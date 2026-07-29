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Групповая экскурсия в город-пряник Городец

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Городцу, где вас ждут кружевные наличники, самовары и история древнего города
Экскурсия в Городец - это возможность увидеть уникальные купеческие дома с резьбой, посетить музей самоваров и узнать о жизни города с момента его основания. Путешествие начинается в Нижнем Новгороде и
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ведет через живописные леса.

Гости смогут насладиться атмосферой древнего городища, познакомиться с ремеслами в Городе мастеров и узнать интересные факты о самоварах. Это идеальный способ провести день, погрузившись в русскую культуру и традиции

4.8
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧳 Путешествие по живописным местам
  • 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
  • 🖼️ Уникальные музеи и мастерские
  • 🍯 Дегустация традиционных пряников
  • 🚌 Комфортный автобусный тур

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Городца - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время года можно насладиться видами на Волгу и зелеными пейзажами. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные температуры и ограниченные возможности для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец

Что можно увидеть

  • Земляной вал древнего городища
  • Купеческие каменные дома
  • Музей самоваров
  • Город мастеров

Описание экскурсии

Городецкие хроники. Путь займет около часа и пройдет по живописным лесным дорогам Нижегородчины. Наш гид расскажет об основании города Юрием Долгоруким, о средневековой жизни Городца и о купеческой эпохе.

Историческая часть города. Вы увидите земляной вал древнего городища, купеческие каменные дома с «кружевными» навесами на крылечках и деревянные дома с резьбой.

Музей самоваров. Как подготовить самовар к работе? Какое топливо для самовара лучшее? Зачем надевали сапог на трубу? Ответы на эти вопросы и другие любопытные факты вы узнаете в дивном здании 19 века. Самовары трактирные, дорожные, походные и армейские, самовары-«эгоисты» и «тэт-а-тэт», самовары-кофейники — вы увидите всё это многообразие.

Город мастеров. В музейно-туристическом комплексе на берегу Волги вы заглянете в мастерские древнерусской живописи, городецкой росписи, глиняной игрушки, гончарного дела, резьбы по дереву, вышивки и работы с тканью.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе
  • В стоимость не включен обед — 750 руб. с человека
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Начало и окончание экскурсии в Нижнем Новгороде

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Дети до 14 лет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1889 туристов
Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
4
3
1
2
1
Валентина
Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто любит пешие прогулки и архитектуру) потрясающе красивые дома, возле каждого хочется остановиться. Спасибо большое экскурсоводу Елене, очень интересно, доступно рассказывала! На все вопросы отвечала,
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интересный собеседник! И водителю! Группа была маленькая, что огромный плюс, спешки не было, все успели посмотреть, при этом уложились в тайминг) но чувства, что что-то не доглядели -не было! Обед -сытный, вкусный! Порадовал мастер класс по Городецкой росписи. И удивил музей самоваров, но без Татьяны Глебовны (могу ошибиться в имени)- этого бы не произошло, было маленькое театральное представление, не думала, что можно настолько увлечь на час рассказом про самовары. Но время пролетело незаметно и интересно. Спасибо, благодаря такой команде профессионалов, увезу с собой только приятные воспоминания!)

Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто любит пешие прогулки и архитектуру) потрясающе красивые дома, возле каждого
Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто любит пешие прогулки и архитектуру) потрясающе красивые дома, возле каждого
Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто любит пешие прогулки и архитектуру) потрясающе красивые дома, возле каждого
Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто любит пешие прогулки и архитектуру) потрясающе красивые дома, возле каждого
Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто любит пешие прогулки и архитектуру) потрясающе красивые дома, возле каждого
Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто любит пешие прогулки и архитектуру) потрясающе красивые дома, возле каждого
Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто любит пешие прогулки и архитектуру) потрясающе красивые дома, возле каждого
Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто любит пешие прогулки и архитектуру) потрясающе красивые дома, возле каждого+1
Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто любит пешие прогулки и архитектуру) потрясающе красивые дома, возле каждого
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О
великолепная экскурсия в Городец. Самобытный, невероятно красивейший городок, чудесные резные домики, тишина и спокойствие, будто время замирает и ты путешествуешь в пространстве русского быта того времени. Хотелось бы зайти во
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внутрь каждого дома на Рублевке и побывать в гостях у домочадцев. Музей самоваров это отдельная изюминка экскурсии, удивительная коллекция и рассказ экскурсовода никого не оставляет равнодушным. Приятный бонус можно купить несколько кило Городецких пряников, вкусные и свежайшие. Спасибо организаторам за вкуснейший обед. А музей Городецкой росписи который открылся совсем недавно это вообще восторг. Всем советую мастер класс по Городецкой росписи.

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З
Замечательное путешествие в Городец прошло на отлично. Посетили Музей самоваров и музей Городецкой росписи. Оба музея очень понравились. А еще была очень интересная обзорная экскурсия по Городцу. Большое спасибо Ларисе за хорошую организацию поездки,а также прекраснейшему экскурсоводу Елене за интересный рассказ на протяжении всего пути! А еще нас кормили без изысков,но вкусно. К таким людям хочется возвращаться.
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О
Замечательная экскурсия в город Городец. Много интересной, увлекательный и познавательной информации. Рекомендую всем.
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Антонина
Была на экскурсии с приятельницей.
Нам всё очень понравилось! Было интересно, насыщенно! Огромное спасибо организаторам! Туристам рекомендую! Не пожалеете! 👍
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алина
всё очень понравилось, рекомендую!
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