Гастрономический Нижний

Вас ждёт невероятная прогулка со мной — человеком, изучившим ресторанную жизнь Нижнего от и до. Вы научитесь отличать золоторотцев от миллионеров. Узнаете, кто из них ел окрошку с вяленым лещом,

а кто — уху на шампанском. Я расскажу, где сейчас подают бургеры с карасём и эклеры с красной икрой. И отведу в рюмочную с 20 видами настоек. Будет вкусно, азартно и интересно!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы узнаете, что ели нижегородские золоторотцы 19 века — бурлаки, босяки, грузчики, женщины лёгкого поведения и попрошайки

Послушаете, как кутили купцы-миллионеры, заказывая в трактирах уху на шампанском, пельмени с медвежатиной, лосьи губы в меду и щёчки селёдки

Получите секретные рецепты нижегородских блюд: окрошки с вяленым лещом, волжского кваска, гусарского пунша, картофельного торта с луком и ветлужских пирогов, которые являются визитной карточкой Нижнего Новогорода

Услышите, где сейчас можно попробовать:

бургер с пряженым карасём

уху на соломе

борщ с салом на гренках и гречей вприкуску

гороховый суп в хлебной тарелке

эклеры с красной икрой

медовик с сотами и мороженым из чая

и другие нижегородские изыски!

И, конечно, мы погуляем по Нижнему Новогороду

На площади Народного единства отыщем границу, которая делила исторический район на две части: в одной жили самые бедные люди — золоторотцы, в другой — миллионеры

Я покажу ночлежку купца Бугрова, описанную Горьким в повести «На дне», и расскажу о соблюдаемых там правилах

Посетим улицу Кожевенная, которую раньше называли Миллионкой, хотя жили здесь совсем не богачи

Увидим сохранившуюся чайную «Столбы», открытую Горьким и купцом Сироткиным для бедняков

Окажемся на улице Рождественской, где располагались лавки, доходные дома и особняки миллионеров

Рассекретим происхождение идиом «попасть в переплёт», «дойти до ручки» и «французское с нижегородским»

Согреться в рюмочной

В конце прогулки, по вашему желанию, мы отправимся в известную рюмочную города. Здесь можно отведать 20 видов фирменных настоек — на анисе, на малине, Шаляпинскую на чае с лимоном, из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и не менее интересные прочие.

Настоечник расскажет про каждую. Закуски фирменные — расстегай из ржаной муки с лещом, гренки со шпротами и сало, картошечка с селёдкой, бутерброды с бужениной.

Организационные детали