Нижний Новгород: правда и мифы о Смутном времени

Пройти дорогами первых народных ополченцев и развеять домыслы о Минине и Пожарском

История Нижнего Новгорода — это не только здания и памятники. Она живет в судьбах людей, которые в сложный для страны момент одолели смуту и объединили нацию. Я расскажу, почему Нижний Новгород достоин называться «городом героев» и оплотом народного единства. Вместе обсудим легенды о «гражданине и князе» и сравним их с документальными источниками.
Нижний Новгород: правда и мифы о Смутном времени
Нижний Новгород: правда и мифы о Смутном времени
Нижний Новгород: правда и мифы о Смутном времени
Нижний Новгород: правда и мифы о Смутном времени
Нижний Новгород: правда и мифы о Смутном времени
Нижний Новгород: правда и мифы о Смутном времени
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Описание

Что вас ожидает

От тьмы к свету

События 1612 года, когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву, положили начало Дню народного единства (4 ноября). Почему в Нижнем Новгороде его отмечают особенно торжественно? Потому что праздник родом из этих мест.

Если кратко, нижегородец Кузьма Минин в тяжёлое время обратился к соотечественникам с призывом собрать деньги на отряд самообороны. Всем миром организовали армию и спасли Москву, а вместе с ней и Россию. Но так ли всё однозначно? Лидеры русского ополчения оставили после себя лишь небольшое количество подлинных документов и множество легенд.

  • Как началась и сколько лет длилась Смута?
  • Какую роль сыграла в ней смерть Ивана Грозного?
  • Какие интересы преследовали Минин и Пожарский, собирая ополчение?
  • Что случилось с ними после победы над поляками?

Я помогу разобраться в этом сложном историческом периоде и покажу места, свидетельствующие о мужестве и патриотизме наших предков.

По страницам истории

  • Начнем с площади Минина и Пожарского, чтобы поближе познакомиться с руководителями Земского ополчения;
  • Увидим место, где Минин произнес свою пламенную речь, обращенную к народу;
  • Пройдём той самой исторической дорогой, которой шли ополченцы во главе с князем Пожарским;
  • Побываем в кремле, некогда служившем защитой нижегородцам;
  • Подойдем к могиле Кузьмы Минина и поговорим о легендах, связанных с его перезахоронением.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет взрослым и детям-старшеклассникам, интересующимся историей
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура☀️ЛетниеМифы и легенды

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