Музей Домик Каширина – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Домик Каширина» в Нижнем Новгороде, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистический Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Мистический Нижний Новгород
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Нижний на раз-два-три
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
Нижний на раз-два-три
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Щ
    Щербакова
    20 мая 2024
    «Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2024
    «Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
    Необычные места города и рассказ который захватывает
  • Р
    Роман
    28 июля 2023
    Мистический Нижний Новгород
    Много мест, интересных зданий и необычных памятников
  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2022
    Мистический Нижний
    Экскурсия оказалась первым моим знакомством с Нижним Новгородом) Антон очень интересно и увлечённо рассказал и про историю, и про мистику
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    города! Огни ночного Нижнего Новгорода, рассказы, предания - всё это завораживает и переносит в разные эпохи! Спасибо за любовь к своему делу!

  • O
    Olga0602
    7 ноября 2022
    Мистический Нижний
    Очень понравилось!!! Экскурсовод - Антон - увлеченный человек своего дела!!! Спасибо ему огромное!!!
  • O
    Oksana.m
    18 октября 2022
    Мистический Нижний
    Это было оч круто! Спасибо вам огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Музей Домик Каширина»

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  2. Рождественская улица
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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Музей Домик Каширина" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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