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Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду

4.2
0 отзывов
Нижний Н.
Нижний Н. – Гид из Нижнего Новгорода
Обычно экскурсии 🧭 проводятся днем.

Давайте отступим от привычных правил! Ночь — самое сказочное время.

При свете фонарей город 🏙️ преображается.

Вы вроде бы смотрите на уже знакомые здания, но они выглядят совершенно по-другому! Кремль и Кремлевский бульвар, Ярмарочный дом и Благовещенский мужской монастырь — рассмотрите главные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода под покровом ночи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 600 ₽ за экскурсию

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Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вы увидите

  • Кремль
  • Кремлевский бульвар
  • Александро-Невский Новоярмарочный собор
  • Главный Ярмарочный Дом
  • Благовещенский мужской монастырь
Сказочность и таинственность вечернего Нижнего Новгорода В вечернее время город 🏙️ приобретает особую привлекательность. Огни удачно подсвечивают Кремль как со стороны Кремлевского бульвара, придавая ему мощь и силу, так и внутреннюю его территорию. Низкие, почти у земли горящие фонари, словно горящие свечи, придают ансамблю Главной кремлевской площади сказочность и таинственность.
Со смотровой площадки благодаря подсветке легко сориентироваться в городе. Огни мостов помогают определить местоположение Оки, Волги, Стрелки. Красиво 🤩 и празднично смотрятся Собор А. Невского, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом – Ангелом трубящим.
Ночные экскурсии 🧭 по Нижнему Новгороду помогают увидеть настоящий город, не отвлекаясь на суетность, которая царит на улицах днем, и слепящий солнечный свет. У вас впереди неторопливая прогулка 👣 и овеянные мистикой улочки города. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 пл. Минина, у памятника городовому
Место завершения
🏁 пл. Минина
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Нижний Н.
Нижний Н.
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