Познакомьтесь с Нижним Новгородом через призму местного жителя, историка и журналиста. Узнайте о сленге, байках и лучших местах города
Кто лучше расскажет о Нижнем Новгороде, чем местный житель, историк и журналист? На этой экскурсии вы узнаете, почему город называется Нижний, а не Новгород, и чем верхняя часть отличается от читать дальшеуменьшить
нижней. Разберём местный сленг и байки о переименованиях города. Узнаете, какие сувениры везут из Нижнего Новгорода, где лучше всего поесть и выпить.
Не забудем и про известных личностей, связанных с городом: от группы «Ума Турман» до модели Натальи Водяновой. Прогулка по кремлю, главной улице Большая Покровская или набережной Федоровского - выбор за вами. Это пешеходный маршрут, так что готовьтесь много ходить. В конце экскурсии получите рекомендации по местам и заведениям
Летние месяцы идеально подходят для прогулок по Нижнему Новгороду. В это время город оживает, и можно в полной мере насладиться атмосферой улиц и набережных. Большая Покровская и Рождественская улицы особенно привлекательны летом, когда можно остановиться в уличных кафе и понаблюдать за жизнью города. Весной и осенью тоже приятно гулять, особенно когда природа радует красками. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно исследовать городские достопримечательности и проникнуться его историей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кремль
Большая Покровская улица
Набережная Федоровского
Улица Рождественская
Описание экскурсии
Экскурсия, чтобы понять Нижний Новгород
Почему город всё-таки Нижний, а не Новгород? Чем верхняя часть отличается от нижней и как Оку отличить от Волги? Разберём местный сленг, что означают «Фёдор», «Дуст», «На троих», «со Свободы на Стрелку» и другие ходовые слова и фразы нижегородцев. Вспомним байки о смене названия города с Нижнего на Горький и обратно, а заодно узнаем, что из них правда.
Вы узнаете:
какими столицами мы успели побывать
откуда корни у каждого из этих названий: «третья столица», «карман России», «город ветров», Синезаборск, столица закатов и столица стрит-арта
какие сувениры везут из Нижнего Новгорода и где их искать, куда точно стоит сходить поесть, а куда выпить
на что мы обижаемся и чем особенно гордимся
Не забудем и про личностей, которые связаны с нашим городом и областью: где можно было послушать группу «Ума Турман» до всероссийской славы, где жил и учился актёр Евгений Евстигнеев, за что город благодарен модели Наталье Водяновой и как вспоминают губернатора Бориса Немцова.
Это Нижний Новгород с позиции местного жителя. Мой бэкграунд поможет ответить на любые, даже самые каверзные, вопросы. Не говорю «сойти за своего», но освоиться в городе и понять, что имеют в виду местные, точно помогу.
Немного о маршруте
Предлагаю прогулку на выбор:
по кремлю и главной улице города Большая Покровская
по кремлю и обзорной набережной Федоровского
вариант без кремля, но с тусовочной улицей Рождественская
кремль и купеческая Рождественская
Организационные детали
Экскурсия от 2 до 2,5 часов, в зависимости от погодных условий и движения группы Это пешеходный маршрут, поэтому готовьтесь достаточно много ходить. В конце я с удовольствием порекомендую места и заведения по тематике экскурсии, а также помогу составить небольшой чек-лист.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2110 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то читать дальшеуменьшить
рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я как истинный гуманитарий цифры не очень люблю. Город живёт и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
73
4
–
3
2
2
–
1
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М
Мария
Дата посещения: 12 мая 2026
Экскурсия была интересная, динамичная, познавательная! Интересно было и родителям и детям! Ася-отличный гид!
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Алина
У нас случилась великолепная прогулка. все были вовлечены в историю. Ася прекрасный рассказчик, отвечала любой наш вопрос. мы поручили массу впечатлений, узнали много фактов из жизни купцов. Очень рекомендую)
+12
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Е
Елизавета
Благодарим Асю за проведенную экскурсию-прогулку по Кремлю и набережной. Несмотря на дождливую погоду мы получили удовольствие и приобщились к истории города. Здорово, когда люди искренне любят свой край. Особый отзыв читать дальшеуменьшить
от 10-летки!:). В процессе экскурсии нам показалось, что ему было скучновато, но после он выдал нам столько столько фактов и впечатлений! мы поняли, что молчал он не потому что ему было скучно, а потому что слушал)))
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А
Антонина
Экскурсия "Краткий курс нижегородизации" - для вдумчивого туриста. Для такого, который приезжая в город хочет понять, чем дышат и чем отличаются его жители от жителей других городов, и взаимоотношения города читать дальшеуменьшить
и его жителей на протяжении всей его истории. В ней рассказывается о знаковых личностях, судьбоносных для НН событиях, самых важных сооружениях, формирующих облик города. Можно пройти этот курс в начале знакомства с городом, можно - в последний день поездки. Наша группа прошла после двух дней, проведенных на экскурсиях Нижегородского кремля. Поэтому кроме новой информации мы получили ответы на уже возникшие вопросы. Мы были счастливы знакомству с чудесным важным для нашей страны городом в таком ракурсе и рекомендуем всем заказать эту экскурсию. С уважением и наилучшими пожеланиями, Антонина и четверо ее друзей из Екатеринбурга.
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М
Михаил
Дата посещения: 26 сен 2025
Всё прошло прекрасно
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А
Анастасия
Ася - замечательный проводник в короткую и супернеутомительную вовлекающую историю города! Впервые не было перегруза сухими датами и фамилиями, не было чувства неловкости, что не помнишь последовательсть всех Рюриковичей и тд. Очень незаметно пролетели часы прогулки, на все каверзные вопросы и отступления от темы отвечала легко и поддерживала наш интерес) Спасибо большое!
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