Мистический Нижний

Пешеходная прогулка по «нехорошим местам» старого города

Пешеходная прогулка по «нехорошим местам» старого города. Вы увидите усадьбу Добролюбовых, куда ночью лучше не заглядывать. Дом, где по легенде останавливался Петр I. Узнаете при помощи чего пережили века Палаты купца Олисова и Успенская церковь. Посмотрите на место действия автобиографического романа М. Горького. Насладитесь видом со смотровой площадки на место слияния рек Оки и Волги.
Мистический Нижний
Мистический Нижний
Мистический Нижний
Мистический Нижний
Мистический Нижний
Мистический Нижний
Ближайшие даты:
1
окт
8
окт
15
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Нижегородский театр Драмы (1896)
  • Храм-часовня св. Николая Чудотворца
  • Усадьба Добролюбовых
  • Почаинский Овраг и Церковь Жен-Мироносиц (XVII в.)
  • Домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в.)
  • Палаты купца Олисова (XVII в) и Успенская церковь (XVII в.)
  • Смотровая площадка на наб. Федоровского
  • Домик Каширина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Во время экскурсии вы увидите

Нижегородский театр Драмы (1896), где начал свой путь к славе Федор Шаляпин.
Храм-часовню св. Николая Чудотворца, где собраны останки, найденные на месте разоренного Никольского кладбища.
Усадьбу Добролюбовых — дом, где прошло детство знаменитого критика Н. А. Добролюбова, и куда ночью лучше не заглядывать.
Таинственный и мрачный Почаинский Овраг и Церковь Жен-Мироносиц (XVII в.), которую очень любил Иван Грозный, и неспроста.
Домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в.) — дом, где по легенде останавливался царь Петр I, которого многие считали «антихристом».
Палаты купца Олисова (XVII в.) и Успенскую церковь (XVII в) — строения, которым суждено было пережить века, а все благодаря одному волшебному предмету.
Смотровую площадку на наб. Федоровского — вид на Нижегородскую Ярмарку и Стрелку, место слияния Оки и Волги.
Домик Каширина (место действия автобиографического романа М. Горького «Детство») — дом, где живых обитателей меньше, чем мертвых.

Важная информация:

  • Экскурсия полностью пешеходная, просьба позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде.
  • Маршрут может изменяться в зависимости от погодных условий, особенностей движения в праздничные дни и состава группы.

С 1 октября 2022 - по субботам в 18:00

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Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Большая Покровская, 13
Завершение: ул. Почтовый съезд, 21
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 октября 2022 - по субботам в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Просьба позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
К
22 авг 2022
Мне не очень понравилась экскурсия,хотелось бы чего то более интересного и мистического. очень долго стояли на одном месте. .

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