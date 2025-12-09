Мои заказы

Городец - увидеть, понять и полюбить! (из Нижнего Новгорода)

От крепости князей до города мастеров и купцов
Городец — старейший город Нижегородского края.

Здесь за один день вы пройдёте дорогами древней крепости, подниметесь к монастырю, связанному с Александром Невским, и заглянете в музейный квартал.

Узнаете о резьбе и местных ремёслах и увидите Волгу такой, какой она вдохновляла мастеров и путешественников многие века.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Нижнего Новгорода

По пути вы услышите вводный рассказ о регионе и его древней истории.

10:30 — прибытие в Городец

Начнём прогулку с древних валов крепости 12 века, которые и сегодня хранят следы первых поселений и легенды о защитниках города.

11:00 — Феодоровский монастырь

Один из старейших монастырей Нижегородской земли. Его история тесно связана с Александром Невским и чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери.

11:45 — набережная и панорама Волги

С высоты открывается захватывающий вид на Волгу и Горьковское водохранилище — место силы и вдохновения для многих поколений горожан.

12:15 — прогулка по музейному кварталу

Вы пройдёте по тихим улочкам старого Городца, где каждый дом — свидетель купеческого прошлого. Архитектура, резные наличники, вывески, атмосфера неспешной провинциальной жизни — всё здесь дышит историей.

13:00 — обеденное время (по желанию)

Можно пообедать в одном из местных кафе с видом на Волгу.

14:00 — комплекс «Город мастеров»

Здесь воссозданы традиции русского деревянного зодчества. Вы увидите богатство и разнообразие «глухой» домовой резьбы, узнаете о старинных техниках и символике орнаментов. (Осмотр снаружи.)

⚠️ Понедельник — выходной день в музейном комплексе.

15:00 — отъезд в Нижний Новгород

В пути — небольшой рассказ о ремёслах и знаменитых городецких промыслах, прославивших город далеко за пределами региона.

16:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Lada Largus Cross (до 6 пассажирских мест, детских кресел нет)
  • Посещение музеев, дегустации и питание не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно (от 1500 ₽ с чел.)
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4500 ₽
Для компании из 4-6 человек3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1100 туристов
Коренной нижегородец, дипломированный экскурсовод. Живу и работаю в историческом центре, увлекаюсь историей и краеведением. Люблю изучать город и конструировать новые маршруты экскурсий. Буду рад помочь познакомиться с Нижним Новгородом или узнать
читать дальше

его лучше, а также собрать неповторимую коллекцию впечатлений. При оценке исторических событий, отдаю предпочтение научным исследованиям перед легендами и преданиями, хотя, в нашем случае, грань между фактами и вымыслом увидеть непросто))

