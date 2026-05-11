Приглашаем на уютную прогулку по древнему городу, который раскинулся на слиянии Волги и Оки.Профессиональный гид проведет вас по самым известным местам Нижнего Новгорода и откроет нетуристические уголки для атмосферных фотосессий.Во

время прогулки вы узнаете о зарождении и развитии города, познакомитесь с его знаковыми памятниками и получите ценные советы по лучшим ракурсам для фотографий. В программу включены площадь Горького, Большая Покровская улица, площадь Минина и Пожарского, Нижегородский кремль, обзорная площадка с видом на слияние Оки и Волги, Вечный огонь, Чкаловская лестница и Нижне-Волжская набережная. Если вы хотите пройти по более длинному маршруту, можно включить Верхне-Волжскую набережную, завершив прогулку у колеса обозрения и канатной дороги через реку Волгу. Входные билеты оплачиваются отдельно. В течение двух дней после прогулки вы получите около 40 фотографий в авторской обработке. Дополнительные участники оплачиваются отдельно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Дружеская фотопрогулка

Гуляя по историческому центру, вы познакомитесь со знаковыми памятниками Нижнего Новгорода. Я покажу наш город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда снова. А главное — вы увезёте с собой тёплые фотовоспоминания.

В нашей программе: площадь Горького, Большая Покровская — главная улица города (Центральный банк, арт-объекты, Театр драмы), площадь Минина и Пожарского, Нижегородский кремль, обзорная площадка с видом на слияние Оки и Волги, Вечный огонь, Чкаловская лестница и Нижне-Волжская набережная (финальная точка прогулки).

Расширенная версия

Если вы хотите пройти по более длинному маршруту, мы можем включить в программу Верхне-Волжскую набережную, завершив прогулку у колеса обозрения и канатной дороги через реку Волгу. При желании вы сможете на них прокатиться. Входные билеты оплачиваются отдельно.

Организационные детали