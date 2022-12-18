История Нижнего Новгорода — это не только здания и памятники. Она живет в судьбах людей, которые в сложный для страны момент одолели смуту и объединили нацию. Я расскажу, почему Нижний Новгород достоин называться «городом героев» и оплотом народного единства. Вместе обсудим легенды о «гражданине и князе» и сравним их с документальными источниками.

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Описание

Что вас ожидает

От тьмы к свету

События 1612 года, когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву, положили начало Дню народного единства (4 ноября). Почему в Нижнем Новгороде его отмечают особенно торжественно? Потому что праздник родом из этих мест.

Если кратко, нижегородец Кузьма Минин в тяжёлое время обратился к соотечественникам с призывом собрать деньги на отряд самообороны. Всем миром организовали армию и спасли Москву, а вместе с ней и Россию. Но так ли всё однозначно? Лидеры русского ополчения оставили после себя лишь небольшое количество подлинных документов и множество легенд.

Как началась и сколько лет длилась Смута?

Какую роль сыграла в ней смерть Ивана Грозного?

Какие интересы преследовали Минин и Пожарский, собирая ополчение?

Что случилось с ними после победы над поляками?

Я помогу разобраться в этом сложном историческом периоде и покажу места, свидетельствующие о мужестве и патриотизме наших предков.

По страницам истории

Начнем с площади Минина и Пожарского, чтобы поближе познакомиться с руководителями Земского ополчения;

Увидим место, где Минин произнес свою пламенную речь, обращенную к народу;

Пройдём той самой исторической дорогой, которой шли ополченцы во главе с князем Пожарским;

Побываем в кремле, некогда служившем защитой нижегородцам;

Подойдем к могиле Кузьмы Минина и поговорим о легендах, связанных с его перезахоронением.

Организационные детали