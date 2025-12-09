Описание Фото Ответы на вопросы



Мы побываем на легендарной Самокатной площади, а также читать дальше пройдемся по улицам Мильошка и Рождественская.



Вы погрузитесь в атмосферу городских вертепов и сомнительных ресторанов, узнаете о «шансонетках» и «соломенных вдовах», о тайнах «весёлых домов» и бань, и о многом другом, о чём в приличном обществе говорили лишь шёпотом. Приглашаю вас на экскурсию по кварталам Нижнего Новгорода, которые на рубеже XIX и XX веков были настоящими воротами в мир порока и грехопадения.Мы побываем на легендарной Самокатной площади, а также

Денис Ваш гид в Нижнем Новгороде Написать вопрос Аудиоэкскурсия Как проходит Пешком Когда По договоренности 2000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание аудиогида На рубеже XIX и XX веков, в эпоху бурного расцвета Нижнего Новгорода, за фасадом купеческого благополучия и ярмарочного блеска кипела совсем иная, скрытая от посторонних глаз жизнь. Здесь, в полумраке кабаков и трактиров с сомнительной репутацией, за стенами «весёлых домов» и бань, рождались свои легенды и царили свои законы. Мир «шансонеток» и «соломенных вдов», городских воровских «малин» и «плехановских невольниц» — все то, о чем в приличном обществе предпочитали говорить лишь шёпотом, здесь было будничной реальностью. Прогулка по этим дворам, хранящим память о той эпохе, — это путешествие в зазеркалье старого Нижнего, в его тёмное, но неотъемлемое прошлое. Мы посетим обзорные площадки где сливаются Волга и Ока, увидим, что такое Столица закатов. Сделаем остановку у макета города. Окажемся в старом городе — месте, которому посвятил Максим Горький пьесу «На дне» и финишируем на барно-ресторанной улице Рождественской, полной достопримечательностей.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату