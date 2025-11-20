Отправиться к таинственному озеру Светлояр, услышать историю о Китеж-граде и старообрядцах, а также попробовать натуральные продукты с фермы и местные кушанья — таков наш план на день. Мы заглянем в один из музеев, прогуляемся по старинному селу, оценим хлеб на закваске по средневековому рецепту, заволжский пирог, сыр, щи и многое другое. Будет красиво, интересно и вкусно!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Загадки Светлояра

💧 Исследователи уже полвека изучают это озеро и до сих пор не пришли к согласию насчёт его происхождения. Необычна и вода Светлояра — её можно хранить много лет, и она не теряет своей чистоты и вкусовых качеств. К тому же здесь чаще, чем в других местах, наблюдаются аномальные явления… Наконец, с озером связана легенда о Китеж-граде, в одночасье погрузившемся на дно.

💧 История Светлояра переплетается с историей старообрядчества: именно древлеправославные христиане записали и сохранили памятник древнерусской письменности — Китежский летописец. А ещё здесь по средневековым рецептам готовят хлеб на закваске, делают натуральный сыр, а также самобытные напитки (от кваса до сбитня).

План путешествия

09:00 — встреча в г. Семёнов у Никольской старообрядческой церкви или в другом удобном вам месте

10:20 — путевая экскурсия, история озера и старообрядчества

11:00 — музей по согласованию: Музей керамики или Усадьба лесопромышленника Беляева

12:00 — ферма «Светлоярское» и дегустация сыра

13:00 — традиционный обед, местная кухня с пирогами

14:00 — прогулка по селу Владимирское, история его трёх храмов

14:30 — экскурсия у озера Светлояр

16:30 — отъезд обратно в город

Организационные детали