Гастрономический Нижний

Вас ждёт невероятная прогулка со мной — человеком, изучившим ресторанную жизнь Нижнего от и до. Вы научитесь отличать золоторотцев от миллионеров. Узнаете, кто из них ел окрошку с вяленым лещом,
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽 Уникальные блюда Нижнего
- 🍷 Дегустация 20 настоек
- 🏛 Исторические факты
- 👨🍳 Эксклюзивные рецепты
- 🌆 Прогулка по знаковым местам
Что можно увидеть
- Площадь Народного единства
- Ночлежка купца Бугрова
- Улица Кожевенная
- Чайная «Столбы»
- Улица Рождественская
Описание экскурсии
- Вы узнаете, что ели нижегородские золоторотцы 19 века — бурлаки, босяки, грузчики, женщины лёгкого поведения и попрошайки
- Послушаете, как кутили купцы-миллионеры, заказывая в трактирах уху на шампанском, пельмени с медвежатиной, лосьи губы в меду и щёчки селёдки
- Получите секретные рецепты нижегородских блюд: окрошки с вяленым лещом, волжского кваска, гусарского пунша, картофельного торта с луком и ветлужских пирогов, которые являются визитной карточкой Нижнего Новогорода
Услышите, где сейчас можно попробовать:
- бургер с пряженым карасём
- уху на соломе
- борщ с салом на гренках и гречей вприкуску
- гороховый суп в хлебной тарелке
- эклеры с красной икрой
- медовик с сотами и мороженым из чая
и другие нижегородские изыски!
И, конечно, мы погуляем по Нижнему Новогороду
- На площади Народного единства отыщем границу, которая делила исторический район на две части: в одной жили самые бедные люди — золоторотцы, в другой — миллионеры
- Я покажу ночлежку купца Бугрова, описанную Горьким в повести «На дне», и расскажу о соблюдаемых там правилах
- Посетим улицу Кожевенная, которую раньше называли Миллионкой, хотя жили здесь совсем не богачи
- Увидим сохранившуюся чайную «Столбы», открытую Горьким и купцом Сироткиным для бедняков
- Окажемся на улице Рождественской, где располагались лавки, доходные дома и особняки миллионеров
- Рассекретим происхождение идиом «попасть в переплёт», «дойти до ручки» и «французское с нижегородским»
Согреться в рюмочной
В конце прогулки, по вашему желанию, мы отправимся в известную рюмочную города. Здесь можно отведать 20 видов фирменных настоек — на анисе, на малине, Шаляпинскую на чае с лимоном, из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и не менее интересные прочие.
Настоечник расскажет про каждую. Закуски фирменные — расстегай из ржаной муки с лещом, гренки со шпротами и сало, картошечка с селёдкой, бутерброды с бужениной.
Организационные детали
- Средний чек в рюмочной — 600 руб. с человека
- После прогулки мы можем зайти в любой понравившийся вам ресторан, и я подробно расскажу про него
- Рюмочные с расстегаем открываются в 16:00, но настойки можно попробовать также в других заведениях — сообщите гиду по пути, если пожелаете зайти в одно из заведений
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Народного единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1061 туриста
Я Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. Более 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот Нижнего
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили калоши 58 размера,и конечно, восхитились красотой слияния Волги с Окой Побывали в ночлежке на
+1
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Экскурсия была прекрасна! Марина- великолепный гид! Очень интересно рассказывает как истории из жизни Нижнего Новгорода, так и гастрономические традиции. Очень интересно и познавательно) Поели вкусных пирогов, узнали, в каких местах можно попробовать местные специалитеты. Всем рекомендую!
Марина
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такой оперативный, теплый и подробный отзыв! Буду рада видеть вас снова в нашем вкусном и красивом городе!
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Н
Экскурсия очень понравилась, было интересно. Марина «вкусно» донесла до нас много гастрономической информации. Посетили несколько рюмочных))), испробовали разные вкусы настоек. 3 часа пронеслись очень быстро. Рекомендую.
Марина
Ответ организатора:
Наталья, спасибо, что нашли время написать такой теплый отзыв! Это всегда повышает настроение и мотивирует развиваться дальше. Я надеюсь, что
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Спасибо за новые вкусные открытия в Нижнем Новгороде! Уже после экскурсии мы вернулись в город ещё раз и пообедали в рекомендованном ресторане. Спойлер: у гида есть волшебные слова, которые дают хорошую скидку. Рекомендую узнать и попробовать всё лично!
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Е
Огромное спасибо Марине за отличную экскурсию по Нижнему Новгороду. Содержательная, очень интересная, абсолютно незаметно и ненапряжно проходят время и километры. Узнали, увидели и попробовали много нового и вкусного.
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М
Искала нестандартную экскурсию и нашла! Марина прекрасно владеет историческими фактами, умело переплета их с гастрономическими особенностями нижегородской кухни и личными впечатлениями от попробованных блюд! Марина учла наши пожелания и заботливо посоветовала еще до начала экскурсии и забронировала очень интересный ресторан, в котором подают блюда из дичи. Мы остались очень довольны. Мария и Анна
Марина
Ответ организатора:
Спасибо за позитивный отзыв, жду вас снова в нашем славном и уютном городе!
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