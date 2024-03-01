Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия

Личный мастер-класс в Нижнем Новгороде
В сопровождении гида вы примете участие в пяти интерактивных программах, на которых обострятся все ваши чувства, а после отправитесь на вкусный мастер-класс, где приготовите шоколадные конфеты, которые сможете кому-нибудь подарить.
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
Ближайшие даты:
1
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2
мар
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Детский1 063 ₽
Студенческий1 063 ₽
Взрослый1 125 ₽

Описание

Тайны шоколада

Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? Как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке.

Без слов

Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Важно знать• Общая продолжительность программы — 2 часа.
  • Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
  • Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная экскурсия «В Тишине»
  • Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Место начала и завершения?
Верхне-Волжская наб., 2
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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