Аудиогид
В трендеАудиоспектакль «Один день из жизни купца»
Путешествие в прошлое без гида: купеческие тайны, исторические факты и увлекательные сюжеты в аудиоспектакле по улицам Нижнего Новгорода
Начало: На улице Добролюбова
«Также обратите внимание на возрастное ограничение 18+»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
Рассмотреть (и распробовать!) колорит Нижнего Новгорода с профессиональным гидом
Начало: В районе Благовещенской площади
18 июл в 14:00
20 июл в 17:00
от 4900 ₽ за человека
Водная прогулка
Почувствуй себя капитаном: самостоятельная прогулка на катере по Волге 18+
Научиться управлять катером, прокатиться вдоль Нижнего Новгорода и полюбоваться городом с воды
Начало: На набережной Гребного канала
«Ограничение по возрасту для управления катером 18+»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
6500 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июля 2025Восторг! Отличный формат! Великолепный рассказчик! Очень рекомендую! Из двух часов гуляла 4. Спасибо Светлане огромное! 🤗
- ЕЕкатерина30 июня 2025Занимательная экскурсия в нестандартном формате. Много интересных историй и фактов изложенных в форме аудиоспектакля. Удобно,что можно слушать и смотреть с удобной для слушателя скоростью.
- ЕЕкатерина30 июня 2025Всё понравилось! Спасибо за интересное развлечение. Особенно понравилась улица Миллионка
- ККсения27 апреля 2025Сколько раз гуляла по улице Рождественская и ни разу не зумывалась, что за дома стоят на ней. Благодаря Алексею узна кто
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Только для взрослых»
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