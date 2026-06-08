Вот вы на борту современного теплохода, мягкий бриз дует с Волги, а перед вами Нижний Новгород — совсем иной, чем с набережной. Вы проплывёте мимо древних стен кремля, Чкаловской лестницы и места, где Ока сливается с Волгой. Аудиогид дополнит живописные панорамы историями и превратит прогулку в путешествие сквозь время.
Описание аудиогида
Стрелка Оки и Волги — место слияния двух рек и главная визитная карточка города.
Кафедральный собор Александра Невского — красивый храм в стиле русского узорочья с ярко-жёлтым фасадом и белоснежными колоннами.
Чкаловская лестница. Она соединяет верхнюю и нижнюю набережные. С реки выглядит особенно впечатляюще.
Благовещенский монастырь и Рождественская церковь — древние святыни и важные духовные центры.
Футбольный стадион «Нижний Новгород» — современная арена с футуристической архитектурой, построенная к Чемпионату мира 2018 года.
Выставочный центр «Пакгаузы» — исторические складские корпуса 19 века, которые превратили в современное культурное пространство.
Организационные детали
- Идём на современном теплоходе «ДоброходЪ»
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
- С вами будет один из гидов нашей команды
в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
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Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|900 ₽
|Детский (до 12 лет включительно)
|800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гама — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 283 туристов
Мы один из самых крупных туроператоров России. Организуем речные круизы и прогулки по Волге, Оке и Каме на комфортабельных теплоходах «Алдан», «Александр Свешников», «А. С. Попов», «Афанасий Никитин», «Иван Кулибин», «Октябрьская революция» и других, а также на новых круизных лайнерах «Золотое кольцо» и «Аурум».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Теплоходы классные и комфортные, причал расположен так, что добраться до него без проблем. Советую без сомнений!
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В
Уже больше десяти лет путешествуем с этой компанией и каждый раз только положительные эмоции. Обслуживание безупречное, не к чему придраться. Рекомендую всем, кто хочет получить хороший сервис и комфорт в поездке!
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Г
Компания понравилась очень: маршрут был тщательно продуман, а еще приятные скидки порадовали. Организация сделана так, чтобы клиенту действительно было интересно и удобно.
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Е
Тур оставил только приятные впечатления, а судно оказалось очень комфортным.
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А
Персонал был очень приветливым, а обслуживание проходило без нареканий.
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О
С подругой спонтанно решили съездить на речную прогулку и получилось здорово, нам очень понравилось
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