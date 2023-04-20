Фотопрогулка по Нижнему Новгороду

Осмотреть главные достопримечательности и получить профессиональные снимки в авторской обработке

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Приглашаю на уютную прогулку по древнему городу, который раскинулся на слиянии Волги и Оки.

Я проведу вас по самым известным местам Нижнего Новгорода и открою нетуристические уголки для атмосферных фотосессий. Попутно проведу лёгкую мини-экскурсию. Подскажу лучшие ракурсы и поймаю в моменте ваши эмоции. А через пару дней после встречи пришлю готовые фотографии.
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дружеская фотопрогулка

Гуляя по историческому центру, вы узнаете о зарождении и развитии Нижнего Новгорода, а также познакомитесь с его знаковыми памятниками. Я покажу наш город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда снова. А главное — вы увезёте с собой тёплые фотовоспоминания.

В нашей программе: Площадь Горького, Большая Покровская — главная улица города (Центральный банк, арт-объекты, Театр драмы), Площадь Минина и Пожарского, Нижегородский кремль, обзорная площадка с видом на слияние Оки и Волги, Вечный огонь, Чкаловская лестница и Нижне-Волжская набережная (финальная точка прогулки).

Расширенная версия

Если вы хотите пройти по более длинному маршруту, мы можем включить в программу Верхне-Волжскую набережную, Колесо обозрения и отправиться по канатной дороге через реку в город Бор. После чего мы вернёмся обратно в Нижний Новгород, завершив прогулку у переправы.

Организационные детали

  • Вы получите около 40 фотографий в авторской обработке в течение 2 дней после прогулки (я пришлю ссылку на облачное хранилище)
  • Я могу провести фотопрогулку для большего количества человек — доплата составит 1000 руб. /участника
  • Расширенная программа длится 2-3 часа, стоимость для 1-2 человек — 7000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
Большая Покровская улица
Популярные места
Нижегородский Кремль
Чкаловская лестница
Улицы и переулки
Смотровые площадки
Обзорные
Авторские

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