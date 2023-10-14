Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия, чтобы понять Нижний Новгород
Почему город всё-таки Нижний, а не Новгород? Чем верхняя часть отличается от нижней и как Оку отличить от Волги? Разберём местный сленг, что означают «Федор», «Дуст», «На троих», «со Свободы на Стрелку» и другие ходовые слова и фразы нижегородцев. Вспомним байки о смене названия города с Нижнего на Горький и обратно, а заодно узнаем, что из них правда.
Вы узнаете:
- какими столицами мы успели побывать,
- откуда корни у каждого из этих названий: «третья столица», «карман России», «город ветров», Синезаборск, столица закатов и столица стрит-арта,
- какие сувениры везут из Нижнего Новгорода и где их искать, куда точно стоит сходить поесть, а куда выпить,
- на что мы обижаемся и чем особенно гордимся.
Не забудем и про личностей, которые связаны с нашим городом и областью: где можно было послушать группу «Ума Турман» до всероссийской славы, где жил и учился актёр Евгений Евстигнеев, за что город благодарен модели Наталье Водяновой и как вспоминают губернатора Бориса Немцова.
Это Нижний Новгород с позиции местного жителя. Мой бэкграунда поможет ответить на любые, даже самые каверзные, вопросы. Не говорю «сойти за своего», но освоиться в городе и понять, что имеют в виду местные, точно помогу.
Немного о маршруте
Предлагаю прогулку на выбор:
- по кремлю и главной улице города Большая Покровская
- по кремлю и обзорной набережной Федоровского
- вариант без кремля, но с тусовочной улицей Рождественская
Организационные детали
Это пешеходный маршрут, поэтому готовьтесь достаточно много ходить. В конце я с удовольствием порекомендую места и заведения по тематике экскурсии, а также помогу составить небольшой чек-лист.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.