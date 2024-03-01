В сопровождении гида вы примете участие в пяти интерактивных программах, на которых обострятся все ваши чувства, а после отправитесь на вкусный мастер-класс, где приготовите шоколадные конфеты, которые сможете кому-нибудь подарить.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|1 063 ₽
|Студенческий
|1 063 ₽
|Взрослый
|1 125 ₽
Описание
Тайны шоколада
Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? Как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке.
Без слов
Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Важно знать• Общая продолжительность программы — 2 часа.
- Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
- Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная экскурсия «В Тишине»
- Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
- Место начала и завершения?
- Верхне-Волжская наб., 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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