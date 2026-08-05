Описание экскурсии
Этот маршрут — для тех, кто хочет увидеть не только туристические достопримечательности, но и почувствовать аутентичную Ярмарку. Мы начнем там, где сохранились последние ярмарочные ряды, посмотрим на Ярмарочный дом, увидим Ярмарочный собор и узнаем историю истоков ярмарочного торга.
По пути нам встретятся знаковые места Нижнего Новгорода:
- Ярмарочный дом
- Стрелка
- Собор Александра Невского
Но главное здесь — не просто список локаций, а сам ход прогулки. Мы пройдем на Стрелку необычным маршрутом, скрытым от глаз туристов, и выйдем к слиянию Оки и Волги локальным, нетуристическим путем. Это возможность посмотреть на знакомые места иначе и открыть для себя купеческий Нижний не по открыткам, а в живом городском пространстве.
Программа экскурсии
1
Староярмарочный соборМы пройдем от станции метро Стрелка (магазин Спортмастер) до Староярмарочного собора. Некогда главный собор крупнейшего торга в империи, ныне скрытый от глаз жилой застройкой.
2
Ярмарочный проезд, Ярмарочные рядыДалее, мы пройдем по бывшей главной ярмарочной улице, увидим руинированные ярмарочные ряды. Дорога нас выведет к главному туристическому объекту - главному Ярмарочному дому и площади Ленина
3
Небанальный маршрут от Ярмарочной площади до СтрелкиПокажу благоустроенный маршрут, которым чаще пользуются местные, чем туристы)
4
Мыс СтрелкаУвидим главные исторические объекты мыса Стрелка и узнаем интересные факты о них (собор А.Невского, Пакгаузы, Шуховские башни и портовый кран, стадионы)
Место встречи
🚩Начало: ул. Бетанкура, 3В, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
🏁Завершение: Мыс Стрелка
Как найти. Встречаемся возле входа в магазин Спортмастер ул. Бетанкура д.3в, рядом с выходом со станции метро Стрелка. (выход со стороны последнего вагона в сторону движения поезда)
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 6 человек
|6300 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Егор — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Коренной нижегородец. аккредитованный гид. Люблю свой город и открываю его историю, интересные места для гостей города и его жителей! Более двух лет провожу экскурсии. Легко, структурировано, не нудно =)
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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