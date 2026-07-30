Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду, где каждый уголок хранит свои секреты. Вас ждет экскурсия в мир роскоши и порока XIX века, где в каждом дворе дышит история.Узнайте о

жизни и нравах домов терпимости, о знаменитых личностях, таких как Алистер Кроули, и его связях с городом. Познакомьтесь с историями скандалов и драм, которые остались в стенах старинных зданий. Экскурсия сопровождается богатым иллюстративным материалом, который поможет вам лучше понять исторический контекст и атмосферу того времени. Подходит для тех, кто хочет углубиться в историю города и узнать его с неожиданных сторон. Забронируйте своё путешествие в прошлое и откройте Нижний Новгород с новой, неизведанной стороны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Фривольный Нижний Новгород

Мы исследуем самые «темные» места Нижнего Новгорода XIX — начала XX веков. Прогуляемся по парадным улицам и заглянем в секретные дворы. Я покажу, где находились рестораны с сомнительной репутацией, мотели, бани и дома терпимости. Расскажу, куда ходили по вечерам арфистки, хористки и шансонетки, где располагался центр порочных развлечений и что стало с ним в наши дни.

Нижегородские интриги

Вы узнаете, на чем попалась «Черная вдова» в 1899 году, как на Нижегородской ярмарке распространялась продукция с пикантным содержанием и почему «плехановских красавиц» запирали на ночь в гостинице. А также: как выглядели любовные объявления в старинных газетах, как в Нижнем Новгороде проводил время Тарас Шевченко и как строилась очередность посещения публичных домов юнкерами.

Организационные детали