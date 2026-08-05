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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Этот маршрут — для тех, кто хочет увидеть не только туристические достопримечательности, но и почувствовать аутентичную Ярмарку. Мы начнем там, где сохранились последние ярмарочные ряды, посмотрим на Ярмарочный дом, увидим Ярмарочный собор и узнаем историю истоков ярмарочного торга.

По пути нам встретятся знаковые места Нижнего Новгорода:

Ярмарочный дом

Стрелка

Собор Александра Невского

Но главное здесь — не просто список локаций, а сам ход прогулки. Мы пройдем на Стрелку необычным маршрутом, скрытым от глаз туристов, и выйдем к слиянию Оки и Волги локальным, нетуристическим путем. Это возможность посмотреть на знакомые места иначе и открыть для себя купеческий Нижний не по открыткам, а в живом городском пространстве.