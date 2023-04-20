Приглашаю на уютную прогулку по древнему городу, который раскинулся на слиянии Волги и Оки. Я проведу вас по самым известным местам Нижнего Новгорода и открою нетуристические уголки для атмосферных фотосессий. Попутно проведу лёгкую мини-экскурсию. Подскажу лучшие ракурсы и поймаю в моменте ваши эмоции. А через пару дней после встречи пришлю готовые фотографии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дружеская фотопрогулка

Гуляя по историческому центру, вы узнаете о зарождении и развитии Нижнего Новгорода, а также познакомитесь с его знаковыми памятниками. Я покажу наш город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда снова. А главное — вы увезёте с собой тёплые фотовоспоминания.

В нашей программе: Площадь Горького, Большая Покровская — главная улица города (Центральный банк, арт-объекты, Театр драмы), Площадь Минина и Пожарского, Нижегородский кремль, обзорная площадка с видом на слияние Оки и Волги, Вечный огонь, Чкаловская лестница и Нижне-Волжская набережная (финальная точка прогулки).

Расширенная версия

Если вы хотите пройти по более длинному маршруту, мы можем включить в программу Верхне-Волжскую набережную, Колесо обозрения и отправиться по канатной дороге через реку в город Бор. После чего мы вернёмся обратно в Нижний Новгород, завершив прогулку у переправы.

Организационные детали