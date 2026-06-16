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Н Нина Обслуживание было просто на высшем уровне, все сотрудники очень дружелюбные. Прогулка оставила только хорошее впечатление. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария С тех пор как открыла для себя эту компанию, стараюсь выбирать их прогулки каждый год. Очень нравится их подход, все организовано классно, прогулки запоминаются. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Очень хорошая команда! Мы уже отправлялись в пять круизов, и каждый раз обслуживание было просто на высшем уровне. Огромное спасибо всей команде и руководству за такие впечатления. Буду ждать новых путешествий с вами! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгений Персонал был очень внимательный, во всем помогал и подсказывал. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Уже не первый год выбираем только круизы у этой компании. Обслуживание всегда на хорошем уровне, а сами корабли внутри чистейшие и ухоженные, всегда приятно там находиться. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет