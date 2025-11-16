Мои заказы

Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода XIX века, где скандалы и драмы переплетаются с историей. Узнайте о тайных ходах и пикантных историях
Путешествие по Нижнему Новгороду раскроет перед вами его таинственные и романтические стороны.

Участники смогут пройтись по улицам, где когда-то кипела жизнь в домах терпимости, и услышать о нравах того времени.

Истории о «Черной вдове», Алистере Кроули и его наложнице, а также о других известных личностях добавят интриги. Экскурсия завершится на барно-ресторанной улице, оставив яркие впечатления и желание вернуться
5
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать о тайных ходах и дворах
  • 🎭 Погрузиться в атмосферу XIX века
  • 📜 Услышать о скандалах и драмах
  • 🏛️ Посетить исторические места
  • 🎶 Окунуться в мир музыки и развлечений
Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия© Денис
Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия© Денис
Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия© Денис

Что можно увидеть

  • Нижегородская ярмарка
  • Исторические дворы

Описание экскурсии

Фривольный Нижний Новгород

Мы исследуем самые «темные» места Нижнего Новгорода XIX — начала XX веков. Прогуляемся по парадным улицам и заглянем в секретные дворы. Я покажу, где находились рестораны с сомнительной репутацией, мотели, бани и дома терпимости. Расскажу, куда ходили по вечерам арфистки, хористки и шансонетки, где располагался центр порочных развлечений и что стало с ним в наши дни.

Нижегородские интриги

Вы узнаете, на чем попалась «Черная вдова» в 1899 году, как на Нижегородской ярмарке распространялась продукция с пикантным содержанием и почему «плехановских красавиц» запирали на ночь в гостинице. А также: как выглядели любовные объявления в старинных газетах, как в Нижнем Новгороде проводил время Тарас Шевченко и как строилась очередность посещения публичных домов юнкерами.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • Всем участникам я выдам радиогиды с наушниками
  • Мы пройдём 1,5 км. По пути будет 2 места, где можно согреться в холодное время года — фуникулер и ночлежка
  • Экскурсия завершиться на барно-ресторанной улице

в субботу в 17:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 24 раза на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Минина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 4604 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Денис. Я гид с высшим историческим образованием и профессиональный фотограф. Главная моя задача — помочь вам увидеть прекрасное и почувствовать душу города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Алина)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Алина)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Алина)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Алина)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Olga)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (надежда)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (надежда)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (надежда)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (надежда)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (надежда)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (надежда)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Гриднева)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Гриднева)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Гриднева)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Дарья)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Дарья)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Елена)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Виталий)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Виталий)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Виталий)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Виталий)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Виталий)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Виталий)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Татьяна)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Татьяна)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Елизавета)Нижний Новгород - «город грехов». Групповая экскурсия (Елизавета)
Ирина
Ирина
16 ноя 2025
Увлекательная экскурсия со своими приватными историями, Денис замечательный рассказчик с чувством юмора. Было интересно, смешно, дружно, весело и увлекательно. Рекомендую.
Т
Татьяна
15 ноя 2025
Отличная экскурсия!!! Прогулялись под прекрасные рассказы. Рекомендую 👍
Ю
Юлия
11 ноя 2025
Экскурсия стоящая. Подача великолепная. Содержание самое пикантное.
Однозначно рекомендую к посещению. Много интересных фактов и не сухо, а с причинно-следственными связями. Такие экскурсоводы пробуждают пылкий интерес к истории отечества ❤️
А
Александра
9 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Я с таким вниманием слушала. Очень интересный экскурсовод. Всё на его историях и держалось. Заканчивать не хотелось))
С
Светлана
5 ноя 2025
Были компанией на экскурсии 03.11 и не пожалели. Очень интересная подача исторической линии и данных по теме. Не было скучно, Денис вовлекал нас в диалог, шутил. Несмотря на ветренную погоду, мы получили удовольствие. Захотели посетить и другие экскурсии Дениса.
А
Алина
4 ноя 2025
Очень довольны экскурсией! Тема необычная и подает ее гид Денис прекрасно (весело, легко, интернсно).
2 часа пролетели совершенно незаметно!
Очень рекомендую тем, кто уже побывал на классических экскурсиях и/или знаком с городом
читать дальше

и хочет чего-нибудь нестандартного)).
Порадовало техническое оснащение (наушники). Это очень удобно. Можно свободно отойти от гида, при этом не упустив ни слова.
Вечернее время (было уже темно) тоже подобрано идеально для создания нужно атмосферы👍
Ps: экскурсия, реально, для взрослых. Детей лет до 18 брать не нужно 😁

Очень довольны экскурсией! Тема необычная и подает ее гид Денис прекрасно (весело, легко, интернсно).Очень довольны экскурсией! Тема необычная и подает ее гид Денис прекрасно (весело, легко, интернсно).Очень довольны экскурсией! Тема необычная и подает ее гид Денис прекрасно (весело, легко, интернсно).Очень довольны экскурсией! Тема необычная и подает ее гид Денис прекрасно (весело, легко, интернсно).
Ефим
Ефим
3 ноя 2025
Денис - классный прикольный мужик! Тема прогулки хорошо раскрыта, настроение поднялось) рекомендую к участию, если скучные однотипные экскурсии вам надоели
И
Ирина
3 ноя 2025
Была заинтригована названием и выбрала экскурсию - и не зря! Денис прекрасно, живо и интересно рассказывал, в меру шутил. Даже не заметила, как время пролетело, холод на улице тоже не
читать дальше

стал помехой - прошло на одном дыхании. Денис показал ту реальную жизнь, о которой обычно не пишут в официальных книгах и которую не показывают в музеях, но которая очень интересна всем) однозначно рекомендую сходить, даже если вы были в городе или местные - будет много нового)

А
Анна
3 ноя 2025
Замечательная экскурсия, Денис отличный рассказчик, было и познавательно, и весело. Город раскрылся с новой стороны. Однозначно рекомендую
А
Анна
3 ноя 2025
Заинтриговала тема экскурсии и в итоге решила идти на неё. Экскурсия была очень веселой и интересной. Ещё в самом начале экскурсии нас подвели к памятнику и сказали про него одну забавную вещь, вот тогда я поняла, что экскурсия будет топовой.)) Узнали пикантные моменты из истории и в целом какую-никакую историю города. Спасибо большое Денису!
Л
Лилия
2 ноя 2025
Реально клевая экскурсия) классный гид) первый раз в городе и попали на экскурсию к нему) очень понравилось и поднял настроение) хочется и дальше гулять узнавать всякие разные факты) придем еще раз с друзьями
Наталья
Наталья
2 ноя 2025
Замечательная экскурсия, интересный иллюстративный материал. Денис прекрасный рассказчик, ведет диалог с гостями и преподносит историю города с юмором.
O
Olga
2 ноя 2025
Время пролетело незаметно. Все супер
Время пролетело незаметно. Все супер
Е
Евгения
20 окт 2025
Это было великолепно! 18+, всё с юмором, очень интересно. Сходила бы ещё раз! Рекомендую!
П
Полина
6 окт 2025
❤✨🤐😂🙈👍

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Истории, легенды и городские тайны Нижнего Новгорода
Пешая
2.5 часа
877 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории и тайны Нижнего Новгорода
Погрузитесь в захватывающие истории и тайны Нижнего Новгорода, от купеческого центра до индустриального гиганта. Всё это с юмором и увлечением
Начало: Около кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - «город грехов». Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
216 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов
Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Начало: На площади Минина и Пожарскогоского
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 6800 ₽ за всё до 15 чел.
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир грехов и добродетелей Нижнего Новгорода. Узнайте, как история города переплетается с судьбами его обитателей
Начало: На пл. Минина
Завтра в 16:00
24 ноя в 11:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде