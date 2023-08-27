Это лёгкая и познавательная экскурсия, в которой вы за один день познакомитесь с красотами сразу двух жемчужин Заволжья. Вас ждут тихие, нарядные улочки и красочные музеи. Вы поймёте, почему Семёнов называют «маленьким Парижем» и чем он прославился на всю Россию. Узнаете, почему в золотой хохломе нет настоящего золота и откуда матрёшка получила своё название.

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Описание

Что вас ожидает

Нарядный Семёнов

У этого небольшого и очень уютного города столько титулов! Семёнов считают столицей нижегородского Заволжья, легендарных керженских лесов и льняных полей, золотой хохломы и старообрядчества. А ещё это край ложкарей. На всю Россию город славится семёновской матрёшкой, а благодаря необычной планировке, его называют «маленьким Парижем». Вы побываете на четырёх из пяти площадей Семёнова и на главной пешеходной улице.

Вас ждёт визит в «Матрёшкин дом» и выставочно-торговый центр «Золотая хохлома».

Древний Городец

Этот город встретит вас красивыми видами с набережной, каменными особняками, уникальными наличниками и железным кружевом крылечек. Неспешный и уютный, он обнимет своим гостеприимством и наполнит историями о русских князьях и купцах, старинных промыслах и ремёслах. Вы прогуляетесь по Городецкому валу, построенному в 12 веке. Посетите Феодоровский монастырь и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Зайдёте в музей «Терем русского самовара», «Город-мастеров» и «Городец на Волге».

Вы узнаете

как заселялось левобережье Нижегородской области;

как развивались Семёнов и Городец;

как зарождались здесь народные промыслы;

что такое щепной товар;

почему в золотой хохломе нет настоящего золота;

как матрёшка получила своё имя и красивый наряд;

какие уроженцы этих земель знамениты на весь мир;

почему именно в Семёнов устремились старообрядцы в период раскола Русской церкви.

Примерный тайминг поездки

Дорога до Семёнова (1ч 30мин)

Экскурсионная программа в Семёнове (2,5 – 3 часа)

Переезд в Городец (1 час)

Экскурсионная программа в Городце (3,5 – 4 часа)

Дорога до Нижнего Новгорода (1 час)

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды

Поездка пройдёт на Hyundai Solaris или Renault Kaptur

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Можно организовать поездку для группы от 5 до 18 человек. Стоимость обсуждается индивидуально.

Дополнительные расходы