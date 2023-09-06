Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
Мы заглянем в один из музеев, прогуляемся по старинному селу, оценим хлеб на закваске по средневековому рецепту, заволжский пирог, сыр, щи и многое другое. Будет красиво, интересно и вкусно!
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Описание
Что вас ожидает
Загадки Светлояра
💧 Исследователи уже полвека изучают это озеро и до сих пор не пришли к согласию насчёт его происхождения. Необычна и вода Светлояра — её можно хранить много лет, и она не теряет своей чистоты и вкусовых качеств. К тому же здесь чаще, чем в других местах, наблюдаются аномальные явления… Наконец, с озером связана легенда о Китеж-граде, в одночасье погрузившемся на дно.
💧 История Светлояра переплетается с историей старообрядчества: именно древлеправославные христиане записали и сохранили памятник древнерусской письменности — Китежский летописец. А ещё здесь по средневековым рецептам готовят хлеб на закваске, делают натуральный сыр, а также самобытные напитки (от кваса до сбитня).
План путешествия
09:00 — встреча в г. Семёнов у Никольской старообрядческой церкви или в другом удобном вам месте
10:20 — путевая экскурсия, история озера и старообрядчества
11:00 — музей по согласованию: Музей керамики или Усадьба лесопромышленника Беляева
12:00 — ферма «Светлоярское» и дегустация сыра
13:00 — традиционный обед, местная кухня с пирогами
14:00 — прогулка по селу Владимирское, история его трёх храмов
14:30 — экскурсия у озера Светлояр
15:30 — Дом Хлеба и Гуслей с дегустацией натурального хлеба, мёда и чая под звуки гуслей
16:30 — отъезд обратно в город
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем или арендованном автомобиле за дополнительную плату (из Нижнего Новгорода — 8000 руб., из Семенова — 4000 руб.)
- Отдельно оплачивается обед (северные щи, открытый заволжский пирог, взвар, второе на выбор или другие блюда по согласованию) — 600 руб. /чел.
- Экскурсию проведу я, автор маршрута, или мой доверенный гид
- Мы будем в лесном массиве, учитывайте это при выборе обуви и возьмите с собой головные уборы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.