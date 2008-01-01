Экскурсионная программа:9:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Городец (80 км)

11:00 — прибытие в Городец.

Во время обзорной экскурсии 🧭 по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря. Феодоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь 👣 по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю 📖 этого места из рассказа экскурсовода.

Посещение музея «Терем русского самовара» с интерактивной программой. Музей 🖼 открылся в 2008 году в доме купца Гришаева (этот дом является памятником архитектуры ХIХ века). Наличники и другие элементы фасада дома украшены различными видами резьбы, которая придает строению праздничный, неповторимый облик. Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова. В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы. Самый большой в коллекции самовар — на 53 литра, а самый маленький — на 75 грамм.

Посещение музея деревянного зодчества «Город Мастеров», в рамках которой Вы сможете не только познакомиться с промыслами Нижегородской области, но и научиться одному из них, посетив один из мастер-классов (за дополнительную плату).

15:00 — отправление из Городца

17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина)Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;

Продолжительность экскурсии — 8 часов, рекомендуем взять с собой сух. паёк и воду в дорогу.