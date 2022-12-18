Колорит Вечернего Нижнего. Обзорная автомобильно-пешеходная

Колорит Вечернего Нижнего

Колорит Вечернего Нижнего. Обзорная автомобильно-пешеходная
Колорит Вечернего Нижнего. Обзорная автомобильно-пешеходная
Колорит Вечернего Нижнего. Обзорная автомобильно-пешеходная
Колорит Вечернего Нижнего. Обзорная автомобильно-пешеходная
Колорит Вечернего Нижнего. Обзорная автомобильно-пешеходная
Колорит Вечернего Нижнего. Обзорная автомобильно-пешеходная
Колорит Вечернего Нижнего. Обзорная автомобильно-пешеходная
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает 🤩

  • Пл. Минина и Пожарского
  • Ул. Большая Покровская
  • Нижегородский Кремль
  • Собор Михаила Архангела
  • Верхневолжская Набережная
  • Чкаловская Лестница
  • Ул. Минина
  • Нижневолжская Набережная. Исторический центр Нижнего "Започаинье"
  • Нижегородская ярмарка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Нижний Новгород - город яркий, контрастный. Когда садится солнце, зажигаются огни Вечернего Нижнего. Роскошные панорамы "Дятловых гор". Красивая подсветка города. Интересные истории и факты, достойные вашего внимания.
В 2022, Нижний Новгород - Новогодняя столица России. Летом -"Столица Закатов". В нашей прогулке главная Площадь города Минина и Пожарского.
Вспомним историю нижегородского ополчения под предводительством Минина и Пожарского, историю древнего города. Поговорим про полеты Валерия Чкалова. Увидим макет самолета, на котором Петр Нестеров совершил "Мертвую петлю". Легендарный Экраноплан Ростислава Алексеева, конструктора судов на подводных крыльях. Узнаем, чем и как живет современный Нижний.
На наших набережных увидим роскошные купеческие особняки. Побываем в гостях у последнего городского главы города дореволюционной Росси - Дмитрия Васильевича Сироткина. Увидим Чкаловскую лестницу, Роскошную дорогую улицу Рождественскую и "Миллионку" где бурлаки нанимались в путину.
Побываем в старинном "Започаинье" у палат 17 века Афанасия Олисова увидим "Балахнинские изразцы", и редкий архитектурный элемент "Крещатая бочка в четыре лица" на церкви Успения Божией Матери, прихожанином которой являлся Иван Кулибин.
С Дятловых гор перенесемся на ярмарочные кварталы и торг "Нижегородской ярмарки" и узнаем, какой товар -"На все цену ставил".
Колорит и красота древнего "Кармана России" и современного Нижнего. Вам будет интересно!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Минина и Пожарского д 2. У Городового
Завершение: Площадь Минина и Пожарского д 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Встречаемся на площади Минина и Пожарского
  • Д. 2. У памятника Городовому. Пожалуйста одевайтесь соответственно погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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