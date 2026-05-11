Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Приглашаем на уютную прогулку по древнему городу, который раскинулся на слиянии Волги и Оки.
Профессиональный гид проведет вас по самым известным местам Нижнего Новгорода и откроет нетуристические уголки для атмосферных фотосессий.
Во читать дальшеуменьшить
время прогулки вы узнаете о зарождении и развитии города, познакомитесь с его знаковыми памятниками и получите ценные советы по лучшим ракурсам для фотографий.
В программу включены площадь Горького, Большая Покровская улица, площадь Минина и Пожарского, Нижегородский кремль, обзорная площадка с видом на слияние Оки и Волги, Вечный огонь, Чкаловская лестница и Нижне-Волжская набережная.
Если вы хотите пройти по более длинному маршруту, можно включить Верхне-Волжскую набережную, завершив прогулку у колеса обозрения и канатной дороги через реку Волгу. Входные билеты оплачиваются отдельно. В течение двух дней после прогулки вы получите около 40 фотографий в авторской обработке. Дополнительные участники оплачиваются отдельно
Гуляя по историческому центру, вы познакомитесь со знаковыми памятниками Нижнего Новгорода. Я покажу наш город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда снова. А главное — вы увезёте с собой тёплые фотовоспоминания.
В нашей программе: площадь Горького, Большая Покровская — главная улица города (Центральный банк, арт-объекты, Театр драмы), площадь Минина и Пожарского, Нижегородский кремль, обзорная площадка с видом на слияние Оки и Волги, Вечный огонь, Чкаловская лестница и Нижне-Волжская набережная (финальная точка прогулки).
Расширенная версия
Если вы хотите пройти по более длинному маршруту, мы можем включить в программу Верхне-Волжскую набережную, завершив прогулку у колеса обозрения и канатной дороги через реку Волгу. При желании вы сможете на них прокатиться. Входные билеты оплачиваются отдельно.
Организационные детали
Вы получите около 40 фотографий в авторской обработке в течение 2 дней после прогулки (я пришлю ссылку на облачное хранилище)
Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Sony Alpha 7 III
Я могу провести фотопрогулку для большего количества человек — доплата составит 1000 ₽ за участника
Расширенная программа длится 2-2,5 часа, стоимость для 1-2 человек — 9000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 230 туристов
Всем привет! Меня зовут Екатерина, и я профессиональный фотограф со стажем более 10 лет. Я с радостью проведу для вас фотопрогулку по своему родному городу Нижнему Новгороду. Я покажу вам город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Хочется поблагодарить Екатерину за замечательную фотопрогулку по центру города. У нас двое детей: младшей год — везде лезет и ни секунды не стоит на месте, старшая — подросток со своим читать дальшеуменьшить
настроением и не всегда желанием участвовать. Екатерина — настоящий профессионал, отнеслась с безграничным терпением) Прогулка проходила легко, в режиме «просто гуляем по красивым улицам и слушаем историю города», а Екатерина чутко ловила наши искренние моменты. Итог — прекрасные, живые, светлые фотографии. Спасибо, что помогли сохранить этот непростой, но очень трогательный период нашей семьи.
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Наталья
Гуляли с Екатериной по Нижнему Новгороду. Фотографии получились великолепные и очень атмосферными. Когда нам прислали фото (очень быстро) я, как будто снова оказалась в этом теплом, ярком и красочным дне. читать дальшеуменьшить
Золотая осень, ухоженные локации. Там мы беззаботно гуляли по нарядным улицам Нижнего Новгорода и слушали рассказ Екатерины, позировали и радовались! Катя очень комфортно нас вела, помогала с тем где и как лучше встать! Фото живые с эмоциями. Очень интересные локации. Очень благодарна Екатерине за такую память о поездке.
+2
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Л
Людмила
Провели незаметно быстро пролетевших 1.5 часа в компании Екатерины, с удовольствием прогуливаясь по улицам города и попутно делая снимки. Они получились живыми, непринужденными и естественными. Все как я люблю! СпасиБо Вам, Екатерина, и за комфортную атмосферу и за теплые кадры! Будем их с радостью пересматривать, вспоминая наше чудесное путешествие в Ваш город)
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Е
Елена
Прекрасный вариант совместить фотосессию и прогулку по городу) Прогулка оставила только приятные впечатления)
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Е
Екатерина
Гуляли втроем с мужем и сыном 7 лет, которые не очень-то любят экскурсии. Но все было непринужденно и ненапряжно, интересно и неутомительно. Программа была расширенная, к концу оба моих мужчины устали, конечно). Екатерина читать дальшеуменьшить
приятна в общении, много всего нам рассказала. Фоток получилось оооочень много, часть из которых непостановочные и они особенно понравились. До нашей экскурсии Катя посоветовала места, куда можно было сходить самим. Мы остались очень довольны и городом и прогулкой и экскурсией! Однозначно рекомендую.
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О
Ольга
Екатерина очень приятная и общительная девушка. Наша прогулка прошла на позитиве. Мы и смеялись, и дурачились, и серьезные фото делали))) Прошу учесть, что это фотоПРОГУЛКА. В таком формате всё и проходит. Фотографии получились интересные и красочные.
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