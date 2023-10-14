Кто вас познакомит с городом лучше, чем местный житель с историческим образованием и журналистской карьерой? Нижегородский сленг и байки о многочисленных переименованиях города, отношение к известным землякам, аутентичные сувениры, лучшие гастрономические и питейные заведения — затронем много интересных сюжетов, гуляя по центру Нижнего Новгорода.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия, чтобы понять Нижний Новгород

Почему город всё-таки Нижний, а не Новгород? Чем верхняя часть отличается от нижней и как Оку отличить от Волги? Разберём местный сленг, что означают «Федор», «Дуст», «На троих», «со Свободы на Стрелку» и другие ходовые слова и фразы нижегородцев. Вспомним байки о смене названия города с Нижнего на Горький и обратно, а заодно узнаем, что из них правда.

Вы узнаете:

какими столицами мы успели побывать,

откуда корни у каждого из этих названий: «третья столица», «карман России», «город ветров», Синезаборск, столица закатов и столица стрит-арта,

какие сувениры везут из Нижнего Новгорода и где их искать, куда точно стоит сходить поесть, а куда выпить,

на что мы обижаемся и чем особенно гордимся.

Не забудем и про личностей, которые связаны с нашим городом и областью: где можно было послушать группу «Ума Турман» до всероссийской славы, где жил и учился актёр Евгений Евстигнеев, за что город благодарен модели Наталье Водяновой и как вспоминают губернатора Бориса Немцова.

Это Нижний Новгород с позиции местного жителя. Мой бэкграунда поможет ответить на любые, даже самые каверзные, вопросы. Не говорю «сойти за своего», но освоиться в городе и понять, что имеют в виду местные, точно помогу.

Немного о маршруте

Предлагаю прогулку на выбор:

по кремлю и главной улице города Большая Покровская

по кремлю и обзорной набережной Федоровского

вариант без кремля, но с тусовочной улицей Рождественская

Организационные детали

Это пешеходный маршрут, поэтому готовьтесь достаточно много ходить. В конце я с удовольствием порекомендую места и заведения по тематике экскурсии, а также помогу составить небольшой чек-лист.