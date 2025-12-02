Приглашаю на экскурсию с добавлением гастронот.
После экспресс-прогулки мы расположимся в теплом уютном кафе и, выбрав блюдо и напитки на свой вкус, продолжим знакомство с городом через его традиционную гастрономию. Вы оцените не только нижегородские гастрономические традиции, но и современную кухню.
Описание экскурсии
Хотите, чтобы воспоминания о путешествии стали ярче? Закрепите их гастрономически! Нижний Новгород — город контрастов, где одной улицей делились богатство и нищета. Вы узнаете, чем лакомились оба этих мира, откроете блюдо с загадочным названием «ерунда, перемешанная лопатой» и историю скандала, «какого не бывало ни в одной Европе». Поговорим о том, что любили Горький и Шаляпин, вы оцените «смесь французского с нижегородским» и узнаете, как Ярмарка ввела в России моду на чаепития. На экскурсии мы очень постараемся не «попасть в переплет» и не «дойти до ручки», а погрузиться в «нижегородское обалдение». И это только начало истории! А остальное? Остальное узнаете на экскурсии. Важная информация:
Рюмочные открыты с 16.00 в будни и с 14.00 в выходные • Кафе и рестораны открыты с 11.00-12.00 часов.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Народного единства
- Здание чайной Столбы
- Бугровская ночлежка
- Исторический фуникулер XIX в
- Храм Иоанна Предтече
- Рождественская улица
- Площадь Маркина
- Речной вокзал
- Рождественская церковь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Блюда и напитки в ресторане/кафе
- Прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Народного Единства, Нижегородский район, городской округ Нижний Новгород
Завершение: Ресторан/кафе/рюмочная на ул. Рождественской
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
