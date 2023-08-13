Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке

Посетить живописные места города с гидом-фотографом и открыть их противоречивую историю

5
3 отзыва
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Приглашаю вас на прогулку по самым фотогеничным локациям Нижнего Новгорода.

Мы пройдём от поволжской Венеции до слияния двух великих рек, поговорим о былом величии Нижегородской ярмарки, посмотрим на город глазами купцов и торговцев ветошью, прикоснёмся к металлическому кружеву Пакгаузов. И поймаем ваши искренние эмоции в объектив!
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Между прошлым и будущим

Наша фотоэкскурсия начнётся у памятника Ленину. Мы прогуляемся до площади, где находится здание Ярмарки, напоминающее о былых торговых успехах Нижнего Новгорода, о блеске и нищете Российской империи. Здесь вы ненадолго перенесётесь в прошлое, почувствуете себя богатыми купцами и мальчишками-ветошниками, а затем вернётесь в настоящее, чтобы полюбоваться современными достижениями науки и техники и сделать красивые фото.

На слиянии рек

Следующей точкой на нашем маршруте станет парк на Стрелке. Здесь вы узнаете, как собор Александра Невского спас город во времена ВОВ. Мы спустимся к реке, посмотрим на город глазами приплывающих купцов, потрогаем стальную вязь знаменитых Пакгаузов и сделаем необычные кадры. Сравним, что больше идёт городу — каналы, по которым до революции плавали лодочки, или размеренная жизнь с её советскими улочками.

Кому подойдёт фотоэкскурсия

Одиночным путешественникам, парам, а также компаниям друзей, которые хотят провести время так, чтобы никто не оставался за кадром.

Организационные детали

  • Фотоэкскурсию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды. Мы всегда помогаем, подсказываем, как встать и куда посмотреть.
  • В течение 5 дней после фотоэкскурсии вы получите около 40 профессиональных кадров с цветокоррекцией
  • Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-ого и каждого следующего человека — 1000 руб. Если вас будет 7-8 человек, время прогулки немного увеличится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Татьяна
13 авг 2023
Чудесный Константин. . нашёл подход к 9-тилетней Матильде и к её родителям)) Не напрягающий, но достаточно интересный рассказ о достопримечательностях с историческими иллюстрациями + профессиональные фото;) Удачи Вам! Обязательно обратимся, при случае, к друзьям из Вашей команды в других городах.
Наталья
29 июля 2023
Знакомство с городом начали с полюбившегося формата - фотопрогулки. Это индивидуальная экскурсия, сочетающая рассказ, причём под тебя, с фотосессией в уже подобранных местах. На любой вкус и интерес. Очень повезло с гидом, люблю таких, делом горит, любовью к городу тоже. Слушала с удовольствием, и даже фотографировалась, ну а Юле последнее вообще в кайф))) Фото пока мои, профессиональных ждём. Спасибо,
Знакомство с городом начали с полюбившегося формата - фотопрогулки. Это индивидуальная экскурсия, сочетающая рассказ, причём подЗнакомство с городом начали с полюбившегося формата - фотопрогулки. Это индивидуальная экскурсия, сочетающая рассказ, причём под
Елена
17 июля 2023
Нам всё очень понравилось, спасибо за впечатления!

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Фотопрогулки
Нижегородские ярмарки
Стрелка

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