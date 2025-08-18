Приглашаю вас на индивидуальную автомобильную экскурсию из Нижнего Новгорода в Городец с личным гидом. Прогулка в самом древнем городе Нижегородской области, старше Нижнего почти на 70 лет.
Как считается, он был
Как считается, он был
Описание экскурсии
Индивидуальная загородная экскурсия в Городец из Нижнего Новгорода на автомобиле (автобусе) гида. Неповторимый Городец Самый древний город Нижегородской области, старше Нижнего почти на 70 лет. Как считается был основан Юрием Долгоруком аж в 1152 году, став городом крепостью, форпостом, местом сбора дружин княжеств русских. Именно в Городце закончилась жизнь великого Александра Невского, где по возращению из Орды принимает монашескую схиму в Феодоровском монастыре. Даже самые страшные разорения Городца не смогли помешать желанию людей русских жить здесь. Каждый раз они восстанавливают его, несмотря ни на что.
Город мастеров
А какие мастера жили в Городце. Недаром ремёсла городецкие известны по всей стране: печатный пряник, городецкая роспись, золотная вышивка, гончарное дело, строительство судов, резьба по дереву. Городец и сейчас лидер во многих начинаниях. У него есть единственный в стране музейный квартал, в котором около 15 музеев. Впервые в России день города стал отмечаться в Городце. А где вы ещё увидите памятник Купечеству, Самовару и Город мастеров? Прикоснитесь к истории нашей Родины, посетив Городец, она здесь ещё жива. Программа:• рассказ гида начинается со старта в Нижнем Новгороде;
- дорога из Нижнего Новгорода до Городца 1.5 часа;
- экскурсия по Городцу от 3 часов (Святое озеро, Городецкий вал, Феодоровский монастырь, Музейный квартал, Набережная, Город мастеров) • посещение Музея Самоваров, экскурсия по Городу мастеров, чаепитие с иван-чаем и городецким пряником, лучшая лавка сувениров);
- дорога в Нижний Новгород 1.5 часа. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Транспорт входит в стоимость экскурсии, для группы: 1-4 человека - легковой автомобиль, гид за рулём; 5-6 человек - минивэн, гид за рулём; 7 и более - микроавтобус с водителем. Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды. Экскурсию можно посещать с детьми старше семи лет. Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте в переписке. Стоимость экскурсии увеличивается на 20% в праздничные дни 2026 г: 1-11 мая; 12-14 июня.
По договоренности, в любой свободный день, кроме понедельника
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Святое озеро
- Городецкий вал
- Памятники Купечеству и Самовару
- Феодоровский монастырь
- Музейный квартал
- Набережная
- Город мастеров
- Музей самоваров и др
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Питание.
Место начала и завершения?
Большая Покровская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в любой свободный день, кроме понедельника
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Транспорт входит в стоимость экскурсии, для группы:
- 1-4 человека - легковой автомобиль, гид за рулём
- 5-6 человек - минивэн, гид за рулём
- 7 и более - микроавтобус с водителем
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
- Экскурсию можно посещать с детьми старше семи лет
- Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте в переписке
- Стоимость экскурсии увеличивается на 20% в праздничные дни 2026 г: 1-11 мая 12-14 июня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Предложение услуги, как индивидуальная экскурсия, как правило открывает больше возможностей для экскурсантов. Приятно не куда не спешить, никого не ждать, наслаждаться пейзажами и видами прекрасного самобытного русского городка. Задавать вопросы
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О
Отлично организованная экскурсия в Городец - небольшой городок с большим историческим наследием. Нашей компании очень повезло с гидом. Профессиональный, заинтересованный, любящий свои родные места и знающий, по-моему, все исторические факты,
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t
23 февраля мы с друзьями посетили город Городец. Нашим гидом был Василий С.
Погода была не очень комфортной, ветреной и сырой, и мы немного расстроились, что не получим ожидаемого знакомства с
Погода была не очень комфортной, ветреной и сырой, и мы немного расстроились, что не получим ожидаемого знакомства с
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Т
23 февраля мы с друзьями посетили город Городец. Нашим гидом был Василий С.
Погода была не очень комфортной, ветреной и сырой, и мы немного расстроились, что не получим ожидаемого знакомства с
Погода была не очень комфортной, ветреной и сырой, и мы немного расстроились, что не получим ожидаемого знакомства с
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С
23 февраля мы с друзьями посетили город Городец. Нашим гидом был Василий С.
Погода была не очень комфортной, ветреной и сырой, и мы немного расстроились, что не получим ожидаемого знакомства с
Погода была не очень комфортной, ветреной и сырой, и мы немного расстроились, что не получим ожидаемого знакомства с
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М
Сам Городец хорошо сохранил внешнее убранство домов времен старых русских сказок. И именно это в первую очередь освящается на экскурссии. Второе - это пряничное разнообразие, и уж это точно стоит
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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