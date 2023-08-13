Посетить живописные места города с гидом-фотографом и открыть их противоречивую историю
Мы пройдём от поволжской Венеции до слияния двух великих рек, поговорим о былом величии Нижегородской ярмарки, посмотрим на город глазами купцов и торговцев ветошью, прикоснёмся к металлическому кружеву Пакгаузов. И поймаем ваши искренние эмоции в объектив!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Между прошлым и будущим
Наша фотоэкскурсия начнётся у памятника Ленину. Мы прогуляемся до площади, где находится здание Ярмарки, напоминающее о былых торговых успехах Нижнего Новгорода, о блеске и нищете Российской империи. Здесь вы ненадолго перенесётесь в прошлое, почувствуете себя богатыми купцами и мальчишками-ветошниками, а затем вернётесь в настоящее, чтобы полюбоваться современными достижениями науки и техники и сделать красивые фото.
На слиянии рек
Следующей точкой на нашем маршруте станет парк на Стрелке. Здесь вы узнаете, как собор Александра Невского спас город во времена ВОВ. Мы спустимся к реке, посмотрим на город глазами приплывающих купцов, потрогаем стальную вязь знаменитых Пакгаузов и сделаем необычные кадры. Сравним, что больше идёт городу — каналы, по которым до революции плавали лодочки, или размеренная жизнь с её советскими улочками.
Кому подойдёт фотоэкскурсия
Одиночным путешественникам, парам, а также компаниям друзей, которые хотят провести время так, чтобы никто не оставался за кадром.
Организационные детали
- Фотоэкскурсию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды. Мы всегда помогаем, подсказываем, как встать и куда посмотреть.
- В течение 5 дней после фотоэкскурсии вы получите около 40 профессиональных кадров с цветокоррекцией
- Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-ого и каждого следующего человека — 1000 руб. Если вас будет 7-8 человек, время прогулки немного увеличится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.