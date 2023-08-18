Нам с сыном очень понравилось кататься, повезло с погодой, идеально для катания и не жарко. Гид классный! Подробно рассказал о технике безопасности, показал несколько раз как правильно грести, проверил, что все в порядке. Подробно прояснил тонкости катания на сапе. Мы не в первый раз катаемся, но без всяких правил. Дмитрий показал, как нужно. Спасибо большое! Познавательно и увлекательно! Было бы классно ещё разнообразить маршрут для людей с разными уровнями подготовки. Так будет ещё увлекательнее.