Наша фотоэкскурсия начнётся у памятника Ленину. Мы прогуляемся до площади, где находится здание Ярмарки, напоминающее о былых торговых успехах Нижнего Новгорода, о блеске и нищете Российской империи. Здесь вы ненадолго перенесётесь в прошлое, почувствуете себя богатыми купцами и мальчишками-ветошниками, а затем вернётесь в настоящее, чтобы полюбоваться современными достижениями науки и техники и сделать красивые фото.
На слиянии рек
Следующей точкой на нашем маршруте станет парк на Стрелке. Здесь вы узнаете, как собор Александра Невского спас город во времена ВОВ. Мы спустимся к реке, посмотрим на город глазами приплывающих купцов, потрогаем стальную вязь знаменитых Пакгаузов и сделаем необычные кадры. Сравним, что больше идёт городу — каналы, по которым до революции плавали лодочки, или размеренная жизнь с её советскими улочками.
Кому подойдёт фотоэкскурсия
Одиночным путешественникам, парам, а также компаниям друзей, которые хотят провести время так, чтобы никто не оставался за кадром.
Организационные детали
Фотоэкскурсию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды. Мы всегда помогаем, подсказываем, как встать и куда посмотреть. Снимаем на полнокадровые камеры Sony и Canon с профессиональной оптикой
В течение 5 дней после фотоэкскурсии вы получите около 40 профессиональных кадров с цветокоррекцией
Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-ого и каждого следующего человека — 1000 ₽. Если вас будет 7-8 человек, время прогулки немного увеличится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3520 туристов
Привет!
Мы — команда по спасению вашего свободного времени в Москве.
Мы с рождения в этом городе, знаем его секреты и лучшие ракурсы.
Освободим вашу вторую половинку от обязанностей фотографировать вас и возьмем читать дальшеуменьшить
это бремя на себя (муж скажет вам «спасибо»!)
Наши экскурсии — не занудные лекции: мы взяли все самое нужное из истории, приправили городскими легендами, юмором и подаем это все как прогулку с лучшим другом, который всё тут знает.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Прогулка с Ольгой выдалась очень приятной, она сразу расположила к себе, и подсказывала, как себя непринуждённо вести перед камерой. Это была действительно экскурсия, Ольга ни на минуту не переставала рассказывать читать дальшеуменьшить
про город и его историю, и конечно отвечала на все наши входящие вопросы. Больше всего понравилось, то что делала она это с интересом, несмотря на то, что рассказывает одно и то же изо дня в день всем своим клиентам) И по этой причине, мы даже завершили прогулку позже обозначенного времени, она не торопилась скорее уйти, (хоть и наша прогулка была уже вечером и мы были у нее не первые клиенты за день), была вовлечена в процесс полностью. Видно, что человек любит свою работу, а это всегда приятно наблюдать со стороны. Остались только положительные эмоции и впечатления, и конечно теплые фотографии 😊
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М
Марина
были семьей на фотопрогулке. погода подвела, дул ветер и капал дождь. но это не помешало теплой атмосфере экскурсии. узнали много нового и получили теплые фото для семейного альбома. отдельное спасибо за перенос прогулки по времени по моей просьбе. Ольге спасибо за чудесные кадры
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Евгений
Прекрасное мини-путешествие с гидом и фотографом Ольгой. Открыли для себя много нового и интересного, связанного с знаменитой Нижегородской ярмаркой. Подробный рассказ Ольги сопровождался фотосессией. Прошли от окрестностей ярмарки до Нижегородской стрелки, к Пакгаузу. Фотографии уже получили, фотографии прекрасные. Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое!
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Мария
Отлично провели время с Константином в конце апреля 2024 года, отличная погода, интересная тема экскурсии, очень, очень красивые локации для фото, замечательно. Рекомендуем.
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Я
Яна
Брали фотоэкскурсию 03.05.26г. Нашим гидом-фотографом была Ольга. Формат очень понравился. Во-первых, это индивидуальная экскурсия, во-вторых, фотосессия. И удивительно, что 1,5 часа хватило на все, благодаря профессионализму Ольги. Все прошло непринужденно, читать дальшеуменьшить
время пролетело очень быстро. А во время экскурсии было ощущение, что ты гуляешь со своим другом, который к тому же экскурсовод и фотограф)) Выражаем благодарность за этот формат проведения. И отдельное спасибо Ольге! Параллельно с рассказами подсказывала как лучше встать /куда посмотреть. А Фото прислали буквально на следующий день, мы остались очень довольны. рекомендую к посещению!
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Д
Дарья
Просто прекрасная экскурсия. Нам с молодым человеком очень понравилось. Встретил нас Константин, очень интересно рассказывал историю, показывал наглядно фотографии, исторические картинки А фотографии это просто восторг, настоящий профессионал. Константин всегда подсказывал как встать и сделать хороший кадр. Было очень комфортно и приятно общаться
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