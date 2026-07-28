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Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком

Откройте тайны кулинарного Нижнего с ресторанным критиком, погрузитесь в историю и вкусы города
Вас ждёт невероятная прогулка со мной — человеком, изучившим ресторанную жизнь Нижнего от и до. Вы научитесь отличать золоторотцев от миллионеров. Узнаете, кто из них ел окрошку с вяленым лещом,
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а кто — уху на шампанском. Я расскажу, где сейчас подают бургеры с карасём и эклеры с красной икрой. И отведу в рюмочную с 20 видами настоек. Будет вкусно, азартно и интересно!

5
63 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽 Уникальные блюда Нижнего
  • 🍷 Дегустация 20 настоек
  • 🏛 Исторические факты
  • 👨‍🍳 Эксклюзивные рецепты
  • 🌆 Прогулка по знаковым местам
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком

Что можно увидеть

  • Площадь Народного единства
  • Ночлежка купца Бугрова
  • Улица Кожевенная
  • Чайная «Столбы»
  • Улица Рождественская

Описание экскурсии

  • Вы узнаете, что ели нижегородские золоторотцы 19 века — бурлаки, босяки, грузчики, женщины лёгкого поведения и попрошайки
  • Послушаете, как кутили купцы-миллионеры, заказывая в трактирах уху на шампанском, пельмени с медвежатиной, лосьи губы в меду и щёчки селёдки
  • Получите секретные рецепты нижегородских блюд: окрошки с вяленым лещом, волжского кваска, гусарского пунша, картофельного торта с луком и ветлужских пирогов, которые являются визитной карточкой Нижнего Новогорода

Услышите, где сейчас можно попробовать:

  • бургер с пряженым карасём
  • уху на соломе
  • борщ с салом на гренках и гречей вприкуску
  • гороховый суп в хлебной тарелке
  • эклеры с красной икрой
  • медовик с сотами и мороженым из чая

и другие нижегородские изыски!

И, конечно, мы погуляем по Нижнему Новогороду

  • На площади Народного единства отыщем границу, которая делила исторический район на две части: в одной жили самые бедные люди — золоторотцы, в другой — миллионеры
  • Я покажу ночлежку купца Бугрова, описанную Горьким в повести «На дне», и расскажу о соблюдаемых там правилах
  • Посетим улицу Кожевенная, которую раньше называли Миллионкой, хотя жили здесь совсем не богачи
  • Увидим сохранившуюся чайную «Столбы», открытую Горьким и купцом Сироткиным для бедняков
  • Окажемся на улице Рождественской, где располагались лавки, доходные дома и особняки миллионеров
  • Рассекретим происхождение идиом «попасть в переплёт», «дойти до ручки» и «французское с нижегородским»

Согреться в рюмочной

В конце прогулки, по вашему желанию, мы отправимся в известную рюмочную города. Здесь можно отведать 20 видов фирменных настоек — на анисе, на малине, Шаляпинскую на чае с лимоном, из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и не менее интересные прочие.

Настоечник расскажет про каждую. Закуски фирменные — расстегай из ржаной муки с лещом, гренки со шпротами и сало, картошечка с селёдкой, бутерброды с бужениной.

Организационные детали

  • Средний чек в рюмочной — 600 руб. с человека
  • После прогулки мы можем зайти в любой понравившийся вам ресторан, и я подробно расскажу про него
  • Рюмочные с расстегаем открываются в 16:00, но настойки можно попробовать также в других заведениях — сообщите гиду по пути, если пожелаете зайти в одно из заведений

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Народного единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1061 туриста
Я Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. Более 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот Нижнего
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Новгорода и защитник исторических мест. Веду свой собственный клуб для женщин — встречи проходят в формате круглых столов на определённую тему с приглашёнными экспертами: психологами, историками, коучами. Я специалист по ресторанам и кафе, начиная с 19 века и заканчивая сегодняшним днём. С вами буду делиться накопленными знаниями и опытом, так как гастрономическая тема очень интересная.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталия
Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили калоши 58 размера,и конечно, восхитились красотой слияния Волги с Окой Побывали в ночлежке на
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улице Миллионщиков, где с нами говорил аватар Горького, рассказывая о деталях жития бедных людей, описанных в его пьесе На дне. Посидели рядом с королями чая, послушали про Соньку- Золотую ручку,которая здесь тоже отметилась, да и пошли в рюмочную-а их здесь много, как и ресторанов, считающих за честь повторять старинные русские рецепты. Рюмочную нам рекомендовали колоритную, меню настроек мелким шрифтом занимает лист А4.
Хорошая, запоминающаяся экскурсия, которая бонусом была украшена летними праздничными мероприятиями и даже полетами стаи воздушных шаров.
Рекомендую.

Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили
Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили
Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили
Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили
Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили
Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили
Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили
Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили+1
Прогулка по Рождественке с гидом- это отдельный кайф. Мы зашли в загадочный двор с призраком, примерили
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Мария
Экскурсия была прекрасна! Марина- великолепный гид! Очень интересно рассказывает как истории из жизни Нижнего Новгорода, так и гастрономические традиции. Очень интересно и познавательно) Поели вкусных пирогов, узнали, в каких местах можно попробовать местные специалитеты. Всем рекомендую!
Экскурсия была прекрасна! Марина- великолепный гид! Очень интересно рассказывает как истории из жизни Нижнего Новгорода, так
Экскурсия была прекрасна! Марина- великолепный гид! Очень интересно рассказывает как истории из жизни Нижнего Новгорода, так
Экскурсия была прекрасна! Марина- великолепный гид! Очень интересно рассказывает как истории из жизни Нижнего Новгорода, так
Экскурсия была прекрасна! Марина- великолепный гид! Очень интересно рассказывает как истории из жизни Нижнего Новгорода, так
Экскурсия была прекрасна! Марина- великолепный гид! Очень интересно рассказывает как истории из жизни Нижнего Новгорода, так
Экскурсия была прекрасна! Марина- великолепный гид! Очень интересно рассказывает как истории из жизни Нижнего Новгорода, так
Марина
Марина
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такой оперативный, теплый и подробный отзыв! Буду рада видеть вас снова в нашем вкусном и красивом городе!
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Н
Экскурсия очень понравилась, было интересно. Марина «вкусно» донесла до нас много гастрономической информации. Посетили несколько рюмочных))), испробовали разные вкусы настоек. 3 часа пронеслись очень быстро. Рекомендую.
Экскурсия очень понравилась, было интересно. Марина «вкусно» донесла до нас много гастрономической информации. Посетили несколько рюмочных))),
Экскурсия очень понравилась, было интересно. Марина «вкусно» донесла до нас много гастрономической информации. Посетили несколько рюмочных))),
Марина
Марина
Ответ организатора:
Наталья, спасибо, что нашли время написать такой теплый отзыв! Это всегда повышает настроение и мотивирует развиваться дальше. Я надеюсь, что
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вы ещё вернётесь в наш Нежный Нижний и сможете отведать все гастро изыски и раскрыть еще больше секретов нашего города. Жду вас в гости! ❤️

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Евгения
Спасибо за новые вкусные открытия в Нижнем Новгороде! Уже после экскурсии мы вернулись в город ещё раз и пообедали в рекомендованном ресторане. Спойлер: у гида есть волшебные слова, которые дают хорошую скидку. Рекомендую узнать и попробовать всё лично!
Спасибо за новые вкусные открытия в Нижнем Новгороде! Уже после экскурсии мы вернулись в город ещё
Спасибо за новые вкусные открытия в Нижнем Новгороде! Уже после экскурсии мы вернулись в город ещё
Спасибо за новые вкусные открытия в Нижнем Новгороде! Уже после экскурсии мы вернулись в город ещё
Спасибо за новые вкусные открытия в Нижнем Новгороде! Уже после экскурсии мы вернулись в город ещё
Спасибо за новые вкусные открытия в Нижнем Новгороде! Уже после экскурсии мы вернулись в город ещё
Спасибо за новые вкусные открытия в Нижнем Новгороде! Уже после экскурсии мы вернулись в город ещё
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Е
Огромное спасибо Марине за отличную экскурсию по Нижнему Новгороду. Содержательная, очень интересная, абсолютно незаметно и ненапряжно проходят время и километры. Узнали, увидели и попробовали много нового и вкусного.
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М
Искала нестандартную экскурсию и нашла! Марина прекрасно владеет историческими фактами, умело переплета их с гастрономическими особенностями нижегородской кухни и личными впечатлениями от попробованных блюд! Марина учла наши пожелания и заботливо посоветовала еще до начала экскурсии и забронировала очень интересный ресторан, в котором подают блюда из дичи. Мы остались очень довольны. Мария и Анна
Искала нестандартную экскурсию и нашла! Марина прекрасно владеет историческими фактами, умело переплета их с гастрономическими особенностями
Искала нестандартную экскурсию и нашла! Марина прекрасно владеет историческими фактами, умело переплета их с гастрономическими особенностями
Марина
Марина
Ответ организатора:
Спасибо за позитивный отзыв, жду вас снова в нашем славном и уютном городе!
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