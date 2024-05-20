1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мистический Нижний Новгород
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Нижний на раз-два-три
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЩЩербакова20 мая 2024Очень понравилась экскурсия, рекомендую!!!
- ЮЮлия25 февраля 2024Необычные места города и рассказ который захватывает
- РРоман28 июля 2023Много мест, интересных зданий и необычных памятников
- ТТатьяна9 ноября 2022Мистический НижнийЭкскурсия оказалась первым моим знакомством с Нижним Новгородом) Антон очень интересно и увлечённо рассказал и про историю, и про мистику
- OOlga06027 ноября 2022Мистический НижнийОчень понравилось!!! Экскурсовод - Антон - увлеченный человек своего дела!!! Спасибо ему огромное!!!
- OOksana.m18 октября 2022Мистический НижнийЭто было оч круто! Спасибо вам огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Музей Домик Каширина»
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