Приглашаю вас на прогулку по местам, которые дышат историей, и с которыми связано множество ключевых событий, определивших судьбу Нижнего Новгорода.



Мы с вами прогуляемся по Кремлевскому бульвару, осмотрим башни кремля снаружи и внутри, а также вспомним о том, как возникло Нижегородское ополчение и какую роль в этом сыграли Минин с Пожарским.