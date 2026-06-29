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7 смертных грехов Нижнего Новгорода

Погрузитесь в мир грехов и добродетелей Нижнего Новгорода. Узнайте, как история города переплетается с судьбами его обитателей
На этой индивидуальной экскурсии по Нижнему Новгороду вы услышите захватывающие истории о гневе, гордыне, зависти и других смертных грехах.

Путешествие по историческому центру города откроет вам тайны прошлого: от разгневанного Петра
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I до тайных слабостей известных горожан. Вас ждут удивительные рассказы о жизни и пороках, которые оставили свой след в истории. Прогулка обещает быть не только познавательной, но и увлекательной, погружая в атмосферу прошлого

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔥 Узнать о грехах и добродетелях
  • 🏰 Посетить исторический центр
  • 🎭 Услышать захватывающие истории
  • 🕵️‍♂️ Раскрыть тайны прошлого
  • 👣 Прогуляться по знаковым местам
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
7 смертных грехов Нижнего Новгорода

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Улица Рождественская

Описание экскурсии

О пороках и добродетелях в сердце Нижнего Новгорода

Мы пройдём через весь исторический центр города: древние стены кремля и изящные фасады улицы Рождественской дадут нам повод не просто поговорить об истории — вы услышите про гнев, гордыню, зависть, чревоугодие, жадность, уныние и похоть, которые помнят эти уголки Нижнего Новгорода. О каждом смертном грехе здесь найдётся своя увлекательная история, и даже не одна:

  • Гнев. Я расскажу, как нижегородцы однажды разгневали императора Петра I и что из этого вышло. Дам подсказку — в этой истории есть место и монаршей гордыне!
  • Гордыня. Вспомним, что бывает, когда братья-князья не могут уступить друг другу право власти, как гордыня разрушает целые города и превращает знатных горожан в посмешище.
  • Похоть и чревоугодие. Я расскажу про тайные слабости известных нижегородцев и покажу вам злачные места 19 века, где кипело безудержное веселье с арфистками, шансонетками и нимфами радости. Аквариумы для рыбок с шампанским, неистовый кан-кан и «живые картины» — это лишь несколько составляющих кутежей того времени!
  • Уныние. Посмотрим, где в Нижнем Новгороде раньше находилось прибежище нищих, бездомных, воров и других людей, отверженных обществом, но стремящихся к лучшей жизни.
  • Зависть. Вы узнаете, как жители относились в Валерию Чкалову, который летал в булочную на личном самолете и флиртовал с Марлен Дитрих. И поймете, откуда взялись слухи о том, что Максим Горький продал душу дьяволу.
  • Алчность. Улыбнемся историям о ловких мошенниках и нижегородских пройдохах, которые творили беззакония и в высших кругах, и на дне общества. Например, я расскажу о купце, который выковал для родного сына чугунные калоши, и о дерзких ограблениях, которые случались, когда местные куртизанки начинали петь «Калинку-малинку».

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию
  • Нам предстоит много ходить: позаботьтесь о теплой одежде и обуви

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5107 туристов
Я член нижегородской гильдии экскурсоводов, увлечена своим делом и родным городом. У меня два высших образования и профильное образование гида. Нижний Новгород покоряет причудливым сочетанием архитектуры всех эпох, начиная с 16
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века, смешением классики и современного искусства. Нижний Новгород — это территория могущественных рек, великих просторов, ярких закатов, высоты и ветра. А ещё это город удивительных историй, которые могли случиться только здесь. Я постаралась отыскать их все, чтобы рассказать вам о них на своих экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Анастасия
Юлия, спасибо огромное за вашу прекрасную экскурсию! Узнали много интересных фактов о Нижнем Новгороде, экскурсия оправдала себя на все 100%. Так приятно встретить человека, который умеет так отлично рассказать о своем городе🤗🌸
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Снежана
Юлия спешу выразить огромную благодарность за Вашу бесконечно интересную и познавательную экскурсию. Я узнала столько нового и интересного, о чем вы никогда не прочтете в интернете. Информация которую рассказывала Юлия
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настолько мне запомнилась, что я приехав домой на работе рассказала всем своим коллегам. Желтый билет, холерный госпиталь, бурлаки, М. Горький, купцы и их жизнь море интересной информации. Экскурсия конечно не для детей, но эта самая яркая и запоминающаяся из всех последних. Спасибо огромное. Когда еще раз приеду в Нижний закажу у Юлию еще экскурсию, шикарный гид, рекомендую

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Евгения
Юлия - экскурсовод от Бога! Юморная, разносторонняя, умеет управлять вниманием и расставлять акценты в речи. Безумно порадовала её тяга к исследованием и умение "заразить" своей темой. Яркий, запоминающийся, неутомимый человек.
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Мы были просто в восторге, столько нестандартных фактов и историй о городе. Для части экскурсии Юлия выбирала места, где можно посидеть, это тоже было плюсом - расслабиться и послушать ❤️

Вдохновения и сил Юлии, готова рекомендовать всем людям, которые устали от банальных тем и вялой подачи. Юлия вас удивит!

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Н
Второй раз приезжаем в Нижний Новгород и гуляем с Юлей, изучая нравы и обычаи горожан. Особенно интересным показался рассказ о купцах, которые приезжали на ярмарку, как они кутили и оставляли целое состояние. Спасибо!
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Анна
Классная эскукрсия, классная Юлия, классный Нижний. Часть нашей компании была в городе не в первый раз, поэтому у нас получился сборный рассказ и для знакомства и с "чертинкой". Нам очень понравилось.
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А
Очень интересная экскурсия, много информации по людям, архитектуре и истории. Юля подготовленный специалист, много дополнительно рассказывала, грамотность и легкая подача. Рекомендую всем
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