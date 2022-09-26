Мы с вами встретимся в Нижнем Новгороде или сразу в Семенове и начнем с небольшого знакомства с городом. Я расскажу о святых местах староверов — мы посетим Никольскую старообрядческую церковь и позже источник в д. Осинки. А также я устрою встречу с семеновскими мастерами: резчиками, токарями и ложкарями.
Берега реки Керженец с незапамятных времен притягивали несогласных с властями. Кругом поля, непроходимые болота и леса, дававшие надежный приют и убежище. Именно сюда, за Волгу, бежали 300 лет назад старообрядцы, чтобы спасти себя и свою веру, от налогов уходили крестьяне, беглые стрельцы и разбойники. Этот лесной анклав жил своей жизнью, провинциальной и неторопливой, где сохранялись предания старины, традиции и кухня прошлых веков. В начале 20 века этот край посетил известный фотограф Максим Дмитриев: он отметил, что люди, будто, живут здесь на два века в прошлом. Это удивительное место вам предстоит посетить в нашем путешествии.
Из Семенова мы поедем в деревню Зубово, где первым делом вас накормят вкусным и сытным русским обедом из трех блюд — с наливками, пирогами, закусками. Вы узнаете, как выглядят северные щи, что такое тюря, сытной кисель и дрочена. Будет и душистый чай из самовара. После местная ткачиха вам покажет, как работать на ткацком станке. А если захотите, для вас растопят настоящую русскую баньку.
9-00 — опциональная встреча в Нижнем Новгороде, по пути история старообрядческих поселений
10-00 — если мы встречаемся в Семенове, начинаем день сразу с экскурсии по городу, Никольская старообрядческая церковь, источник в д. Осинки
11-30 — встреча с мастерами
13-30 — деревня Зубово, посещение русского дома, где хозяйка приготовит северный обед и чай из самовара
14-30 — экскурсия по деревне
15-00 — мастер-класс по ткачеству
16-00 — отъезд в Семенов/Нижний Новгород
Экскурсию проведу я, автор маршрута, или мой доверенный гид.