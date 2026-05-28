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По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по будням)

Увидеть главные символы Нижнего Новгорода и узнать больше о прошлом города
Вот вы на борту современного теплохода, мягкий бриз дует с Волги, а перед вами Нижний Новгород — совсем иной, чем с набережной. Вы проплывёте мимо древних стен кремля, Чкаловской лестницы и места, где Ока сливается с Волгой. Аудиогид дополнит живописные панорамы историями и превратит прогулку в путешествие сквозь время.
5
10 отзывов
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по будням)
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по будням)
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по будням)

Описание аудиогида

Стрелка Оки и Волги — место слияния двух рек и главная визитная карточка города.

Кафедральный собор Александра Невского — красивый храм в стиле русского узорочья с ярко-жёлтым фасадом и белоснежными колоннами.

Чкаловская лестница. Она соединяет верхнюю и нижнюю набережные. С реки выглядит особенно впечатляюще.

Благовещенский монастырь и Рождественская церковь — древние святыни и важные духовные центры.

Футбольный стадион «Нижний Новгород» — современная арена с футуристической архитектурой, построенная к Чемпионату мира 2018 года.

Выставочный центр «Пакгаузы» — исторические складские корпуса 19 века, которые превратили в современное культурное пространство.

Организационные детали

  • Идём на современном теплоходе «ДоброходЪ»
  • Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
  • С вами будет один из членов нашей команды

в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Детский (до 12 лет включительно)700 ₽
Взрослый800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гама
Гама — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 283 туристов
Мы один из самых крупных туроператоров России. Организуем речные круизы и прогулки по Волге, Оке и Каме на комфортабельных теплоходах «Алдан», «Александр Свешников», «А. С. Попов», «Афанасий Никитин», «Иван Кулибин», «Октябрьская революция» и других, а также на новых круизных лайнерах «Золотое кольцо» и «Аурум».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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Н
Мне очень понравилась команда, продумали маршрут отлично, да и скидки были приятным бонусом. Организация сразу чувствовалась такая, что учитывают желания и интересы клиентов.
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И
Теплоходы здесь реально удобные, на борту все продумано. Причал находится совсем рядом, добраться просто, без заморочек. Однозначно советую!
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К
Фирма хорошая, сотрудники вежливые и всегда готовы помочь, с ними легко и приятно общаться.
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Е
Уже больше десяти лет путешествую с ними и каждый раз возвращаюсь с крутыми впечатлениями. Всегда отличный сервис, никаких проблем или пауз. Рекомендую всем, кто любит, когда всё организовано на уровне и удобно.
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В
Поездка запомнилась исключительно с положительной стороны. В целом всё понравилось, получил ценный и интересный опыт.
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О
Вместе с подругой решили прокатиться по реке и были приятно удивлены, очень понравилось
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