Летние месяцы идеально подходят для прогулок по Нижнему Новгороду. В это время город оживает, и можно в полной мере насладиться атмосферой улиц и набережных. Большая Покровская и Рождественская улицы особенно привлекательны летом, когда можно остановиться в уличных кафе и понаблюдать за жизнью города. Весной и осенью тоже приятно гулять, особенно когда природа радует красками. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно исследовать городские достопримечательности и проникнуться его историей.

Кто лучше расскажет о Нижнем Новгороде, чем местный житель, историк и журналист? На этой экскурсии вы узнаете, почему город называется Нижний, а не Новгород, и чем верхняя часть отличается от

нижней. Разберём местный сленг и байки о переименованиях города. Узнаете, какие сувениры везут из Нижнего Новгорода, где лучше всего поесть и выпить. Не забудем и про известных личностей, связанных с городом: от группы «Ума Турман» до модели Натальи Водяновой. Прогулка по кремлю, главной улице Большая Покровская или набережной Федоровского - выбор за вами. Это пешеходный маршрут, так что готовьтесь много ходить. В конце экскурсии получите рекомендации по местам и заведениям

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурсия, чтобы понять Нижний Новгород

Почему город всё-таки Нижний, а не Новгород? Чем верхняя часть отличается от нижней и как Оку отличить от Волги? Разберём местный сленг, что означают «Фёдор», «Дуст», «На троих», «со Свободы на Стрелку» и другие ходовые слова и фразы нижегородцев. Вспомним байки о смене названия города с Нижнего на Горький и обратно, а заодно узнаем, что из них правда.

Вы узнаете:

какими столицами мы успели побывать

откуда корни у каждого из этих названий: «третья столица», «карман России», «город ветров», Синезаборск, столица закатов и столица стрит-арта

какие сувениры везут из Нижнего Новгорода и где их искать, куда точно стоит сходить поесть, а куда выпить

на что мы обижаемся и чем особенно гордимся

Не забудем и про личностей, которые связаны с нашим городом и областью: где можно было послушать группу «Ума Турман» до всероссийской славы, где жил и учился актёр Евгений Евстигнеев, за что город благодарен модели Наталье Водяновой и как вспоминают губернатора Бориса Немцова.

Это Нижний Новгород с позиции местного жителя. Мой бэкграунд поможет ответить на любые, даже самые каверзные, вопросы. Не говорю «сойти за своего», но освоиться в городе и понять, что имеют в виду местные, точно помогу.

Немного о маршруте

Предлагаю прогулку на выбор:

по кремлю и главной улице города Большая Покровская

по кремлю и обзорной набережной Федоровского

вариант без кремля, но с тусовочной улицей Рождественская

кремль и купеческая Рождественская

Организационные детали