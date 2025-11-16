Путешествие по Нижнему Новгороду раскроет перед вами его таинственные и романтические стороны.
Участники смогут пройтись по улицам, где когда-то кипела жизнь в домах терпимости, и услышать о нравах того времени.
Истории о «Черной вдове», Алистере Кроули и его наложнице, а также о других известных личностях добавят интриги. Экскурсия завершится на барно-ресторанной улице, оставив яркие впечатления и желание вернуться
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать о тайных ходах и дворах
- 🎭 Погрузиться в атмосферу XIX века
- 📜 Услышать о скандалах и драмах
- 🏛️ Посетить исторические места
- 🎶 Окунуться в мир музыки и развлечений
Что можно увидеть
- Нижегородская ярмарка
- Исторические дворы
Описание экскурсии
Фривольный Нижний Новгород
Мы исследуем самые «темные» места Нижнего Новгорода XIX — начала XX веков. Прогуляемся по парадным улицам и заглянем в секретные дворы. Я покажу, где находились рестораны с сомнительной репутацией, мотели, бани и дома терпимости. Расскажу, куда ходили по вечерам арфистки, хористки и шансонетки, где располагался центр порочных развлечений и что стало с ним в наши дни.
Нижегородские интриги
Вы узнаете, на чем попалась «Черная вдова» в 1899 году, как на Нижегородской ярмарке распространялась продукция с пикантным содержанием и почему «плехановских красавиц» запирали на ночь в гостинице. А также: как выглядели любовные объявления в старинных газетах, как в Нижнем Новгороде проводил время Тарас Шевченко и как строилась очередность посещения публичных домов юнкерами.
Организационные детали
- Экскурсия 18+
- Всем участникам я выдам радиогиды с наушниками
- Мы пройдём 1,5 км. По пути будет 2 места, где можно согреться в холодное время года — фуникулер и ночлежка
- Экскурсия завершиться на барно-ресторанной улице
Денис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 4604 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Денис. Я гид с высшим историческим образованием и профессиональный фотограф. Главная моя задача — помочь вам увидеть прекрасное и почувствовать душу города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Фотографии от путешественников
Ирина
16 ноя 2025
Увлекательная экскурсия со своими приватными историями, Денис замечательный рассказчик с чувством юмора. Было интересно, смешно, дружно, весело и увлекательно. Рекомендую.
Т
Татьяна
15 ноя 2025
Отличная экскурсия!!! Прогулялись под прекрасные рассказы. Рекомендую 👍
Ю
Юлия
11 ноя 2025
Экскурсия стоящая. Подача великолепная. Содержание самое пикантное.
Однозначно рекомендую к посещению. Много интересных фактов и не сухо, а с причинно-следственными связями. Такие экскурсоводы пробуждают пылкий интерес к истории отечества ❤️
А
Александра
9 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Я с таким вниманием слушала. Очень интересный экскурсовод. Всё на его историях и держалось. Заканчивать не хотелось))
С
Светлана
5 ноя 2025
Были компанией на экскурсии 03.11 и не пожалели. Очень интересная подача исторической линии и данных по теме. Не было скучно, Денис вовлекал нас в диалог, шутил. Несмотря на ветренную погоду, мы получили удовольствие. Захотели посетить и другие экскурсии Дениса.
А
Алина
4 ноя 2025
Очень довольны экскурсией! Тема необычная и подает ее гид Денис прекрасно (весело, легко, интернсно).
2 часа пролетели совершенно незаметно!
Очень рекомендую тем, кто уже побывал на классических экскурсиях и/или знаком с городом
Ефим
3 ноя 2025
Денис - классный прикольный мужик! Тема прогулки хорошо раскрыта, настроение поднялось) рекомендую к участию, если скучные однотипные экскурсии вам надоели
И
Ирина
3 ноя 2025
Была заинтригована названием и выбрала экскурсию - и не зря! Денис прекрасно, живо и интересно рассказывал, в меру шутил. Даже не заметила, как время пролетело, холод на улице тоже не
А
Анна
3 ноя 2025
Замечательная экскурсия, Денис отличный рассказчик, было и познавательно, и весело. Город раскрылся с новой стороны. Однозначно рекомендую
А
Анна
3 ноя 2025
Заинтриговала тема экскурсии и в итоге решила идти на неё. Экскурсия была очень веселой и интересной. Ещё в самом начале экскурсии нас подвели к памятнику и сказали про него одну забавную вещь, вот тогда я поняла, что экскурсия будет топовой.)) Узнали пикантные моменты из истории и в целом какую-никакую историю города. Спасибо большое Денису!
Л
Лилия
2 ноя 2025
Реально клевая экскурсия) классный гид) первый раз в городе и попали на экскурсию к нему) очень понравилось и поднял настроение) хочется и дальше гулять узнавать всякие разные факты) придем еще раз с друзьями
Наталья
2 ноя 2025
Замечательная экскурсия, интересный иллюстративный материал. Денис прекрасный рассказчик, ведет диалог с гостями и преподносит историю города с юмором.
O
Olga
2 ноя 2025
Время пролетело незаметно. Все супер
Е
Евгения
20 окт 2025
Это было великолепно! 18+, всё с юмором, очень интересно. Сходила бы ещё раз! Рекомендую!
П
Полина
6 окт 2025
❤✨🤐😂🙈👍
