Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду, где каждый уголок хранит свои секреты. Вас ждет экскурсия в мир роскоши и порока XIX века, где в каждом дворе дышит история.
Узнайте о
Узнайте о
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная прогулка по таинственным местам Нижнего Новгорода
- 📜 Исторические факты о нравах XIX века
- 🔍 Исследование секретных дворов и тайных ходов
- 🎭 Интригующие истории о скандалах и драмах
- 🖼️ Богатый иллюстративный материал
- 🔞 Экскурсия для взрослых (18+)
Что можно увидеть
- Парадные улицы
- Секретные дворы
- Рестораны с сомнительной репутацией
- Мотели
- Бани
- Дома терпимости
- Нижегородская ярмарка
Описание экскурсии
Фривольный Нижний Новгород
Мы исследуем самые «темные» места Нижнего Новгорода XIX — начала XX веков. Прогуляемся по парадным улицам и заглянем в секретные дворы. Я покажу, где находились рестораны с сомнительной репутацией, мотели, бани и дома терпимости. Расскажу, куда ходили по вечерам арфистки, хористки и шансонетки, где располагался центр порочных развлечений и что стало с ним в наши дни.
Нижегородские интриги
Вы узнаете, на чем попалась «Черная вдова» в 1899 году, как на Нижегородской ярмарке распространялась продукция с пикантным содержанием и почему «плехановских красавиц» запирали на ночь в гостинице. А также: как выглядели любовные объявления в старинных газетах, как в Нижнем Новгороде проводил время Тарас Шевченко и как строилась очередность посещения публичных домов юнкерами.
Организационные детали
- Экскурсия 18+
- Рассказ будет дополнен богатым иллюстративным материалом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5539 туристов
Я гид с высшим историческим университетским образованием. Также имею диплом профессионального фотографа. Поэтому на моих экскурсиях будем замечать прекрасные локации и неуловимые детали. Свои экскурсии постараюсь сделать для вас такими,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 247 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 29 июл 2026
Необычная интересная экскурсия. Новые интересные факты из истории Нижнего Новгорода. Спасибо!
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Не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию из множества других. Были компанией 5 девушек. Экскурсия прошла на одном дыхании, с юмором, без цензуры. Денис был с нами на одной волне.
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Экскурсия-погружение, контрасты, быт и нравы - это то, что вам предстоит увидеть и прочувствовать. Наши ожидания оправдались полностью, рекомендую)
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С Денисом уже были на другой экскурсии и выбрали эту. Грамотно построен маршрут, проходишь много достопримечательностей. Денис увлеченный рассказчик,много знает деталей и тонкостей. Экскурсия для взрослых с пикантной темой,не пошло,с юмором. Спасибо большое, Денис.
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Профессионально, качественно, интересно, неожиданно!
Рекомендую! очень необычно и супер увлекательно!
Рекомендую! очень необычно и супер увлекательно!
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М
Экскурсия с Денисом великолепна. Денис - гид-историк, замечательный рассказчик, влюбленный в свой город и историю. Всем рекомендуем!
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