Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов

Посетить древний город мастеров и столицу золотой хохломы

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Это лёгкая и познавательная экскурсия, в которой вы за один день познакомитесь с красотами сразу двух жемчужин Заволжья. Вас ждут тихие, нарядные улочки и красочные музеи. Вы поймёте, почему Семёнов называют «маленьким Парижем» и чем он прославился на всю Россию. Узнаете, почему в золотой хохломе нет настоящего золота и откуда матрёшка получила своё название.
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Ближайшие даты:
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нарядный Семёнов

У этого небольшого и очень уютного города столько титулов! Семёнов считают столицей нижегородского Заволжья, легендарных керженских лесов и льняных полей, золотой хохломы и старообрядчества. А ещё это край ложкарей. На всю Россию город славится семёновской матрёшкой, а благодаря необычной планировке, его называют «маленьким Парижем». Вы побываете на четырёх из пяти площадей Семёнова и на главной пешеходной улице.
Вас ждёт визит в «Матрёшкин дом» и выставочно-торговый центр «Золотая хохлома».

Древний Городец

Этот город встретит вас красивыми видами с набережной, каменными особняками, уникальными наличниками и железным кружевом крылечек. Неспешный и уютный, он обнимет своим гостеприимством и наполнит историями о русских князьях и купцах, старинных промыслах и ремёслах. Вы прогуляетесь по Городецкому валу, построенному в 12 веке. Посетите Феодоровский монастырь и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Зайдёте в музей «Терем русского самовара», «Город-мастеров» и «Городец на Волге».

Вы узнаете

  • как заселялось левобережье Нижегородской области;
  • как развивались Семёнов и Городец;
  • как зарождались здесь народные промыслы;
  • что такое щепной товар;
  • почему в золотой хохломе нет настоящего золота;
  • как матрёшка получила своё имя и красивый наряд;
  • какие уроженцы этих земель знамениты на весь мир;
  • почему именно в Семёнов устремились старообрядцы в период раскола Русской церкви.

Примерный тайминг поездки

Дорога до Семёнова (1ч 30мин)
Экскурсионная программа в Семёнове (2,5 – 3 часа)
Переезд в Городец (1 час)
Экскурсионная программа в Городце (3,5 – 4 часа)
Дорога до Нижнего Новгорода (1 час)

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды
  • Поездка пройдёт на Hyundai Solaris или Renault Kaptur
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Можно организовать поездку для группы от 5 до 18 человек. Стоимость обсуждается индивидуально.

Дополнительные расходы

  • Обед – от 300 руб.
  • Билеты в музеи – без экскурсии от 100 руб., с индивидуальной экскурсией в группе до 5 человек – от 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Городец
Семёнов

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