Хотите, чтобы воспоминания о путешествии стали ярче? Закрепите их гастрономически! Нижний Новгород — город контрастов, где одной улицей делились богатство и нищета. Вы узнаете, чем лакомились оба этих мира, откроете блюдо с загадочным названием «ерунда, перемешанная лопатой» и историю скандала, «какого не бывало ни в одной Европе». Поговорим о том, что любили Горький и Шаляпин, вы оцените «смесь французского с нижегородским» и узнаете, как Ярмарка ввела в России моду на чаепития. На экскурсии мы очень постараемся не «попасть в переплет» и не «дойти до ручки», а погрузиться в «нижегородское обалдение». И это только начало истории! А остальное? Остальное узнаете на экскурсии. Важная информация:

Рюмочные открыты с 16.00 в будни и с 14.00 в выходные • Кафе и рестораны открыты с 11.00-12.00 часов.