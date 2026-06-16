За час вы пройдёте по двум главным рекам Нижнего Новгорода и увидите город в самое красивое время суток — на закате или в вечерней подсветке.
С борта теплохода откроются панорамы исторического центра, Дятловых гор и Стрелки, где сливаются Волга и Ока.
С борта теплохода откроются панорамы исторического центра, Дятловых гор и Стрелки, где сливаются Волга и Ока.
Описание экскурсии
- Вы проплывёте на теплоходе вдоль пяти набережных
- Увидите, как гармонично сочетаются памятники архитектуры с современной застройкой на Дятловых горах и Стрелке
- Полюбуетесь знаменитыми видами столицы закатов в лучах уходящего солнца
- Узнаете от гида на борту, как возник город и как он развивался в течение 8-ми веков
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Москва-198» вместимостью до 120 чел. Есть закрытый салон с баром, мягкими креслами и столиками, открытая палуба под тентом, кондиционеры, электрические розетки и туалетные комнаты
- Посадка за 15 минут до отправления
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|900 ₽
|Детский 6-12 лет
|800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 531 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Обслуживание было просто на высшем уровне, все сотрудники очень дружелюбные. Прогулка оставила только хорошее впечатление.
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М
С тех пор как открыла для себя эту компанию, стараюсь выбирать их прогулки каждый год. Очень нравится их подход, все организовано классно, прогулки запоминаются.
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А
Очень хорошая команда! Мы уже отправлялись в пять круизов, и каждый раз обслуживание было просто на высшем уровне. Огромное спасибо всей команде и руководству за такие впечатления. Буду ждать новых путешествий с вами!
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Е
Персонал был очень внимательный, во всем помогал и подсказывал. Спасибо!
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А
Уже не первый год выбираем только круизы у этой компании. Обслуживание всегда на хорошем уровне, а сами корабли внутри чистейшие и ухоженные, всегда приятно там находиться.
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Д
Это было что-то особенное. На корабле всё организовано очень удобно и каюты приятные, и свободное время распланировано отлично. Советую попробовать, точно не разочаруетесь!
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