Приглашаю вас на прогулку по самым фотогеничным локациям Нижнего Новгорода. Мы пройдём от поволжской Венеции до слияния двух великих рек, поговорим о былом величии Нижегородской ярмарки, посмотрим на город глазами купцов и торговцев ветошью, прикоснёмся к металлическому кружеву Пакгаузов. И поймаем ваши искренние эмоции в объектив!

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Описание

Что вас ожидает

Между прошлым и будущим

Наша фотоэкскурсия начнётся у памятника Ленину. Мы прогуляемся до площади, где находится здание Ярмарки, напоминающее о былых торговых успехах Нижнего Новгорода, о блеске и нищете Российской империи. Здесь вы ненадолго перенесётесь в прошлое, почувствуете себя богатыми купцами и мальчишками-ветошниками, а затем вернётесь в настоящее, чтобы полюбоваться современными достижениями науки и техники и сделать красивые фото.

На слиянии рек

Следующей точкой на нашем маршруте станет парк на Стрелке. Здесь вы узнаете, как собор Александра Невского спас город во времена ВОВ. Мы спустимся к реке, посмотрим на город глазами приплывающих купцов, потрогаем стальную вязь знаменитых Пакгаузов и сделаем необычные кадры. Сравним, что больше идёт городу — каналы, по которым до революции плавали лодочки, или размеренная жизнь с её советскими улочками.

Кому подойдёт фотоэкскурсия

Одиночным путешественникам, парам, а также компаниям друзей, которые хотят провести время так, чтобы никто не оставался за кадром.

Организационные детали