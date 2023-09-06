Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр

Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт

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Отправиться к таинственному озеру Светлояр, услышать историю о Китеж-граде и старообрядцах, а также попробовать натуральные продукты с фермы и местные кушанья — таков наш план на день.

Мы заглянем в один из музеев, прогуляемся по старинному селу, оценим хлеб на закваске по средневековому рецепту, заволжский пирог, сыр, щи и многое другое. Будет красиво, интересно и вкусно!
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Загадки Светлояра

💧 Исследователи уже полвека изучают это озеро и до сих пор не пришли к согласию насчёт его происхождения. Необычна и вода Светлояра — её можно хранить много лет, и она не теряет своей чистоты и вкусовых качеств. К тому же здесь чаще, чем в других местах, наблюдаются аномальные явления… Наконец, с озером связана легенда о Китеж-граде, в одночасье погрузившемся на дно.

💧 История Светлояра переплетается с историей старообрядчества: именно древлеправославные христиане записали и сохранили памятник древнерусской письменности — Китежский летописец. А ещё здесь по средневековым рецептам готовят хлеб на закваске, делают натуральный сыр, а также самобытные напитки (от кваса до сбитня).

План путешествия

09:00 — встреча в г. Семёнов у Никольской старообрядческой церкви или в другом удобном вам месте
10:20 — путевая экскурсия, история озера и старообрядчества
11:00 — музей по согласованию: Музей керамики или Усадьба лесопромышленника Беляева
12:00 — ферма «Светлоярское» и дегустация сыра
13:00 — традиционный обед, местная кухня с пирогами
14:00 — прогулка по селу Владимирское, история его трёх храмов
14:30 — экскурсия у озера Светлояр
15:30 — Дом Хлеба и Гуслей с дегустацией натурального хлеба, мёда и чая под звуки гуслей
16:30 — отъезд обратно в город

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем или арендованном автомобиле за дополнительную плату (из Нижнего Новгорода — 8000 руб., из Семенова — 4000 руб.)
  • Отдельно оплачивается обед (северные щи, открытый заволжский пирог, взвар, второе на выбор или другие блюда по согласованию) — 600 руб. /чел.
  • Экскурсию проведу я, автор маршрута, или мой доверенный гид
  • Мы будем в лесном массиве, учитывайте это при выборе обуви и возьмите с собой головные уборы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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