Краткий курс нижегородизации

Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Кто вас познакомит с городом лучше, чем местный житель с историческим образованием и журналистской карьерой? Нижегородский сленг и байки о многочисленных переименованиях города, отношение к известным землякам, аутентичные сувениры, лучшие гастрономические и питейные заведения — затронем много интересных сюжетов, гуляя по центру Нижнего Новгорода.
Краткий курс нижегородизации
Краткий курс нижегородизации
Краткий курс нижегородизации
Краткий курс нижегородизации
Краткий курс нижегородизации
Краткий курс нижегородизации
Краткий курс нижегородизации
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия, чтобы понять Нижний Новгород

Почему город всё-таки Нижний, а не Новгород? Чем верхняя часть отличается от нижней и как Оку отличить от Волги? Разберём местный сленг, что означают «Федор», «Дуст», «На троих», «со Свободы на Стрелку» и другие ходовые слова и фразы нижегородцев. Вспомним байки о смене названия города с Нижнего на Горький и обратно, а заодно узнаем, что из них правда.

Вы узнаете:

  • какими столицами мы успели побывать,
  • откуда корни у каждого из этих названий: «третья столица», «карман России», «город ветров», Синезаборск, столица закатов и столица стрит-арта,
  • какие сувениры везут из Нижнего Новгорода и где их искать, куда точно стоит сходить поесть, а куда выпить,
  • на что мы обижаемся и чем особенно гордимся.

Не забудем и про личностей, которые связаны с нашим городом и областью: где можно было послушать группу «Ума Турман» до всероссийской славы, где жил и учился актёр Евгений Евстигнеев, за что город благодарен модели Наталье Водяновой и как вспоминают губернатора Бориса Немцова.

Это Нижний Новгород с позиции местного жителя. Мой бэкграунда поможет ответить на любые, даже самые каверзные, вопросы. Не говорю «сойти за своего», но освоиться в городе и понять, что имеют в виду местные, точно помогу.

Немного о маршруте

Предлагаю прогулку на выбор:

  • по кремлю и главной улице города Большая Покровская
  • по кремлю и обзорной набережной Федоровского
  • вариант без кремля, но с тусовочной улицей Рождественская

Организационные детали

Это пешеходный маршрут, поэтому готовьтесь достаточно много ходить. В конце я с удовольствием порекомендую места и заведения по тематике экскурсии, а также помогу составить небольшой чек-лист.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Вечерние
Зимние
Летние
Набережная
Популярные места
Большая Покровская улица
Улицы и переулки
Рождественская улица
Для студентов

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
217 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
у памятника Чкалову
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
3 600 за всё до 6 чел.
Мистика и история Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
662 отзыва
Мистика и история Нижнего Новгорода
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький - обзорная прогулка
около Кремля
14 окт
16 окт
18 окт
19 окт
от 2 500 за всё до 3 чел.
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
Максимально интересно, кратко и полноценно об истории города на авто-пешеходной экскурсии по центру
на пл. Минина и Пожарского
15 окт
16 окт
18 окт
19 окт
4 950 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ