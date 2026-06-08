Когда: в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала