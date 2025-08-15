Городец, старше Нижнего Новгорода на 70 лет, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древности.
Посетители смогут увидеть городецкие валы, прогуляться по исторической части и насладиться свободным временем для изучения местных музеев.
Посетители смогут увидеть городецкие валы, прогуляться по исторической части и насладиться свободным временем для изучения местных музеев.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история Городца
- 🖼️ Местные ремёсла и искусство
- 🏛️ Посещение Феодоровского монастыря
- 🚶 Прогулка по исторической части
- 🕰️ Свободное время для музеев
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Городецкие валы
- Феодоровский монастырь
- Историческая часть Городца
Описание экскурсии
Я встречу вас в Нижнем Новгороде, и мы отправимся в Городец (70 км от Нижнего). Там вас ждёт:
- Посещение городецких валов — памятника средневековой оборонительной защиты города
- Небольшая обзорная прогулка по исторической части Городца
- Свободное время (от 1 до 3 часов) для самостоятельного посещения музеев, «Города мастеров» и покупки сувениров
- Феодоровский монастырь, где, по легенде, умер Александр Невский
Обсудим:
- Историю возникновения Городца как пограничного города русских земель
- Местные ремёсла — знаменитую городецкую резьбу, городецкую роспись, пряники и многое другое
- Судьбу Городца после возникновения Нижнего Новгорода
- Современную жизнь города
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Renault Logan Stepway. Есть бустер для детей до 7 лет
- Музеев в Городце много, вы посещаете их самостоятельно в свободное время. Я рекомендую краеведческий, Музей русского самовара, музей Александра Невского. Цены на билеты в эти музеи: 70 ₽ — детский, 140 ₽ — взрослый. Индивидуальная экскурсия с местным гидом — 900 ₽
- Можете заглянуть в «Город мастеров»: билеты — 90 ₽ детский, 180 ₽ взрослый. Мастер-классы от 150 до 250 ₽ (договариваться можно на месте)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 71 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, приглашаю вас на авторские экскурсии по Нижнему Новгороду. На них не будет сухих фактов, дат и фамилий — только по-настоящему увлекательные истории. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
15 авг 2025
Чудесная экскурсия. Анастасия - замечательный экскурсовод, который располагает к себе с первых минут общения. Узнали много нового и интересного как про Городец, так и про Нижний Новгород и его окрестности.
С
Светлана
2 авг 2025
Анастасия просто гид-мечта! Она очень увлекательно рассказывает и отвечает на все вопросы. Очень заметно, что это человек увлечённый своей работой.
Наталья
24 апр 2025
О, это потрясающий день в компании умной, веселой, общительной и красивой Анастасии! Не назову это экскурсией, это была прогулка с подругой-гидом! Много интересного, много смеха, красивых видов, серьезных тем! Я влюбилась в Городец благодаря Анастасии! Спасибо!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 16 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
от 7334 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
11 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде
Начало: Площадь Максима Горького, 6, Нижний Новгород
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4100 ₽ за всё до 4 чел.