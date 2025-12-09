Городец - увидеть, понять и полюбить! (из Нижнего Новгорода)
От крепости князей до города мастеров и купцов
Городец — старейший город Нижегородского края.
Здесь за один день вы пройдёте дорогами древней крепости, подниметесь к монастырю, связанному с Александром Невским, и заглянете в музейный квартал.
Узнаете о резьбе и местных ремёслах и увидите Волгу такой, какой она вдохновляла мастеров и путешественников многие века.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Нижнего Новгорода
По пути вы услышите вводный рассказ о регионе и его древней истории.
10:30 — прибытие в Городец
Начнём прогулку с древних валов крепости 12 века, которые и сегодня хранят следы первых поселений и легенды о защитниках города.
11:00 — Феодоровский монастырь
Один из старейших монастырей Нижегородской земли. Его история тесно связана с Александром Невским и чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери.
11:45 — набережная и панорама Волги
С высоты открывается захватывающий вид на Волгу и Горьковское водохранилище — место силы и вдохновения для многих поколений горожан.
12:15 — прогулка по музейному кварталу
Вы пройдёте по тихим улочкам старого Городца, где каждый дом — свидетель купеческого прошлого. Архитектура, резные наличники, вывески, атмосфера неспешной провинциальной жизни — всё здесь дышит историей.
13:00 — обеденное время (по желанию)
Можно пообедать в одном из местных кафе с видом на Волгу.
14:00 — комплекс «Город мастеров»
Здесь воссозданы традиции русского деревянного зодчества. Вы увидите богатство и разнообразие «глухой» домовой резьбы, узнаете о старинных техниках и символике орнаментов. (Осмотр снаружи.)
⚠️ Понедельник — выходной день в музейном комплексе.
15:00 — отъезд в Нижний Новгород
В пути — небольшой рассказ о ремёслах и знаменитых городецких промыслах, прославивших город далеко за пределами региона.
16:00 — возвращение в город
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Lada Largus Cross (до 6 пассажирских мест, детских кресел нет)
Посещение музеев, дегустации и питание не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно (от 1500 ₽ с чел.)
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
4500 ₽
Для компании из 4-6 человек
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1100 туристов
Коренной нижегородец, дипломированный экскурсовод. Живу и работаю в историческом центре, увлекаюсь историей и краеведением. Люблю изучать город и конструировать новые маршруты экскурсий.
Буду рад помочь познакомиться с Нижним Новгородом или узнать читать дальше
его лучше, а также собрать неповторимую коллекцию впечатлений. При оценке исторических событий, отдаю предпочтение научным исследованиям перед легендами и преданиями, хотя, в нашем случае, грань между фактами и вымыслом увидеть непросто))