здание присутственных мест и собор Михаила Архангела
арсенал и дом военного губернатора
памятник Чкалову, Чкаловскую лестницу, катер Герой
здание бывшей Духовной семинарии, памятник Минину.
фонтан и здание общественных лавок.
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по кремлю и площади Минина и Пожарского.
Что вас ждет
я расскажу о создании Нижнего Новгорода и Нижегородского кремля,
познакомлю с достопримечательностями внутри кремля и снаружи,
поведаю много легенд о городе,
вместе со мною вспомните историю возникновения Нижегородского ополчения под предводительством Минина и Пожарского и изучите ансамбль одноименной площади.
Важо знать
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы
Цены на экскурсию
Для группы 2-10 человек
Взрослый (14+)
500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида.
Что не входит
личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Памятник Козьме Минину на площади Минина
Завершение: ул. Большая Покровская, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.