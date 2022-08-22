Во время экскурсии вы увидите

Нижегородский театр Драмы (1896), где начал свой путь к славе Федор Шаляпин.

Храм-часовню св. Николая Чудотворца, где собраны останки, найденные на месте разоренного Никольского кладбища.

Усадьбу Добролюбовых — дом, где прошло детство знаменитого критика Н. А. Добролюбова, и куда ночью лучше не заглядывать.

Таинственный и мрачный Почаинский Овраг и Церковь Жен-Мироносиц (XVII в.), которую очень любил Иван Грозный, и неспроста.

Домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в.) — дом, где по легенде останавливался царь Петр I, которого многие считали «антихристом».

Палаты купца Олисова (XVII в.) и Успенскую церковь (XVII в) — строения, которым суждено было пережить века, а все благодаря одному волшебному предмету.

Смотровую площадку на наб. Федоровского — вид на Нижегородскую Ярмарку и Стрелку, место слияния Оки и Волги.

Домик Каширина (место действия автобиографического романа М. Горького «Детство») — дом, где живых обитателей меньше, чем мертвых.

Важная информация: