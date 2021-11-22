Нижний Новгород — «город грехов»

Пройти по злачным местам дореволюционного города и услышать пикантные истории тех времен

Мы прогуляемся по таинственному, кутежному и романтическому Нижнему Новгороду! Заглянем во дворы, дышащие историей, и отыщем тайные ходы.

Приготовьтесь узнать о нравах домов терпимости XIX века, о создателе колоды Таро — оккультисте Алистере Кроули — и его нижегородской наложнице.

О скандалах, драмах и неожиданных любовных сюжетах.
Нижний Новгород — «город грехов»
Нижний Новгород — «город грехов»
Нижний Новгород — «город грехов»
Нижний Новгород — «город грехов»
Нижний Новгород — «город грехов»
Нижний Новгород — «город грехов»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Фривольный Нижний Новгород

Мы исследуем самые «темные» места Нижнего Новгорода XIX — начала XX веков. Прогуляемся по парадным улицам и заглянем в секретные дворы. Я покажу, где находились рестораны с сомнительной репутацией, мотели, бани и дома терпимости. Расскажу, куда ходили по вечерам арфистки, хористки и шансонетки, где располагался центр порочных развлечений и что стало с ним в наши дни.

Нижегородские интриги

Вы узнаете, на чем попалась «Черная вдова» в 1899 году, как на Нижегородской ярмарке распространялась продукция с пикантным содержанием и почему «плехановских красавиц» запирали на ночь в гостинице. А также: как выглядели любовные объявления в старинных газетах, как в Нижнем Новгороде проводил время Тарас Шевченко и как строилась очередность посещения публичных домов юнкерами.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • Рассказ будет дополнен богатым иллюстративным материалом

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Рождественская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

🎩Индивидуальные👣Пешеходная⚙️НеобычныеАвторские

Еще несколько похожих предложений в Нижнем Новгороде

Влюбиться в Нижний
Индивидуальная экскурсия
4.5
6
2ч 30м
2 700
за 1-5 чел.
Влюбиться в Нижний
👣 Пешеходная
Город князя, город писателя, город промышленник - Нижний Новгород был затронут всеми веками истории...
По договоренности, в любой свободный день.
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
900
за 1 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
👣 Пешеходная
История Нижнего Новгорода исчисляется без малого восемью столетиями
21 ноя
28 ноя
5 дек
ещё...
Каждое воскресенье в 12:00
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Индивидуальная экскурсия
4.8
23
3 400
за 1-4 чел.
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
Нижний Новгород в старой открытке
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Нижний Новгород в старой открытке
👣 Пешеходная
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек,...
Ежедневно по договоренности
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
5
3
400
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
👣 Пешеходная
На нашей неспешной прогулке вы познакомитесь с историей Нижнего Новгорода и сможете своими глазами...
21 ноя
26 ноя
28 ноя
ещё...
Пт, сб, вс в 13:00
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
👣 Пешеходная
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек,...
Ежедневно по договоренности
Мистика и история Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия
4.9
465
2ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
Мистика и история Нижнего Новгорода
👣 Пешеходная
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
21 ноя
22 ноя
23 ноя
ещё...
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды. 800 лет за одну прогулку
Индивидуальная экскурсия
5
4
3 800
за 1-4 чел.
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды. 800 лет за одну прогулку
👣 Пешеходная
Я проведу для вас увлекательную экскурсию по Нижнему Новгороду, на которой расскажу вам об основании...
По договоренности
Фри-тур в Нижнем Новгороде от гида-перформансье
Индивидуальная экскурсия
1 500
за 1 чел.
Фри-тур в Нижнем Новгороде от гида-перформансье
👣 Пешеходная
Приглашаю вас на прогулку по улицам Нижнего Новгорода
Нижний Новгород: 800 лет истории и архитектуры любимого города
Индивидуальная экскурсия
5
3
5 000
за 1-5 чел.
Нижний Новгород: 800 лет истории и архитектуры любимого города
Познавательная индивидуальная экскурсия как для гостей города, так и для нижегородцев, вы в любом...
Любое удобное время
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия
5
6
2 200
за 1-5 чел.
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
👣 Пешеходная
Нижний Новгород славился когда-то своим старинным купечеством, которое вошло в историю...
По договоренности, в любой свободный день.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия
5
72
4 590
за 1-3 чел.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
21 ноя
22 ноя
23 ноя
ещё...

Denis проводит ещё 1 экскурсию

Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Индивидуальная экскурсия
5
5
5 000
за 1-8 чел.
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
👣 Пешеходная
Исследовать таинственное место и полюбоваться видами Старого Нижнего и Стрелки с необычного ракурса
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
🇷🇺