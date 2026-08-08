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Столица золотой хохломы приглашает! Путешествие в Семёнов

Старинные ремёсла, народные промыслы и мастер-класс на выбор - из Нижнего Новгорода
Приглашаем в «Столицу народных художественных промыслов Российской Федерации»! Именно такой статус присвоили Семёнову в 2004 году. А ещё этот город — ложкарная столица и родина русской матрёшки.

На экскурсии вы окунётесь в мир старинных ремёсел, посетите музей и фабрику, научитесь бить баклуши и сможете самостоятельно сделать ложку, матрёшку или деревянную машинку.
Столица золотой хохломы приглашает! Путешествие в Семёнов
Столица золотой хохломы приглашает! Путешествие в Семёнов
Столица золотой хохломы приглашает! Путешествие в Семёнов

Описание мастер-класса

Сказочный теремок с героями-мастерами, где можно познакомиться с местными традициями. Это не туристический объект, а настоящая ремесленная мастерская.

Экскурсия по городу и производству художественных промыслов.

Токарный мастер-класс: вы понаблюдаете за процессами (и сможете принять в них участие!) и сравните три станка: дореволюционный, советский и современный.

Ложкарный мастер-класс — от полена до росписи. Вы научитесь бить баклуши, как это делали мастера. И увидите все 15 этапов создания ложки на специальных заготовках.

Индивидуальный мастер-класс на выбор: ложка, матрёшка или деревянная машинка. Ведут профессиональные мастера художественных промыслов.

Прогулка по музейному пространству, где сохраняют старинные ремёсла: лапотное, лодочное и бондарное.

Примерный тайминг

9:00 — выезд, путевая информация, история территории и первых поселенцев
10:00 — ремесленное предприятие, знакомство с мастерами и традициями. Ложкарное, токарное, резное, хохломское и ткацкое ремесло
12:00 — мастер-классы по росписи или столярному делу
13:00 — сытное чаепитие с пирогами или полноценный обед
14:00 — экскурсия по Семёнову
15:00 — отъезд

Организационные детали

  • Программа 4+
  • Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
  • В стоимость входит мастер-класс и чаепитие с пирогами
  • Отдельно по желанию оплачивается обед из печи — 800 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1099 туристов
Я антрополог и вожу экскурсии с 2005 г. Имею профессиональный диплом гида и собственное музейное пространство. Путешествую по небольшим деревням Нижегородской области. Традиции, обряды и старинные деревни, связанные со старообрядцами, —
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мой главный интерес. В интересные экспедиции приглашаю гостей. Работаю с командой из двух человек, и мы гарантируем необычную программу с элементами вовлечения. Каждая экскурсия уникальна: мы общаемся с людьми, посещаем храмы и деревни, изучаем промыслы кержаков.

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