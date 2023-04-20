Осмотреть главные достопримечательности и получить профессиональные снимки в авторской обработке
Я проведу вас по самым известным местам Нижнего Новгорода и открою нетуристические уголки для атмосферных фотосессий. Попутно проведу лёгкую мини-экскурсию. Подскажу лучшие ракурсы и поймаю в моменте ваши эмоции. А через пару дней после встречи пришлю готовые фотографии.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дружеская фотопрогулка
Гуляя по историческому центру, вы узнаете о зарождении и развитии Нижнего Новгорода, а также познакомитесь с его знаковыми памятниками. Я покажу наш город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда снова. А главное — вы увезёте с собой тёплые фотовоспоминания.
В нашей программе: Площадь Горького, Большая Покровская — главная улица города (Центральный банк, арт-объекты, Театр драмы), Площадь Минина и Пожарского, Нижегородский кремль, обзорная площадка с видом на слияние Оки и Волги, Вечный огонь, Чкаловская лестница и Нижне-Волжская набережная (финальная точка прогулки).
Расширенная версия
Если вы хотите пройти по более длинному маршруту, мы можем включить в программу Верхне-Волжскую набережную, Колесо обозрения и отправиться по канатной дороге через реку в город Бор. После чего мы вернёмся обратно в Нижний Новгород, завершив прогулку у переправы.
Организационные детали
- Вы получите около 40 фотографий в авторской обработке в течение 2 дней после прогулки (я пришлю ссылку на облачное хранилище)
- Я могу провести фотопрогулку для большего количества человек — доплата составит 1000 руб. /участника
- Расширенная программа длится 2-3 часа, стоимость для 1-2 человек — 7000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Максима Горького
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.