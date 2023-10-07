Аудиогиды и аудиоэкскурсии Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Нижнем Новгороде, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Минина и Пожарского
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
690 за человека
По Волге - на яхте Aquarius
🛥 На яхте
Аудиогид
2 часа
По Волге - на яхте Aquarius
С комфортом на борту и красивыми видами вокруг
Начало: На наб. Гребного канала
«Для более полного знакомства с богатейшей историей Нижнего Новгорода мы подготовили аудиогид, записанный с дипломированным гидом»
Завтра в 10:00
24 июня в 10:00
16 000 за всё до 5 чел.
Канатная дорога в Нижнем Новгороде (аудиогид без билета)
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Канатная дорога в Нижнем Новгороде (аудиогид без билета)
Начало: Казанская набережная, 8а
«Что вас ожидает: Во время аудиоэкскурсии вы узнаете об истории Нижнего Новгорода, Ярмарки, Чкаловской лестницы, а также интересные факты про саму канатную дорогу»
Расписание: Канатная дорога работает в зимнем и летнем режимах. Подробности смотрите на официальном сайте.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 октября 2023
    Большая Покровская: аудиотур по главной улице Нижнего Новгорода
    Спасибо большое! Всё интересно рассказано, посмотрела все объекты. Хочется больше таких экскурсий, когда приезжаешь на 1-2 дня и самостоятельно гуляешь.
  • М
    Марина
    1 октября 2023
    Большая Покровская: аудиотур по главной улице Нижнего Новгорода
    Понравилось. Установил приложение и ходишь спокойно слушаешь. Пользовалась первый раз таким форматом экскурсии, взяла на заметку 👍
  • О
    Ольга
    26 ноября 2022
    Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
    Экскурсия очень познавательная и интересная. Но, к сожалению, целиком пройти не удалось из-за погодных условий.
  • И
    Ирина
    7 августа 2022
    Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
    Очень понравился формат проведения экскурсии. Интересно, познавательно, информация подаётся дозированно, но достаточно полно, сопровождается фотографиями разных лет. В целом складывается
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    очень развернутое представление о Нижегородской ярмарке. Большим плюсом является то, что можно проходить экскурсию в своем темпе, делать остановки по необходимости.

  • С
    Светлана
    28 июля 2022
    Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
    Идея очень хорошая, удобно. Но показалось, что неоправданно дорого, особенно если платить за каждого человека отдельно, если слушать одно и тоже в записи. Какая разница сколько человек слушает?
  • И
    Ирина
    22 февраля 2021
    Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду
    Потрясающая экскурсия, за которую вы успеете посетить много невероятно красивых мест. Даже сама прогулка по улочкам не оставляет равнодушным.
  • Е
    Екатерина
    30 июля 2020
    Аудиоэкскурсия-квест в приложении: Тайны Рождественской улицы
    В целом представлены интересные факты. Можно неспеша пройти за полтора часа.
  • О
    Ольга
    18 июля 2019
    Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду
    Интересно было посмотреть на свой город другими глазами.
  • О
    Ольга
    18 мая 2019
    Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду
    "Cпасибо большое за этот маршрут! Взглянули на свой город глазами туристов. Интересные места, памятники, постройки, о которых раньше не знали"
  • Е
    Екатерина
    12 октября 2018
    Аудиоэкскурсия-квест в приложении: Тайны Рождественской улицы
    Очень познавательная экскурсия) Будет интересна как и жителям, так и гостям города)

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Аудиогиды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
  2. По Волге - на яхте Aquarius
  3. Канатная дорога в Нижнем Новгороде (аудиогид без билета)
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Аудиогиды», 1 ⭐ отзыв, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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