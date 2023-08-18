Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Нижний Новгород — столица закатов.
А поскольку город находится в уникальном месте, на слиянии Оки и Волги, здесь появилась традиция встречать закат на воде.
Хотите завершить день катанием на сапе? Виды на заходящее солнце подарят массу эмоций, а гребля по волнам поможет перезагрузиться. С нас — яркой фотоотчёт о вашем приключении!
А поскольку город находится в уникальном месте, на слиянии Оки и Волги, здесь появилась традиция встречать закат на воде.
Хотите завершить день катанием на сапе? Виды на заходящее солнце подарят массу эмоций, а гребля по волнам поможет перезагрузиться. С нас — яркой фотоотчёт о вашем приключении!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вас встретит наш гид, выдаст доску, страховочный трос и жилет, а затем проведёт 15-минутный инструктаж с ответами на все вопросы.
- После спуска на воду первые 10 минут (пока происходит адаптация вестибулярного аппарата) вы будете плыть на коленях, после чего попробуете подняться на ноги и продолжить маршрут стоя. Немного усердия — и всё получится!
- Гид проведёт вас по живописному маршруту, вы встретите закат на воде и вернётесь на место старта.
Организационные детали
Условия участия
- С собой на сап можно бесплатно взять ребёнка от 4 лет, если:
— родитель уже катался на сапе и готов полностью нести ответственность за ребёнка,
— вес ребёнка не превышает 40 кг,
— ребёнок постоянно находится в страховочном жилете,
— погода хорошая, вода теплее 10°C.
- Дети старше 12 лет катаются в сопровождении родителя, каждый на отдельной доске, за полную стоимость
Что входит в стоимость
- сопровождение инструктора на всём маршруте
- инструктаж по технике безопасности и поведению на воде
комплект оборудования: сап-доска, весло, страховочный трос, спас. жилет
- репортажный фотоотчет
Дополнительные аксессуары (чехол для телефона, гидромешок, полотенце) и питьевую воду вы можете приобрести на месте.
ежедневно в 18:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Гребного канала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 18:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 59 туристов
Представлю нижегородскую школу САП-бординга, основанную в 2016 году энтузиастами нового вида спорта. Мы обучаем гребле стоя на доске всех желающих, организуем уникальные прогулки на сапбордах по увлекательным маршрутам в черте города и за пределами городской акватории. Предоставляем всё необходимое сап-оборудование в прокат, проводим как групповое обучение, так и индивидуальные тренировки, помогаем в индивидуальном подборе сап-досок, вёсел и аксессуаров.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
18 авг 2023
Одно из лучших воспоминаний от трехдневной поездки в НН! Спасибо Дмитрию и его команде!
А
Анна
17 авг 2023
это было очень круто!!! закат, сапы, теплая вода и воздушные шары на фоне не могли не поразить нас. спасибо огромное инструктору Юлии за профессионализм и позитив, которым она заряжала всю нашу маленькую группу (5 человек)
определенно советую экскурсию, она дает возможность взглянуть на Новгород с другой стороны
определенно советую экскурсию, она дает возможность взглянуть на Новгород с другой стороны
Кристина
1 авг 2023
Нам с сыном очень понравилось кататься, повезло с погодой, идеально для катания и не жарко. Гид классный! Подробно рассказал о технике безопасности, показал несколько раз как правильно грести, проверил, что все в порядке. Подробно прояснил тонкости катания на сапе. Мы не в первый раз катаемся, но без всяких правил. Дмитрий показал, как нужно. Спасибо большое! Познавательно и увлекательно! Было бы классно ещё разнообразить маршрут для людей с разными уровнями подготовки. Так будет ещё увлекательнее.
Вера
13 июля 2023
Не смотря на погоду, а было всего +15 градусов, получили большое удовольствие от прогулки. Вода теплая, инструктор Дмитрий очень внимательный и ответственный, ориентировался и перестраивал маршрут по ситуации, а она у нас менялась весьма резко (ветер, тучи, дождь). Дочка 12 лет справилась с сапом, выгребла против течения и при ветре, хотя стояла на сапе всего лишь второй раз. В общем вместо заката получили легкий экстрим.)))
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