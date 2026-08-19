В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)

Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Можете ли вы представить, что есть еще в России деревни, где пользуются ткацким станком и пекут блины в печи не напоказ, а «взаправду»? На берегу Керженца, куда триста лет назад сбежали староверы, вы посетите такие места. Рассказы антрополога и жителей перенесут для вас историю раскола из книг в реальную жизнь. А душевный обед, мастер-класс погрузят в атмосферу домашнего уюта кержаков.
5
26 отзывов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)

Описание фото-прогулки

Старообрядческий Семёнов

Мы с вами встретимся в уютном Семёнове и начнём с небольшого знакомства с городом. Я расскажу о святых местах староверов — мы увидим Никольскую старообрядческую церковь и святой источник. Я устрою теплую встречу с семеновскими мастерами: резчиками, токарями и ложкарями.

Заповедный Керженец

Берега реки Керженец с незапамятных времен притягивали несогласных с властями. Кругом поля, непроходимые болота и леса, дававшие надежный приют и убежище. Именно сюда, за Волгу, бежали 300 лет назад старообрядцы, чтобы спасти себя и свою веру, от налогов уходили крестьяне, беглые стрельцы и разбойники. Этот лесной анклав жил своей жизнью, провинциальной и неторопливой, где сохранялись предания старины, традиции и кухня прошлых веков. В начале 20 века этот край посетил известный фотограф Максим Дмитриев: он отметил, что люди, будто, живут здесь на два века в прошлом. Это удивительное место вам предстоит посетить в нашем путешествии.

Старообрядческий обед и мастер-класс по ткачеству

Из Семёнова мы поедем в старообрядческую деревню, где первым делом вас накормят сытным русским обедом из трех блюд — с наливками, пирогами, закусками. Вы узнаете, как выглядят северные щи, что такое тюря, сытной кисель и дрочена. Будет и душистый чай из самовара. После местная ткачиха вам покажет, как работать на станке.

План путешествия

10-00 — встречаемся в Семёнове, начинаем день с экскурсии по городу, Никольская старообрядческая церковь, источник
11-30 — встреча с мастерами
13-30 — деревня, посещение русского дома, где хозяйка приготовит северный обед и чай
14-30 — экскурсия по деревне
15-00 — мастер-класс по ткачеству
16-00 — отъезд в Семёнов/Нижний Новгород

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
  • Мы будем в лесном массиве, учитывайте это при выборе обуви для поездки и возьмите головные уборы
  • Отдельно оплачивается обед — 1500 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведу я, автор маршрута, или мой доверенный гид

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1121 туриста
Я антрополог и вожу экскурсии с 2005 г. Имею профессиональный диплом гида и собственное музейное пространство. Путешествую по небольшим деревням Нижегородской области. Традиции, обряды и старинные деревни, связанные со старообрядцами, —
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мой главный интерес. В интересные экспедиции приглашаю гостей. Работаю с командой из двух человек, и мы гарантируем необычную программу с элементами вовлечения. Каждая экскурсия уникальна: мы общаемся с людьми, посещаем храмы и деревни, изучаем промыслы кержаков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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П
Экскурсия на 5 с плюсом. Даже дети в восторге. История староверов, экскурсия по Семенову и вишенка на торте это обед из печи! Спасибо Маргарите и Надежде за проведённое время!
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И
Отлично провели время с приятными людьми. Еда огонь. С Богом!
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Александр
Очень понравилась экскурсия с Маргаритой. Многое узнали, многое посмотрели, многое попробовали сами на мастер классе (поделки из дерева в мастерской токаря, плетение коврика у ткачихи, были в гостях у староверов-лекарей). Хорошая организация экскурсии и эрудированность Маргариты добавили много положительных эмоций. всем рекомендуем
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Юлия
Мы провели просто волшебный день в компании Маргариты, человека невероятно увлечённого и увлекающего своими знаниями. Открыли для себя удивительную историю старообрядцев, живущих в этом заповедном крае. Погуляли по уютному малоэтажному
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Семёнову - городку, где действительно можно отдохнуть душой, неспешно бродя по старинным улочкам и рассматривая резные наличники.

Побывали в деревнях, где время и правда остановилось. Это непередаваемое чувство, которое ни с чем нельзя сравнить. Среди заснеженных полей и былинных деревьев, вдали от шума и грязи больших городов стоят аккуратные, красивые крестьянские избы. Вокруг звенящая тишина. И какая-то всепронизывающая чистота жизни и быта, оставшаяся в редких уголках мира.

Мне хочется подобрать аналог слову "перезагрузка", потому что оно не из того мира, в котором мы побывали, но лучше, пожалуй, не придумать описания опыта, который мы получили. Нам было очень комфортно и уютно в гостях у хозяйки деревенского дома. Блюда из печи, потрясающие блины, соленья, варенья, ароматный чай - и во всём чувствуется такое тепло… Уходить не хотелось. Будто мы оказались в объятиях безоблачного детства…

Да, деревень в России много, но старообрядческие - особенные, и вы поймёте, о чём я, когда приедете сюда сами. А приехать стоит, потому что это не ряженый этно-тур, а самая что ни на есть быль. И она завораживает.

Благодарим от всей души Маргариту и всех людей, с которыми мы познакомились

Мы провели просто волшебный день в компании Маргариты, человека невероятно увлечённого и увлекающего своими знаниями. Открыли
Мы провели просто волшебный день в компании Маргариты, человека невероятно увлечённого и увлекающего своими знаниями. Открыли
Мы провели просто волшебный день в компании Маргариты, человека невероятно увлечённого и увлекающего своими знаниями. Открыли
Мы провели просто волшебный день в компании Маргариты, человека невероятно увлечённого и увлекающего своими знаниями. Открыли
Мы провели просто волшебный день в компании Маргариты, человека невероятно увлечённого и увлекающего своими знаниями. Открыли
Мы провели просто волшебный день в компании Маргариты, человека невероятно увлечённого и увлекающего своими знаниями. Открыли
Мы провели просто волшебный день в компании Маргариты, человека невероятно увлечённого и увлекающего своими знаниями. Открыли
Мы провели просто волшебный день в компании Маргариты, человека невероятно увлечённого и увлекающего своими знаниями. Открыли+1
Мы провели просто волшебный день в компании Маргариты, человека невероятно увлечённого и увлекающего своими знаниями. Открыли
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С
Если вы любите Россию и хотите «глубже проникнуть» в историю страны, узнать и понять людей, которые здесь живут, то вам обязательно нужно взять экскурсию в город Семенов с Маргаритой. Маргарита
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высокопрофессиональный экскурсовод, искренне любящий историю своего края и своих земляков, интересный рассказчик, с индивидуальным подходом к путешественникам. Экскурсия прекрасно организована и продуманна, абсолютно не утомительна, мы увидели и узнали гораздо больше, чем ожидали. Отдельное спасибо Надежде- хозяйке, которая принимала нас в своем доме, накормила ВКУСНЕЙШИМ обедом, приготовленным в настоящей русской печи, провела мастер-класс по ткачеству на настоящих ткацких станках, которым по 200 лет. Добра и света! Хотим выразить огромную благодарность Маргарите от всей нашей маленькой группы за искреннее отношение к людям и заботу! Светлана

Если вы любите Россию и хотите «глубже проникнуть» в историю страны, узнать и понять людей, которые
Если вы любите Россию и хотите «глубже проникнуть» в историю страны, узнать и понять людей, которые
Если вы любите Россию и хотите «глубже проникнуть» в историю страны, узнать и понять людей, которые
Если вы любите Россию и хотите «глубже проникнуть» в историю страны, узнать и понять людей, которые
Если вы любите Россию и хотите «глубже проникнуть» в историю страны, узнать и понять людей, которые
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Ольга
Мы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формально, а с душой … Она настоящий профессионал! мы узнали такие новые факты из истории,
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что просто неожиданно приятно удивлены! Это было очень полезно, интересно и важно для нас. В гостях у Надежды - это было незабываемо, не только вкусно! она чудесная. Не только отдохнули душой, но и обогатились новыми духовными и историческими знаниями. Хотим продолжить изучать и рекомендуем всем. Нет будущего без знания прошлого.

Мы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формально,
Мы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формально,
Мы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формально,
Мы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формально,
Мы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формально,
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