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Экскурсии и развлечения в Нижнем Новгороде для взрослых

Найдено 3 экскурсии в категории «Только для взрослых» в Нижнем Новгороде, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+
Пешая
2 часа
9 отзывов
Аудиогид
В тренде
Аудиоспектакль «Один день из жизни купца»
Путешествие в прошлое без гида: купеческие тайны, исторические факты и увлекательные сюжеты в аудиоспектакле по улицам Нижнего Новгорода
Начало: На улице Добролюбова
«Также обратите внимание на возрастное ограничение 18+»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
Рассмотреть (и распробовать!) колорит Нижнего Новгорода с профессиональным гидом
Начало: В районе Благовещенской площади
18 июл в 14:00
20 июл в 17:00
от 4900 ₽ за человека
Почувствуй себя капитаном: самостоятельная прогулка на катере по Волге 18+
На катере
1 час
Водная прогулка
Почувствуй себя капитаном: самостоятельная прогулка на катере по Волге 18+
Научиться управлять катером, прокатиться вдоль Нижнего Новгорода и полюбоваться городом с воды
Начало: На набережной Гребного канала
«Ограничение по возрасту для управления катером 18+»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
6500 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Только для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+
  2. Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
  3. Почувствуй себя капитаном: самостоятельная прогулка на катере по Волге 18+
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Чкаловская лестница
  3. Нижегородский Кремль
  4. Рождественская улица
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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