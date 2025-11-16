Путешествие по Нижнему Новгороду раскроет перед вами его таинственные и романтические стороны. Участники смогут пройтись по улицам, где когда-то кипела жизнь в домах терпимости, и услышать о нравах того времени. Истории о «Черной вдове», Алистере Кроули и его наложнице, а также о других известных личностях добавят интриги. Экскурсия завершится на барно-ресторанной улице, оставив яркие впечатления и желание вернуться

Описание экскурсии

Фривольный Нижний Новгород

Мы исследуем самые «темные» места Нижнего Новгорода XIX — начала XX веков. Прогуляемся по парадным улицам и заглянем в секретные дворы. Я покажу, где находились рестораны с сомнительной репутацией, мотели, бани и дома терпимости. Расскажу, куда ходили по вечерам арфистки, хористки и шансонетки, где располагался центр порочных развлечений и что стало с ним в наши дни.

Нижегородские интриги

Вы узнаете, на чем попалась «Черная вдова» в 1899 году, как на Нижегородской ярмарке распространялась продукция с пикантным содержанием и почему «плехановских красавиц» запирали на ночь в гостинице. А также: как выглядели любовные объявления в старинных газетах, как в Нижнем Новгороде проводил время Тарас Шевченко и как строилась очередность посещения публичных домов юнкерами.

Организационные детали