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Городец — «Город мастеров»

3.9
34 отзыва
Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Однодневный автобусный тур в Городец из Нижнего Новгорода.

Вместе с дорогой путешествие продлится 8 часов.

Отправимся с экскурсией в музейный квартал города, чтобы увидеть образцы древнерусской архитектуры.

Посетим Феодоровский мужской монастырь, где хранится одна из самых главных икон Богородицы страны.

Узнаем все о древнерусском ремесле в музее самоваров и в «Городе мастеров».
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 350 ₽ за человека

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Городец — «Город мастеров»
Городец — «Город мастеров»

Что вы увидите

  • Городец
  • Феодоровский монастырь
  • Музей «Терем русского самовара»
  • «Город Мастеров»
Экскурсионная программа:9:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Городец (80 км)
11:00 — прибытие в Городец.
Во время обзорной экскурсии 🧭 по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Посещение территории Феодоровского монастыря. Феодоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь 👣 по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю 📖 этого места из рассказа экскурсовода.
Посещение музея «Терем русского самовара» с интерактивной программой. Музей 🖼 открылся в 2008 году в доме купца Гришаева (этот дом является памятником архитектуры ХIХ века). Наличники и другие элементы фасада дома украшены различными видами резьбы, которая придает строению праздничный, неповторимый облик. Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова. В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы. Самый большой в коллекции самовар — на 53 литра, а самый маленький — на 75 грамм.
Посещение музея деревянного зодчества «Город Мастеров», в рамках которой Вы сможете не только познакомиться с промыслами Нижегородской области, но и научиться одному из них, посетив один из мастер-классов (за дополнительную плату).
15:00 — отправление из Городца
17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина)Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Продолжительность экскурсии — 8 часов, рекомендуем взять с собой сух. паёк и воду в дорогу.
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
  • Услуги высококлассного экскурсовода, знающего свое дело
  • Возможность обогатит ваши знания о древнерусской архитектуре
  • Входные билеты во все музеи по программе.
Что не входит
  • Приобретение сувениров, по желанию
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и перекус
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи группы.
Начало и место завершения
🚩 площадь Ленина, Нижний Новгород
Городец — «Город мастеров»
Городец — «Город мастеров»
Городец — «Город мастеров»
Городец — «Город мастеров»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
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34 отзыва оставили туристы

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