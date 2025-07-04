читать дальше был хозяином того или иного дома. Завёл в парк интересных дворов… ПС: если вы были неоднократно в Нижнем Новгороде то советую эту экскурсию. Много информации дает. Все четко

Сколько раз гуляла по улице Рождественская и ни разу не зумывалась, что за дома стоят на ней. Благодаря Алексею узна кто