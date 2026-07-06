Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Закатное солнце, свет вечерних фонарей и улочки Нижнего Новгорода. Со мной вы отправитесь на трехчасовую прогулку по историческому центру. Вы познакомитесь с купеческим прошлым и узнаете все о современной жизни города. Нижегородская ярмарка, Кремль, собор Михаила Архангела — все это будет на нашем пути.



А самое главное, экскурсия проводится только для вашей группы, вы увидите только то, что вам интересно. 5 32 отзыва

Анна Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 32 отзыва 3 часа 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Нижний Новгород - город яркий, контрастный. Когда садится солнце, зажигаются огни Вечернего Нижнего. Роскошные панорамы "Дятловых гор". Красивая подсветка города. Интересные истории и факты, достойные вашего внимания. В 2022, Нижний Новгород - Новогодняя столица России. Летом -"Столица Закатов". В нашей прогулке главная Площадь города Минина и Пожарского. Вспомним историю нижегородского ополчения под предводительством Минина и Пожарского, историю древнего города. Поговорим про полеты Валерия Чкалова. Увидим макет самолета, на котором Петр Нестеров совершил "Мертвую петлю". Легендарный Экраноплан Ростислава Алексеева, конструктора судов на подводных крыльях. Узнаем, чем и как живет современный Нижний. На наших набережных увидим роскошные купеческие особняки. Побываем в гостях у последнего городского главы города дореволюционной Росси - Дмитрия Васильевича Сироткина. Увидим Чкаловскую лестницу, Роскошную дорогую улицу Рождественскую и "Миллионку" где бурлаки нанимались в путину. Побываем в старинном "Започаинье" у палат 17 века Афанасия Олисова увидим "Балахнинские изразцы", и редкий архитектурный элемент "Крещатая бочка в четыре лица" на церкви Успения Божией Матери, прихожанином которой являлся Иван Кулибин. С Дятловых гор перенесемся на ярмарочные кварталы и торг "Нижегородской ярмарки" и узнаем, какой товар -"На все цену ставил". Колорит и красота древнего "Кармана России" и современного Нижнего. Вам будет интересно!

Ежедневно с 16:30 до 21:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Минина и Пожарского

Улица Большая Покровская

Нижегородский Кремль

Собор Михаила Архангела

Верхневолжская Набережная

Чкаловская Лестница

Улица Минина

Нижневолжская набережная

Исторический центр Започаинье

Нижегородская ярмарка Что включено Экскурсионное обслуживание

Трансфер. Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового) Завершение: Площадь Минина и Пожарского, 2 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 16:30 до 21:30 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.