Экскурсия начнется у Чкаловской лестницы с головокружительной панорамой слияния Оки и Волги.
Вы пройдете вдоль стен кремля, узнаете тайны его строительства и подземелий, посетите древний собор и возрожденный кремлевский фуникулер.
А еще
Вы пройдете вдоль стен кремля, узнаете тайны его строительства и подземелий, посетите древний собор и возрожденный кремлевский фуникулер.
А еще
Описание экскурсииЗа два часа мы совершим путешествие по всей истории города от основания до современного расцвета и поговорим обо всех важных культурных кодах Нижнего. Исследуем сердце города — древний кремль, полюбуемся с высокого откоса на завораживающую панораму Оки и Волги и спустимся на улицу Рождественскую. Тут вы узнаете, как кипела жизнь в главном торговом квартале, чем сейчас живет главная тусовочная улица и какие секреты и стрит-арт-шедевры скрывают её потаённые дворы.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чкаловская лестница
- Нижегородский кремль
- Кожевенная улица
- Рождественская улица
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Валерий Павлович Чкалов
Завершение: Площадь Народного единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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