Площадь, на которой два Мининых и не одного Пожарского, фонтаны, стены и башни кремля — всё это на экскурсии по центру города. Я расскажу вам особенности и легенды Нижнего Новгорода. Вы услышите об эпохах развития города с 1221 года до настоящего времени. И конечно, полюбуетесь видами на Волгу и Оку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Приглашаю вас погрузиться в эпохи жизни города. Поговорим, как жил Нижний Новгород последнее тысячелетие. И осмотрим его главные локации.
В нашей программе
- Основание города. Как он менялся в эпохи Екатерины II, Николая I, советский и постсоветский периоды
- От деревянного детинца до каменного кремля. Для чего создавался кремль и какие периоды переживал
- Древнейшие храмы — сохранившиеся, утерянные и восстановленные
- История Дома Советов. Почему он окружён часовней и колокольней
- Кузьма Минин — самый загадочный герой нашей истории
- Подвиги горьковчан времён Великой Отечественной войны
Организационные детали
Возможна небольшая корректировка маршрута по запросу или на время проведения городских мероприятий либо ремонтных работ.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 202 туристов
Добрый день! Я дипломированный экскурсовод, член ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области. А также городской блогер: обозреваю, изучаю и люблю Нижний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 авг 2024
Спасибо за интересный рассказ про город и про Кремль. Чудесный город, прекрасная и познавательная экскурсия! Рекомендую. Не напряжно, легко слушается, легко ходится.
А
Алина
15 авг 2024
Прекрасная экскурсия, Анатолию большая благодарность
Е
Елена
14 авг 2024
Анатолий-чудесный гид: прекрасно знает историю города, отличный рассказчик, вежливый, тактичный и заботливый человек (наша экскурсия проходила в дождливый день и он принес для нас дождевики). От души рекомендую всем гостям Нижнего Новгорода воспользоваться его услугами!
М
Марина
11 авг 2024
Анатолий, провел интересную познавательную экскурсию, чувствуется глубокое знание, грамотная речь, легко и непринужденно поведал историю города, который искренне любит. Спасибо огромное!
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