Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги
Вас ждёт невероятная прогулка со мной — человеком, изучившим ресторанную жизнь Нижнего от и до. Вы научитесь отличать золоторотцев от миллионеров. Узнаете, кто из них ел окрошку с вяленым лещом, а кто — уху на шампанском. Я расскажу, где сейчас подают бургеры с карасём и эклеры с красной икрой. И отведу в рюмочную с 20 видами настоек. Будет вкусно, азартно и интересно!
Ближайшие даты:
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Гастрономический Нижний
- Вы узнаете, что ели нижегородские золоторотцы 19 века — бурлаки, босяки, грузчики, женщины лёгкого поведения и попрошайки
- Послушаете, как кутили купцы-миллионеры, заказывая в трактирах уху на шампанском, пельмени с медвежатиной, лосьи губы в меду и щёчки селёдки
- Получите секретные рецепты нижегородских блюд: окрошки с вяленым лещом, волжского кваска, гусарского пунша, картофельного торта с луком и ветлужских пирогов, которые являются визитной карточкой Нижнего Новогорода
Услышите, где сейчас можно попробовать:
- бургер с пряженым карасём
- уху на соломе
- борщ с салом на гренках и гречей вприкуску
- гороховый суп в хлебной тарелке
- эклеры с красной икрой
- медовик с сотами и мороженым из чая
и другие нижегородские изыски!
И, конечно, мы погуляем по Нижнему Новогороду
- На площади Народного единства отыщем границу, которая делила исторический район на две части: в одной жили самые бедные люди — золоторотцы, в другой — миллионеры
- Я покажу ночлежку купца Бугрова, описанную Горьким в повести «На дне», и расскажу о соблюдаемых там правилах
- Посетим улицу Кожевенная, которую раньше называли Миллионкой, хотя жили здесь совсем не богачи
- Увидим сохранившуюся чайную «Столбы», открытую Горьким и купцом Сироткиным для бедняков
- Окажемся на улице Рождественской, где располагались лавки, доходные дома и особняки миллионеров
- Рассекретим происхождение идиом «попасть в переплёт», «дойти до ручки» и «французское с нижегородским»
Согреться в рюмочной
В конце прогулки, по вашему желанию, мы отправимся в известную рюмочную города. Здесь можно отведать 20 видов фирменных настоек — на анисе, на малине, Шаляпинскую на чае с лимоном, из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и не менее интересные прочие.
Настоечник расскажет про каждую. Закуски фирменные — расстегай из ржаной муки с лещом, гренки со шпротами и сало, картошечка с селёдкой, бутерброды с бужениной.
Организационные детали
- Средний чек в рюмочной — 600 руб. с человека
- После прогулки мы можем зайти в любой понравившийся вам ресторан, и я подробно расскажу про него
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Народного единства
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я — Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот Нижнего Новгорода и защитник исторических мест. Веду свой собственный клуб для женщин — встречи проходят в формате круглых столов на определенную тему с приглашёнными экспертами: психологами, историками, коучами. Я — специалист по ресторанам и кафе, начиная с 19 века и заканчивая сегодняшним днем. С вами буду делиться накопленными знаниями и опытом, тк гастрономическая тема очень интересная.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Похожие туры из Нижнего Новгорода
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
Посетить живописные места города с гидом-фотографом и открыть их противоречивую историю
на площади Ленина
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
65005 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький - обзорная прогулка
около Кремля
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
от 25002 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
у памятника Чкалову
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
3 900₽ за всё до 6 чел.