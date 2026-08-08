Приглашаем в «Столицу народных художественных промыслов Российской Федерации»! Именно такой статус присвоили Семёнову в 2004 году. А ещё этот город — ложкарная столица и родина русской матрёшки. На экскурсии вы окунётесь в мир старинных ремёсел, посетите музей и фабрику, научитесь бить баклуши и сможете самостоятельно сделать ложку, матрёшку или деревянную машинку.

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Описание мастер-класса

Сказочный теремок с героями-мастерами, где можно познакомиться с местными традициями. Это не туристический объект, а настоящая ремесленная мастерская.

Экскурсия по городу и производству художественных промыслов.

Токарный мастер-класс: вы понаблюдаете за процессами (и сможете принять в них участие!) и сравните три станка: дореволюционный, советский и современный.

Ложкарный мастер-класс — от полена до росписи. Вы научитесь бить баклуши, как это делали мастера. И увидите все 15 этапов создания ложки на специальных заготовках.

Индивидуальный мастер-класс на выбор: ложка, матрёшка или деревянная машинка. Ведут профессиональные мастера художественных промыслов.

Прогулка по музейному пространству, где сохраняют старинные ремёсла: лапотное, лодочное и бондарное.

Примерный тайминг

9:00 — выезд, путевая информация, история территории и первых поселенцев

10:00 — ремесленное предприятие, знакомство с мастерами и традициями. Ложкарное, токарное, резное, хохломское и ткацкое ремесло

12:00 — мастер-классы по росписи или столярному делу

13:00 — сытное чаепитие с пирогами или полноценный обед

14:00 — экскурсия по Семёнову

15:00 — отъезд

Организационные детали