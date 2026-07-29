Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Городца - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время года можно насладиться видами на Волгу и зелеными пейзажами. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные температуры и ограниченные возможности для прогулок на свежем воздухе.

Экскурсия в Городец - это возможность увидеть уникальные купеческие дома с резьбой, посетить музей самоваров и узнать о жизни города с момента его основания. Путешествие начинается в Нижнем Новгороде и

ведет через живописные леса. Гости смогут насладиться атмосферой древнего городища, познакомиться с ремеслами в Городе мастеров и узнать интересные факты о самоварах. Это идеальный способ провести день, погрузившись в русскую культуру и традиции

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Описание экскурсии

Городецкие хроники. Путь займет около часа и пройдет по живописным лесным дорогам Нижегородчины. Наш гид расскажет об основании города Юрием Долгоруким, о средневековой жизни Городца и о купеческой эпохе.

Историческая часть города. Вы увидите земляной вал древнего городища, купеческие каменные дома с «кружевными» навесами на крылечках и деревянные дома с резьбой.

Музей самоваров. Как подготовить самовар к работе? Какое топливо для самовара лучшее? Зачем надевали сапог на трубу? Ответы на эти вопросы и другие любопытные факты вы узнаете в дивном здании 19 века. Самовары трактирные, дорожные, походные и армейские, самовары-«эгоисты» и «тэт-а-тэт», самовары-кофейники — вы увидите всё это многообразие.

Город мастеров. В музейно-туристическом комплексе на берегу Волги вы заглянете в мастерские древнерусской живописи, городецкой росписи, глиняной игрушки, гончарного дела, резьбы по дереву, вышивки и работы с тканью.

Организационные детали