Приглашаю вас на прогулку по местам, которые дышат историей, и с которыми связано множество ключевых...

5
4 отзыва
Приглашаю вас на прогулку по местам, которые дышат историей, и с которыми связано множество ключевых событий, определивших судьбу Нижнего Новгорода.

Мы с вами прогуляемся по Кремлевскому бульвару, осмотрим башни кремля снаружи и внутри, а также вспомним о том, как возникло Нижегородское ополчение и какую роль в этом сыграли Минин с Пожарским.
Кремль - сердце Нижнего
Кремль - сердце Нижнего
Кремль - сердце Нижнего
Кремль - сердце Нижнего
Кремль - сердце Нижнего
Кремль - сердце Нижнего
Кремль - сердце Нижнего

Что вы увидите 🤩

  • все башни кремля
  • Кремлевский бульвар
  • манеж и пожарная станция
  • здание присутственных мест и собор Михаила Архангела
  • арсенал и дом военного губернатора
  • памятник Чкалову, Чкаловскую лестницу, катер Герой
  • здание бывшей Духовной семинарии, памятник Минину.
  • фонтан и здание общественных лавок.
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по кремлю и площади Минина и Пожарского.
Что вас ждет
  • я расскажу о создании Нижнего Новгорода и Нижегородского кремля,
  • познакомлю с достопримечательностями внутри кремля и снаружи,
  • поведаю много легенд о городе,
  • вместе со мною вспомните историю возникновения Нижегородского ополчения под предводительством Минина и Пожарского и изучите ансамбль одноименной площади.
Важо знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы

Цены на экскурсию

Для группы 2-10 человек
Взрослый (14+)
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Памятник Козьме Минину на площади Минина
Завершение: ул. Большая Покровская, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Николай З.
Николай З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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