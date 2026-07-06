Закатное солнце, свет вечерних фонарей и улочки Нижнего Новгорода. Со мной вы отправитесь на трехчасовую прогулку по историческому центру. Вы познакомитесь с купеческим прошлым и узнаете все о современной жизни города. Нижегородская ярмарка, Кремль, собор Михаила Архангела — все это будет на нашем пути.
А самое главное, экскурсия проводится только для вашей группы, вы увидите только то, что вам интересно.
А самое главное, экскурсия проводится только для вашей группы, вы увидите только то, что вам интересно.
Описание экскурсииНижний Новгород - город яркий, контрастный. Когда садится солнце, зажигаются огни Вечернего Нижнего. Роскошные панорамы "Дятловых гор". Красивая подсветка города. Интересные истории и факты, достойные вашего внимания. В 2022, Нижний Новгород - Новогодняя столица России. Летом -"Столица Закатов". В нашей прогулке главная Площадь города Минина и Пожарского. Вспомним историю нижегородского ополчения под предводительством Минина и Пожарского, историю древнего города. Поговорим про полеты Валерия Чкалова. Увидим макет самолета, на котором Петр Нестеров совершил "Мертвую петлю". Легендарный Экраноплан Ростислава Алексеева, конструктора судов на подводных крыльях. Узнаем, чем и как живет современный Нижний. На наших набережных увидим роскошные купеческие особняки. Побываем в гостях у последнего городского главы города дореволюционной Росси - Дмитрия Васильевича Сироткина. Увидим Чкаловскую лестницу, Роскошную дорогую улицу Рождественскую и "Миллионку" где бурлаки нанимались в путину. Побываем в старинном "Започаинье" у палат 17 века Афанасия Олисова увидим "Балахнинские изразцы", и редкий архитектурный элемент "Крещатая бочка в четыре лица" на церкви Успения Божией Матери, прихожанином которой являлся Иван Кулибин. С Дятловых гор перенесемся на ярмарочные кварталы и торг "Нижегородской ярмарки" и узнаем, какой товар -"На все цену ставил". Колорит и красота древнего "Кармана России" и современного Нижнего. Вам будет интересно!
Ежедневно с 16:30 до 21:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Минина и Пожарского
- Улица Большая Покровская
- Нижегородский Кремль
- Собор Михаила Архангела
- Верхневолжская Набережная
- Чкаловская Лестница
- Улица Минина
- Нижневолжская набережная
- Исторический центр Започаинье
- Нижегородская ярмарка
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового)
Завершение: Площадь Минина и Пожарского, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 16:30 до 21:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень насыщенная экскурсия. Великолепный гид. Рекомендую
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И
Нам очень понравилась экскурсия!
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Е
Очень интересно, легко, не навязчиво
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Л
Экскурсия отличная. Несмотря на плохие погодные условия Анне удалось провести замечательную экскурсию. Рекомендую начинать знакомство с городом с данной экскурсии.
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А
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Анна рассказала нам об истории Нижнего Новгорода, показала самые интересные достопримечательности, ответила на все наши многочисленные вопросы. Мы увидели невероятный нижегородский закат, погуляли по Нижегородскому кремлю, объехали
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A
После долгих раздумий выбор для обзорной экскурсии пал на Анну и мы ни разу не пожалели. Много полезной и интересной информации, Анна рассказывала историю города, отвечала на вопросы, подстраивалась под
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