Нижний Новгород - город яркий, контрастный. Когда садится солнце, зажигаются огни Вечернего Нижнего. Роскошные панорамы "Дятловых гор". Красивая подсветка города. Интересные истории и факты, достойные вашего внимания.

В 2022, Нижний Новгород - Новогодняя столица России. Летом -"Столица Закатов". В нашей прогулке главная Площадь города Минина и Пожарского.

Вспомним историю нижегородского ополчения под предводительством Минина и Пожарского, историю древнего города. Поговорим про полеты Валерия Чкалова. Увидим макет самолета, на котором Петр Нестеров совершил "Мертвую петлю". Легендарный Экраноплан Ростислава Алексеева, конструктора судов на подводных крыльях. Узнаем, чем и как живет современный Нижний.

На наших набережных увидим роскошные купеческие особняки. Побываем в гостях у последнего городского главы города дореволюционной Росси - Дмитрия Васильевича Сироткина. Увидим Чкаловскую лестницу, Роскошную дорогую улицу Рождественскую и "Миллионку" где бурлаки нанимались в путину.

Побываем в старинном "Започаинье" у палат 17 века Афанасия Олисова увидим "Балахнинские изразцы", и редкий архитектурный элемент "Крещатая бочка в четыре лица" на церкви Успения Божией Матери, прихожанином которой являлся Иван Кулибин.

С Дятловых гор перенесемся на ярмарочные кварталы и торг "Нижегородской ярмарки" и узнаем, какой товар -"На все цену ставил".

Колорит и красота древнего "Кармана России" и современного Нижнего. Вам будет интересно!