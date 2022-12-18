События 1612 года, когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву, положили начало Дню народного единства (4 ноября). Почему в Нижнем Новгороде его отмечают особенно торжественно? Потому что праздник родом из этих мест.
Если кратко, нижегородец Кузьма Минин в тяжёлое время обратился к соотечественникам с призывом собрать деньги на отряд самообороны. Всем миром организовали армию и спасли Москву, а вместе с ней и Россию. Но так ли всё однозначно? Лидеры русского ополчения оставили после себя лишь небольшое количество подлинных документов и множество легенд.
Я помогу разобраться в этом сложном историческом периоде и покажу места, свидетельствующие о мужестве и патриотизме наших предков.