Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком

Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги

Вас ждёт невероятная прогулка со мной — человеком, изучившим ресторанную жизнь Нижнего от и до. Вы научитесь отличать золоторотцев от миллионеров. Узнаете, кто из них ел окрошку с вяленым лещом, а кто — уху на шампанском. Я расскажу, где сейчас подают бургеры с карасём и эклеры с красной икрой. И отведу в рюмочную с 20 видами настоек. Будет вкусно, азартно и интересно!
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Гастрономический Нижний

  • Вы узнаете, что ели нижегородские золоторотцы 19 века — бурлаки, босяки, грузчики, женщины лёгкого поведения и попрошайки
  • Послушаете, как кутили купцы-миллионеры, заказывая в трактирах уху на шампанском, пельмени с медвежатиной, лосьи губы в меду и щёчки селёдки
  • Получите секретные рецепты нижегородских блюд: окрошки с вяленым лещом, волжского кваска, гусарского пунша, картофельного торта с луком и ветлужских пирогов, которые являются визитной карточкой Нижнего Новогорода

Услышите, где сейчас можно попробовать:

  • бургер с пряженым карасём
  • уху на соломе
  • борщ с салом на гренках и гречей вприкуску
  • гороховый суп в хлебной тарелке
  • эклеры с красной икрой
  • медовик с сотами и мороженым из чая

и другие нижегородские изыски!

И, конечно, мы погуляем по Нижнему Новогороду

  • На площади Народного единства отыщем границу, которая делила исторический район на две части: в одной жили самые бедные люди — золоторотцы, в другой — миллионеры
  • Я покажу ночлежку купца Бугрова, описанную Горьким в повести «На дне», и расскажу о соблюдаемых там правилах
  • Посетим улицу Кожевенная, которую раньше называли Миллионкой, хотя жили здесь совсем не богачи
  • Увидим сохранившуюся чайную «Столбы», открытую Горьким и купцом Сироткиным для бедняков
  • Окажемся на улице Рождественской, где располагались лавки, доходные дома и особняки миллионеров
  • Рассекретим происхождение идиом «попасть в переплёт», «дойти до ручки» и «французское с нижегородским»

Согреться в рюмочной

В конце прогулки, по вашему желанию, мы отправимся в известную рюмочную города. Здесь можно отведать 20 видов фирменных настоек — на анисе, на малине, Шаляпинскую на чае с лимоном, из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и не менее интересные прочие.

Настоечник расскажет про каждую. Закуски фирменные — расстегай из ржаной муки с лещом, гренки со шпротами и сало, картошечка с селёдкой, бутерброды с бужениной.

Организационные детали

  • Средний чек в рюмочной — 600 руб. с человека
  • После прогулки мы можем зайти в любой понравившийся вам ресторан, и я подробно расскажу про него

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Народного единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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