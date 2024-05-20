Мистический Нижний

читать дальше города! Огни ночного Нижнего Новгорода, рассказы, предания - всё это завораживает и переносит в разные эпохи! Спасибо за любовь к своему делу!

Экскурсия оказалась первым моим знакомством с Нижним Новгородом) Антон очень интересно и увлечённо рассказал и про историю, и про мистику