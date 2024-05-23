Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5