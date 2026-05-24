Откройте для себя уникальную возможность исследовать Нижний Новгород через объектив камеры в компании опытного гида-фотографа.Наша фотоэкскурсия «Венеция в Нижнем Новгороде» позволит вам увидеть город с новой стороны, пройдя по живописным

уголкам Стрелки и окунувшись в историю Нижегородской ярмарки. Вы узнаете интересные факты о купеческой жизни, почувствуете дух прошлого и настоящего, а также сможете создать неповторимую фотоисторию вашего путешествия. Ваш личный гид-фотограф не только расскажет увлекательные истории, но и поможет найти идеальные ракурсы для снимков, которые станут яркими воспоминаниями о поездке. В течение нескольких дней после прогулки вы получите профессионально обработанные фотографии, которые отразят все краски и настроение вашего нижегородского приключения

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Между прошлым и будущим

Наша фотоэкскурсия начнётся у памятника Ленину. Мы прогуляемся до площади, где находится здание Ярмарки, напоминающее о былых торговых успехах Нижнего Новгорода, о блеске и нищете Российской империи. Здесь вы ненадолго перенесётесь в прошлое, почувствуете себя богатыми купцами и мальчишками-ветошниками, а затем вернётесь в настоящее, чтобы полюбоваться современными достижениями науки и техники и сделать красивые фото.

На слиянии рек

Следующей точкой на нашем маршруте станет парк на Стрелке. Здесь вы узнаете, как собор Александра Невского спас город во времена ВОВ. Мы спустимся к реке, посмотрим на город глазами приплывающих купцов, потрогаем стальную вязь знаменитых Пакгаузов и сделаем необычные кадры. Сравним, что больше идёт городу — каналы, по которым до революции плавали лодочки, или размеренная жизнь с её советскими улочками.

Кому подойдёт фотоэкскурсия

Одиночным путешественникам, парам, а также компаниям друзей, которые хотят провести время так, чтобы никто не оставался за кадром.

Организационные детали