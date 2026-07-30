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Нижний Новгород - «город грехов». Индивидуальная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду, где каждый уголок хранит свои секреты. Вас ждет экскурсия в мир роскоши и порока XIX века, где в каждом дворе дышит история.

Узнайте о
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жизни и нравах домов терпимости, о знаменитых личностях, таких как Алистер Кроули, и его связях с городом. Познакомьтесь с историями скандалов и драм, которые остались в стенах старинных зданий.

Экскурсия сопровождается богатым иллюстративным материалом, который поможет вам лучше понять исторический контекст и атмосферу того времени. Подходит для тех, кто хочет углубиться в историю города и узнать его с неожиданных сторон. Забронируйте своё путешествие в прошлое и откройте Нижний Новгород с новой, неизведанной стороны

5
247 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная прогулка по таинственным местам Нижнего Новгорода
  • 📜 Исторические факты о нравах XIX века
  • 🔍 Исследование секретных дворов и тайных ходов
  • 🎭 Интригующие истории о скандалах и драмах
  • 🖼️ Богатый иллюстративный материал
  • 🔞 Экскурсия для взрослых (18+)
Нижний Новгород - «город грехов». Индивидуальная экскурсия
Нижний Новгород - «город грехов». Индивидуальная экскурсия
Нижний Новгород - «город грехов». Индивидуальная экскурсия

Что можно увидеть

  • Парадные улицы
  • Секретные дворы
  • Рестораны с сомнительной репутацией
  • Мотели
  • Бани
  • Дома терпимости
  • Нижегородская ярмарка

Описание экскурсии

Фривольный Нижний Новгород

Мы исследуем самые «темные» места Нижнего Новгорода XIX — начала XX веков. Прогуляемся по парадным улицам и заглянем в секретные дворы. Я покажу, где находились рестораны с сомнительной репутацией, мотели, бани и дома терпимости. Расскажу, куда ходили по вечерам арфистки, хористки и шансонетки, где располагался центр порочных развлечений и что стало с ним в наши дни.

Нижегородские интриги

Вы узнаете, на чем попалась «Черная вдова» в 1899 году, как на Нижегородской ярмарке распространялась продукция с пикантным содержанием и почему «плехановских красавиц» запирали на ночь в гостинице. А также: как выглядели любовные объявления в старинных газетах, как в Нижнем Новгороде проводил время Тарас Шевченко и как строилась очередность посещения публичных домов юнкерами.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • Рассказ будет дополнен богатым иллюстративным материалом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5539 туристов
Я гид с высшим историческим университетским образованием. Также имею диплом профессионального фотографа. Поэтому на моих экскурсиях будем замечать прекрасные локации и неуловимые детали. Свои экскурсии постараюсь сделать для вас такими,
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на каких хотел бы побывать сам. Потому что по знаку зодиака я — передатчик информации. Поэтому вас ждут не только профессиональные знания, но и масса увлекательных сюжетов, юмор, стартапы, лайфхаки, хорошее настроение, а главное — эмоции!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 247 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Дата посещения: 29 июл 2026
Необычная интересная экскурсия. Новые интересные факты из истории Нижнего Новгорода. Спасибо!
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Татьяна
Не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию из множества других. Были компанией 5 девушек. Экскурсия прошла на одном дыхании, с юмором, без цензуры. Денис был с нами на одной волне.
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То нечастое явление, когда экскурсовод ловит общий настрой и поддерживает, плавно оставаясь в рамках своей программы. Много прошли, много интересного узнали. Денис задает вопросы, но не с целью проверки знаний, а с целью удержать внимание. Форматом и проведенной экскурсией все остались довольны. Настроение поднялось. Рекомендую.

Не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию из множества других. Были компанией 5 девушек. Экскурсия прошла
Не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию из множества других. Были компанией 5 девушек. Экскурсия прошла
Не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию из множества других. Были компанией 5 девушек. Экскурсия прошла
Не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию из множества других. Были компанией 5 девушек. Экскурсия прошла
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Оксана
Экскурсия-погружение, контрасты, быт и нравы - это то, что вам предстоит увидеть и прочувствовать. Наши ожидания оправдались полностью, рекомендую)
Экскурсия-погружение, контрасты, быт и нравы - это то, что вам предстоит увидеть и прочувствовать. Наши ожидания оправдались полностью, рекомендую)
Экскурсия-погружение, контрасты, быт и нравы - это то, что вам предстоит увидеть и прочувствовать. Наши ожидания оправдались полностью, рекомендую)
Экскурсия-погружение, контрасты, быт и нравы - это то, что вам предстоит увидеть и прочувствовать. Наши ожидания оправдались полностью, рекомендую)
Экскурсия-погружение, контрасты, быт и нравы - это то, что вам предстоит увидеть и прочувствовать. Наши ожидания оправдались полностью, рекомендую)
Экскурсия-погружение, контрасты, быт и нравы - это то, что вам предстоит увидеть и прочувствовать. Наши ожидания оправдались полностью, рекомендую)
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ОльгаКурачева
С Денисом уже были на другой экскурсии и выбрали эту. Грамотно построен маршрут, проходишь много достопримечательностей. Денис увлеченный рассказчик,много знает деталей и тонкостей. Экскурсия для взрослых с пикантной темой,не пошло,с юмором. Спасибо большое, Денис.
С Денисом уже были на другой экскурсии и выбрали эту. Грамотно построен маршрут, проходишь много достопримечательностей.
С Денисом уже были на другой экскурсии и выбрали эту. Грамотно построен маршрут, проходишь много достопримечательностей.
С Денисом уже были на другой экскурсии и выбрали эту. Грамотно построен маршрут, проходишь много достопримечательностей.
С Денисом уже были на другой экскурсии и выбрали эту. Грамотно построен маршрут, проходишь много достопримечательностей.
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Kristina
Профессионально, качественно, интересно, неожиданно!
Рекомендую! очень необычно и супер увлекательно!
Профессионально, качественно, интересно, неожиданно!
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М
Экскурсия с Денисом великолепна. Денис - гид-историк, замечательный рассказчик, влюбленный в свой город и историю. Всем рекомендуем!
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