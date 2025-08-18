Индивидуальная загородная экскурсия в Городец из Нижнего Новгорода на автомобиле (автобусе) гида. Неповторимый Городец Самый древний город Нижегородской области, старше Нижнего почти на 70 лет. Как считается был основан Юрием Долгоруком аж в 1152 году, став городом крепостью, форпостом, местом сбора дружин княжеств русских. Именно в Городце закончилась жизнь великого Александра Невского, где по возращению из Орды принимает монашескую схиму в Феодоровском монастыре. Даже самые страшные разорения Городца не смогли помешать желанию людей русских жить здесь. Каждый раз они восстанавливают его, несмотря ни на что.

Город мастеров

А какие мастера жили в Городце. Недаром ремёсла городецкие известны по всей стране: печатный пряник, городецкая роспись, золотная вышивка, гончарное дело, строительство судов, резьба по дереву. Городец и сейчас лидер во многих начинаниях. У него есть единственный в стране музейный квартал, в котором около 15 музеев. Впервые в России день города стал отмечаться в Городце. А где вы ещё увидите памятник Купечеству, Самовару и Город мастеров? Прикоснитесь к истории нашей Родины, посетив Городец, она здесь ещё жива. Программа:• рассказ гида начинается со старта в Нижнем Новгороде;