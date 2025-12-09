Приглашаю вас на экскурсию по кварталам Нижнего Новгорода, которые на рубеже XIX и XX веков были настоящими воротами в мир порока и грехопадения.
Мы побываем на легендарной Самокатной площади, а также
Мы побываем на легендарной Самокатной площади, а также
Описание аудиогидаНа рубеже XIX и XX веков, в эпоху бурного расцвета Нижнего Новгорода, за фасадом купеческого благополучия и ярмарочного блеска кипела совсем иная, скрытая от посторонних глаз жизнь. Здесь, в полумраке кабаков и трактиров с сомнительной репутацией, за стенами «весёлых домов» и бань, рождались свои легенды и царили свои законы. Мир «шансонеток» и «соломенных вдов», городских воровских «малин» и «плехановских невольниц» — все то, о чем в приличном обществе предпочитали говорить лишь шёпотом, здесь было будничной реальностью. Прогулка по этим дворам, хранящим память о той эпохе, — это путешествие в зазеркалье старого Нижнего, в его тёмное, но неотъемлемое прошлое. Мы посетим обзорные площадки где сливаются Волга и Ока, увидим, что такое Столица закатов. Сделаем остановку у макета города. Окажемся в старом городе — месте, которому посвятил Максим Горький пьесу «На дне» и финишируем на барно-ресторанной улице Рождественской, полной достопримечательностей.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Аудиогид с наушниками
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхне-Волжская набережная, 1/10
Завершение: Ул. Рождественская, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Групповая
до 20 чел.
Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия
Пройти по злачным местам дореволюционного города и услышать пикантные истории тех времен
Начало: Площадь Минина
Расписание: в субботу в 17:00
13 дек в 17:00
20 дек в 17:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов
Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Начало: На площади Минина и Пожарскогоского
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 6800 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир грехов и добродетелей Нижнего Новгорода. Узнайте, как история города переплетается с судьбами его обитателей
Начало: На пл. Минина
11 дек в 16:00
12 дек в 11:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.