Групповая экскурсия в город-пряник Городец

Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой

Групповая
В Городец стоит отправиться за кружевными наличниками, блестящими самоварами, вкусными пряниками — за русской душой.

На нашей экскурсии в группе до 25 человек вы погуляете по древнему городу, откроете его историю и рассмотрите купеческие дома.

Навестите Терем русского самовара и понаблюдаете за местными умельцами в Городе мастеров.
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Городецкие хроники. Путь займет около часа и пройдет по живописным лесным дорогам Нижегородчины. Наш гид расскажет об основании города Юрием Долгоруким, о средневековой жизни Городца и о купеческой эпохе.

Историческая часть города. Вы увидите земляной вал древнего городища, купеческие каменные дома с «кружевными» навесами на крылечках и деревянные дома с резьбой.

Музей самоваров. Как подготовить самовар к работе? Какое топливо для самовара лучшее? Зачем надевали сапог на трубу? Ответы на эти вопросы и другие любопытные факты вы узнаете в дивном здании 19 века. Самовары трактирные, дорожные, походные и армейские, самовары-«эгоисты» и «тэт-а-тэт», самовары-кофейники — вы увидите всё это многообразие.

Город мастеров. В музейно-туристическом комплексе на берегу Волги вы заглянете в мастерские древнерусской живописи, городецкой росписи, глиняной игрушки, гончарного дела, резьбы по дереву, вышивки и работы с тканью.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 25 человек
  • В стоимость не включен обед — 450 руб. с человека
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Начало и окончание экскурсии в Нижнем Новгороде

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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