1 чел.
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Аудиогид
2 часа
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Минина и Пожарского
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
2 часа
По Волге - на яхте Aquarius
С комфортом на борту и красивыми видами вокруг
Начало: На наб. Гребного канала
«Для более полного знакомства с богатейшей историей Нижнего Новгорода мы подготовили аудиогид, записанный с дипломированным гидом»
Завтра в 10:00
24 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Канатная дорога в Нижнем Новгороде (аудиогид без билета)
Начало: Казанская набережная, 8а
«Что вас ожидает: Во время аудиоэкскурсии вы узнаете об истории Нижнего Новгорода, Ярмарки, Чкаловской лестницы, а также интересные факты про саму канатную дорогу»
Расписание: Канатная дорога работает в зимнем и летнем режимах. Подробности смотрите на официальном сайте.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 октября 2023Большая Покровская: аудиотур по главной улице Нижнего НовгородаСпасибо большое! Всё интересно рассказано, посмотрела все объекты. Хочется больше таких экскурсий, когда приезжаешь на 1-2 дня и самостоятельно гуляешь.
- ММарина1 октября 2023Большая Покровская: аудиотур по главной улице Нижнего НовгородаПонравилось. Установил приложение и ходишь спокойно слушаешь. Пользовалась первый раз таким форматом экскурсии, взяла на заметку 👍
- ООльга26 ноября 2022Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима ГорькогоЭкскурсия очень познавательная и интересная. Но, к сожалению, целиком пройти не удалось из-за погодных условий.
- ИИрина7 августа 2022Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времениОчень понравился формат проведения экскурсии. Интересно, познавательно, информация подаётся дозированно, но достаточно полно, сопровождается фотографиями разных лет. В целом складывается
- ССветлана28 июля 2022Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времениИдея очень хорошая, удобно. Но показалось, что неоправданно дорого, особенно если платить за каждого человека отдельно, если слушать одно и тоже в записи. Какая разница сколько человек слушает?
- ИИрина22 февраля 2021Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему НовгородуПотрясающая экскурсия, за которую вы успеете посетить много невероятно красивых мест. Даже сама прогулка по улочкам не оставляет равнодушным.
- ЕЕкатерина30 июля 2020Аудиоэкскурсия-квест в приложении: Тайны Рождественской улицыВ целом представлены интересные факты. Можно неспеша пройти за полтора часа.
- ООльга18 июля 2019Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему НовгородуИнтересно было посмотреть на свой город другими глазами.
- ООльга18 мая 2019Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду"Cпасибо большое за этот маршрут! Взглянули на свой город глазами туристов. Интересные места, памятники, постройки, о которых раньше не знали"
- ЕЕкатерина12 октября 2018Аудиоэкскурсия-квест в приложении: Тайны Рождественской улицыОчень познавательная экскурсия) Будет интересна как и жителям, так и гостям города)
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Аудиогиды»
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