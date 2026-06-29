На этой индивидуальной экскурсии по Нижнему Новгороду вы услышите захватывающие истории о гневе, гордыне, зависти и других смертных грехах.
Путешествие по историческому центру города откроет вам тайны прошлого: от разгневанного Петра
Путешествие по историческому центру города откроет вам тайны прошлого: от разгневанного Петра
5 причин купить эту экскурсию
- 🔥 Узнать о грехах и добродетелях
- 🏰 Посетить исторический центр
- 🎭 Услышать захватывающие истории
- 🕵️♂️ Раскрыть тайны прошлого
- 👣 Прогуляться по знаковым местам
Что можно увидеть
- Кремль
- Улица Рождественская
Описание экскурсии
О пороках и добродетелях в сердце Нижнего Новгорода
Мы пройдём через весь исторический центр города: древние стены кремля и изящные фасады улицы Рождественской дадут нам повод не просто поговорить об истории — вы услышите про гнев, гордыню, зависть, чревоугодие, жадность, уныние и похоть, которые помнят эти уголки Нижнего Новгорода. О каждом смертном грехе здесь найдётся своя увлекательная история, и даже не одна:
- Гнев. Я расскажу, как нижегородцы однажды разгневали императора Петра I и что из этого вышло. Дам подсказку — в этой истории есть место и монаршей гордыне!
- Гордыня. Вспомним, что бывает, когда братья-князья не могут уступить друг другу право власти, как гордыня разрушает целые города и превращает знатных горожан в посмешище.
- Похоть и чревоугодие. Я расскажу про тайные слабости известных нижегородцев и покажу вам злачные места 19 века, где кипело безудержное веселье с арфистками, шансонетками и нимфами радости. Аквариумы для рыбок с шампанским, неистовый кан-кан и «живые картины» — это лишь несколько составляющих кутежей того времени!
- Уныние. Посмотрим, где в Нижнем Новгороде раньше находилось прибежище нищих, бездомных, воров и других людей, отверженных обществом, но стремящихся к лучшей жизни.
- Зависть. Вы узнаете, как жители относились в Валерию Чкалову, который летал в булочную на личном самолете и флиртовал с Марлен Дитрих. И поймете, откуда взялись слухи о том, что Максим Горький продал душу дьяволу.
- Алчность. Улыбнемся историям о ловких мошенниках и нижегородских пройдохах, которые творили беззакония и в высших кругах, и на дне общества. Например, я расскажу о купце, который выковал для родного сына чугунные калоши, и о дерзких ограблениях, которые случались, когда местные куртизанки начинали петь «Калинку-малинку».
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию
- Нам предстоит много ходить: позаботьтесь о теплой одежде и обуви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5107 туристов
Я член нижегородской гильдии экскурсоводов, увлечена своим делом и родным городом. У меня два высших образования и профильное образование гида. Нижний Новгород покоряет причудливым сочетанием архитектуры всех эпох, начиная с 16
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия, спасибо огромное за вашу прекрасную экскурсию! Узнали много интересных фактов о Нижнем Новгороде, экскурсия оправдала себя на все 100%. Так приятно встретить человека, который умеет так отлично рассказать о своем городе🤗🌸
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Юлия спешу выразить огромную благодарность за Вашу бесконечно интересную и познавательную экскурсию. Я узнала столько нового и интересного, о чем вы никогда не прочтете в интернете. Информация которую рассказывала Юлия
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Юлия - экскурсовод от Бога! Юморная, разносторонняя, умеет управлять вниманием и расставлять акценты в речи. Безумно порадовала её тяга к исследованием и умение "заразить" своей темой. Яркий, запоминающийся, неутомимый человек.
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Н
Второй раз приезжаем в Нижний Новгород и гуляем с Юлей, изучая нравы и обычаи горожан. Особенно интересным показался рассказ о купцах, которые приезжали на ярмарку, как они кутили и оставляли целое состояние. Спасибо!
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Классная эскукрсия, классная Юлия, классный Нижний. Часть нашей компании была в городе не в первый раз, поэтому у нас получился сборный рассказ и для знакомства и с "чертинкой". Нам очень понравилось.
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А
Очень интересная экскурсия, много информации по людям, архитектуре и истории. Юля подготовленный специалист, много дополнительно рассказывала, грамотность и легкая подача. Рекомендую всем
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