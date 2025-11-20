💧 Исследователи уже полвека изучают это озеро и до сих пор не пришли к согласию насчёт его происхождения. Необычна и вода Светлояра — её можно хранить много лет, и она не теряет своей чистоты и вкусовых качеств. К тому же здесь чаще, чем в других местах, наблюдаются аномальные явления… Наконец, с озером связана легенда о Китеж-граде, в одночасье погрузившемся на дно.
💧 История Светлояра переплетается с историей старообрядчества: именно древлеправославные христиане записали и сохранили памятник древнерусской письменности — Китежский летописец. А ещё здесь по средневековым рецептам готовят хлеб на закваске, делают натуральный сыр, а также самобытные напитки (от кваса до сбитня).
План путешествия
09:00 — встреча в г. Семёнов у Никольской старообрядческой церкви или в другом удобном вам месте 10:20 — путевая экскурсия, история озера и старообрядчества 11:00 — музей по согласованию: Музей керамики или Усадьба лесопромышленника Беляева 12:00 — ферма «Светлоярское» и дегустация сыра 13:00 — традиционный обед, местная кухня с пирогами 14:00 — прогулка по селу Владимирское, история его трёх храмов 14:30 — экскурсия у озера Светлояр 16:30 — отъезд обратно в город
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Отдельно оплачивается обед (северные щи, открытый заволжский пирог, взвар, второе на выбор или другие блюда по согласованию) — 700-1500 ₽/чел. и посещение фермы с дегустацией сыра — 500 ₽/чел.
Экскурсию проведу я, автор маршрута, или мой доверенный гид
Мы будем в лесном массиве, учитывайте это при выборе обуви и возьмите с собой головные уборы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1103 туристов
Я антрополог и вожу экскурсии с 2005 г. Имею профессиональный диплом гида и собственное музейное пространство.
Путешествую по небольшим деревням Нижегородской области. Традиции, обряды и старинные деревни, связанные со старообрядцами, — читать дальшеуменьшить
мой главный интерес. В интересные экспедиции приглашаю гостей.
Работаю с командой из двух человек, и мы гарантируем необычную программу с элементами вовлечения. Каждая экскурсия уникальна: мы общаемся с людьми, посещаем храмы и деревни, изучаем промыслы кержаков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Дарили родителям «вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр» на 35 летнюю годовщину свадьбы. Хочу выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию. Родителям все очень понравилось, необычный формат для них, было познавательно читать дальшеуменьшить
и красиво. Повезло с погодой, мороз и солнце. Маргарита понравилась глубиной знаний об истории. Так же отметили, что даже в мороз, родители замёрзнуть не успевали! Маргарита так выстраивала маршрут, что на пути всегда было место куда зайти, выпить чаю, сходить в туалет, пообедать. С собой привезли интересную книгу и фермерские сыры.
Спасибо! Теперь захотелось устроить такое путешествие для себя!
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Юлия
Приезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично и разносторонне! Спасибо, Маргарита, что вносите такой огромный вклад в просвещение наших умов и душ ❤️
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Е
Елена
Очень понравилась экскурсия. Маргарита - отличный гид. Прекрасно знает историю своего края и города. Познакомила нас с творческими людьми, увлеченными своим делом. Вся экскурсия выстроена очень продумано и продуктивно, с читать дальшеуменьшить
погружением в атмосферу жизни людей. Мы с мужем остались довольны. Необычно провести выходной - это что-то. День пролетел незаметно. Рады, что воспользовались услугами Трипстер. Советую: хотите что- то новое - выбирайте! Самое главное - это общение с творческими, увлеченными и душевными людьми! Огромное спасибо Маргарите!!!
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Елена
Невероятно захватывающая и интересная экскурсия! Маргарита - мега-профессионал, знаток темы и очень любит свой край, что очень заражает! Мы попали на обряд освящения плодов на яблочный спас, отведали домашний обед в глубинке, посмотрели всё изнутри. И невероятное озеро Светлояр! В общем у нас от всего восторг и мы однозначно рекомендуем!
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Екатерина
Маргарита очень увлечённый и вовлечённый человек. Багаж знаний велик и разнообразен. Впечатления от экскурсии двойственные, потому что она как-будто состоит из двух частей. В первой наблюдаешь театрально-литературное действо, которое на самом деле привычная жизнь людей, не свойственная для большинства. Вторая больше познавательная. Да, и ещё на протяжении всего маршрута вкусно кормят! Спасибо, Маргарита, за прекрасный день.
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