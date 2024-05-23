Храмы и соборы Нижнего Новгорода с гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Нижнем Новгороде, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
«Собор Александра Невского — один из самых высоких русских храмов, украшенный резным липовым иконостасом высотой с 7-этажный дом»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270 за всё до 9 чел.
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Посетить мечеть, синагогу и христианские храмы и узнать интересные факты о разных религиях
Начало: по договоренности
«Вы погрузитесь в атмосферу старейшей в стране ортодоксальной синагоги и соборной мечети и раскроете, почему в исламе и иудаизме женщины молятся отдельно от мужчин»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 3 чел.
Монастыри, храмы и святыни Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Монастыри, храмы и святыни Нижнего Новгорода
Начало: Благовещенский монастырь или по договоренности
«При желании можно продолжить маршрут по улице Рождественской (со старинным храмом) на Стрелку, где возвышается кафедральный Александро-Невский собор»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 300 за всё до 3 чел.
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
«Несложно догадаться, что на Соборной площади сосредоточены главные культовые постройки города»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
5 400 за человека
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
Посетить мемориальные музеи, осмотреть старинный храм и открыть традиции гипюра на швейной фабрике
Начало: На площади Ленина
«Одна из достопримечательностей Чкаловского района — храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный на берегу Горьковского моря, в поселке Катунки»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2 800 за человека
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
«Долгие годы Керженец был точкой притяжения для старообрядцев разных толков, здесь строились скиты и храмы, развивались промыслы»
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Посетить один из самых грандиозных храмовых комплексов Нижегородской области
Начало: Пл. Ленина
«Это тот самый храм, который космонавт Гречко увидел и сфотографировал из иллюминатора своего космического корабля»
15 июня в 08:30
16 июня в 07:30
12 000 за всё до 3 чел.
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
Съесть суп там, где жил Льюис Кэрролл, а десерт - над собором Александра Невского
«Ресторан находится на высоте, а под ним — Стрелка Оки и Волги, собор Александра Невского, белые пароходы и кричащие чайки»
Завтра в 18:00
10 июня в 12:00
9 000 за всё до 6 чел.
Нижегородские купола - история храмов и святых
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Нижегородские купола - история храмов и святых
Погрузиться в православную историю старинного русского города
Начало: У Нижегородского кремля
«Михайло-Архангельский собор в Кремле — здесь находится могила Козьмы Минина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    23 мая 2024
    Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
    Спасибо Артему за очень интересную содержательную и познавательную экскурсию по храмам и монастырям Нижнего Новгорода.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
    Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и произошло) Увлекательный рассказ, очень
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    динамично и интересно) отдельная благодарность нашему водителю Александру) меня сильно укачивает, но Александр настолько искусно управлял авто, что невозможно было ощутить двигаемся мы или нет, поэтому рекомендую всем, кто сомневается в отношении экскурсии на машине)

    Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и
  • Л
    Людмила
    4 февраля 2024
    Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
    Прекрасная экскурсия! Спасибо за интересный рассказ и красивые места. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Монастыри, храмы и святыни Нижнего Новгорода
    Прекрасная экскурсия по Монастырям.
  • Е
    Евгения
    9 октября 2023
    Монастыри, храмы и святыни Нижнего Новгорода
    Прекрасная экскурсия по монастырям и храмам Нижнего Новгорода. Исторический экскурс выше всяких похвал, связь истории и современности, роль исторических личностей
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    Вероника преподнёсла превосходно. Я также благодарна водителю Александру, который старался показать интересные уголки города, которые он так любит. Что может быть лучше? Я не знаю.

  • Е
    Екатерина
    8 мая 2023
    Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
    Экскурсию проводил Михаил, все было очень интересно и познавательно, мы узнали много нового, советуем посетить данную экскурсию
  • В
    Вадим
    28 апреля 2022
    Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
    Огромное спасибо Михаилу за потрясающую экскурсию! Сказать, что она мне понравилась - не сказать ничего. Было крайне интересно и увлекательно. Если интересуетесь религиями, очень рекомендую к посещению!
  • О
    Олег
    30 августа 2021
    Дивные храмы Нижнего Новгорода
    Светлана очень профессиональный экскурсовод, глубоко понимающий и знающий материал, способный доступно донести информацию до экскурсантов. Очень рекомендуем посетить данную экскурсию!!!
  • o
    olegbyko
    27 августа 2020
    Дивные храмы Нижнего Новгорода
    12 августа были а Нижнем Новгороде. Заранее договорились со Светланой Аккузовой о трех часовой экскурсии по городу пешком и на машине. Посмотрели самые интересные и значимые места. Светлана отличный экскурсовод. Спасибо. Рекомендую приезжающих в Нижний.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Соборы и храмы»

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  4. Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
  5. Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
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  2. Рождественская улица
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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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