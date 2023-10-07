Н Наталья Большая Покровская: аудиотур по главной улице Нижнего Новгорода Спасибо большое! Всё интересно рассказано, посмотрела все объекты. Хочется больше таких экскурсий, когда приезжаешь на 1-2 дня и самостоятельно гуляешь.

М Марина Большая Покровская: аудиотур по главной улице Нижнего Новгорода Понравилось. Установил приложение и ходишь спокойно слушаешь. Пользовалась первый раз таким форматом экскурсии, взяла на заметку 👍

О Ольга Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького Экскурсия очень познавательная и интересная. Но, к сожалению, целиком пройти не удалось из-за погодных условий.

И Ирина Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени читать дальше очень развернутое представление о Нижегородской ярмарке. Большим плюсом является то, что можно проходить экскурсию в своем темпе, делать остановки по необходимости. Очень понравился формат проведения экскурсии. Интересно, познавательно, информация подаётся дозированно, но достаточно полно, сопровождается фотографиями разных лет. В целом складывается

С Светлана Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени Идея очень хорошая, удобно. Но показалось, что неоправданно дорого, особенно если платить за каждого человека отдельно, если слушать одно и тоже в записи. Какая разница сколько человек слушает?

И Ирина Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду Потрясающая экскурсия, за которую вы успеете посетить много невероятно красивых мест. Даже сама прогулка по улочкам не оставляет равнодушным.

Е Екатерина Аудиоэкскурсия-квест в приложении: Тайны Рождественской улицы В целом представлены интересные факты. Можно неспеша пройти за полтора часа.

О Ольга Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду Интересно было посмотреть на свой город другими глазами.

О Ольга Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду "Cпасибо большое за этот маршрут! Взглянули на свой город глазами туристов. Интересные места, памятники, постройки, о которых раньше не знали"