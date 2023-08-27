Посетить древний город мастеров и столицу золотой хохломы
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Описание
Что вас ожидает
Нарядный Семёнов
У этого небольшого и очень уютного города столько титулов! Семёнов считают столицей нижегородского Заволжья, легендарных керженских лесов и льняных полей, золотой хохломы и старообрядчества. А ещё это край ложкарей. На всю Россию город славится семёновской матрёшкой, а благодаря необычной планировке, его называют «маленьким Парижем». Вы побываете на четырёх из пяти площадей Семёнова и на главной пешеходной улице.
Вас ждёт визит в «Матрёшкин дом» и выставочно-торговый центр «Золотая хохлома».
Древний Городец
Этот город встретит вас красивыми видами с набережной, каменными особняками, уникальными наличниками и железным кружевом крылечек. Неспешный и уютный, он обнимет своим гостеприимством и наполнит историями о русских князьях и купцах, старинных промыслах и ремёслах. Вы прогуляетесь по Городецкому валу, построенному в 12 веке. Посетите Феодоровский монастырь и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Зайдёте в музей «Терем русского самовара», «Город-мастеров» и «Городец на Волге».
Вы узнаете
- как заселялось левобережье Нижегородской области;
- как развивались Семёнов и Городец;
- как зарождались здесь народные промыслы;
- что такое щепной товар;
- почему в золотой хохломе нет настоящего золота;
- как матрёшка получила своё имя и красивый наряд;
- какие уроженцы этих земель знамениты на весь мир;
- почему именно в Семёнов устремились старообрядцы в период раскола Русской церкви.
Примерный тайминг поездки
Дорога до Семёнова (1ч 30мин)
Экскурсионная программа в Семёнове (2,5 – 3 часа)
Переезд в Городец (1 час)
Экскурсионная программа в Городце (3,5 – 4 часа)
Дорога до Нижнего Новгорода (1 час)
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды
- Поездка пройдёт на Hyundai Solaris или Renault Kaptur
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Можно организовать поездку для группы от 5 до 18 человек. Стоимость обсуждается индивидуально.
Дополнительные расходы
- Обед – от 300 руб.
- Билеты в музеи – без экскурсии от 100 руб., с индивидуальной экскурсией в группе до 5 человек – от 500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.