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Городец легендарный и древний

5
5 отзывов
Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Приглашаю вас на индивидуальную автомобильную экскурсию ⛳ из Нижнего Новгорода в Городец с личным гидом.

Прогулка 👣 в самом древнем городе Нижегородской области, старше Нижнего почти на 70 лет.

Как считается, он был основан Юрием Долгоруком аж в 1152 году, став городом-крепостью, форпостом, местом сбора дружин русских княжеств.

Именно в Городце закончилась жизнь великого Александра Невского, где по возвращению из Орды он принял монашескую схиму в Феодоровском монастыре.

Мы прогуляемся по этому неповторимому городку, исследуя его достопримечательности 🏛️ и историю 📖 нашей Родины.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Городец легендарный и древний
Городец легендарный и древний

Что вы увидите

  • Святое озеро
  • Городецкий вал
  • памятники Купечеству и Самовару
  • Феодоровский монастырь
  • Музейный квартал
  • Набережная
  • Город мастеров
  • музей Самоваров
  • многое другое
Индивидуальная загородная экскурсия ⛳ в Городец из Нижнего Новгорода на автомобиле 🚘 (автобусе) гида.
Неповторимый Городец Самый древний город 🏙️ Нижегородской области, старше Нижнего почти на 70 лет. Как считается был основан Юрием Долгоруком аж в 1152 году, став городом крепостью, форпостом, местом сбора дружин княжеств русских. Именно в Городце закончилась жизнь великого Александра Невского, где по возращению из Орды принимает монашескую схиму в Феодоровском монастыре. Даже самые страшные разорения Городца не смогли помешать желанию людей русских жить здесь. Каждый раз они восстанавливают его, несмотря ни на что.
Город мастеровА какие мастера жили в Городце. Недаром ремёсла городецкие известны по всей стране: печатный пряник, городецкая роспись, золотная вышивка, гончарное дело, строительство судов, резьба по дереву. Городец и сейчас лидер во многих начинаниях. У него есть единственный в стране музейный квартал, в котором около 15 музеев. Впервые в России день города стал отмечаться в Городце. А где вы ещё увидите памятник Купечеству, Самовару и Город мастеров? Прикоснитесь к истории 📖 нашей Родины, посетив Городец, она здесь ещё жива.
Программа:• рассказ гида начинается со старта в Нижнем Новгороде;
  • дорога из Нижнего Новгорода до Городца 1. 5 часа;
  • экскурсия по Городцу от 3 часов (Святое озеро, Городецкий вал, Феодоровский монастырь, Музейный квартал, Набережная, Город мастеров)
  • посещение Музея Самоваров, экскурсия по Городу мастеров, чаепитие с иван-чаем и городецким пряником, лучшая лавка сувениров);
  • дорога в Нижний Новгород 1. 5 часа.
  • Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги (автомобиль минивэн Тойота).
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Городец легендарный и древний
Городец легендарный и древний
Городец легендарный и древний
Городец легендарный и древний

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
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5 отзывов оставили туристы

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