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Площадь, на которой два Мининых и не одного Пожарского, фонтаны, стены и башни кремля — всё это на экскурсии по центру города. Я расскажу вам особенности и легенды Нижнего Новгорода. Вы услышите об эпохах развития города с 1221 года до настоящего времени. И конечно, полюбуетесь видами на Волгу и Оку.