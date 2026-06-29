читать дальше уменьшить

настолько мне запомнилась, что я приехав домой на работе рассказала всем своим коллегам. Желтый билет, холерный госпиталь, бурлаки, М. Горький, купцы и их жизнь море интересной информации. Экскурсия конечно не для детей, но эта самая яркая и запоминающаяся из всех последних. Спасибо огромное. Когда еще раз приеду в Нижний закажу у Юлию еще экскурсию, шикарный гид, рекомендую