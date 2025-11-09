Мои заказы

Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века

Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по кремлю и улице Рождественской. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и насладитесь видами
Прогулка по Нижегородскому кремлю и улице Рождественской - это уникальная возможность окунуться в историю России.

Участники экскурсии узнают о событиях 1612 года, увидят величественные памятники архитектуры, такие как Собор Архангела Михаила
и Колокольня Спасо-Преображенского собора.

На Рождественской улице можно почувствовать атмосферу купеческой столицы, увидеть роскошные доходные дома и Строгановскую церковь. Истории о Кузьме Минине, Петре I и других знаменитых личностях сделают экскурсию незабываемой

4.5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю кремля
  • 🏙️ Прогулка по Рождественской улице
  • 🗣️ Увлекательные рассказы о прошлом
  • 👑 Истории царственных особ
  • 🏛️ Архитектурные памятники
Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века
Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века© Марина
Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века© Марина

Что можно увидеть

  • Нижегородский кремль
  • Колокольня Спасо-Преображенского собора
  • Собор Архангела Михаила
  • Панорамная площадка кремля
  • Площадь Народного Единства
  • Улица Рождественская
  • Строгановская церковь

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Нижегородский кремль — оборонительное сооружение, на территории которого 15 памятников истории и архитектуры
  • Колокольню Спасо-Преображенского собора
  • Собор Архангела Михаила. Мы посетим шатровый храм первой половины 17 века
  • Панорамную площадку кремля. С неё открывается потрясающий вид на заволжские дали и знаменитую Стрелку
  • Площадь Народного Единства, где стоит памятник Минину и Пожарскому
  • Улицу Рождественскую — музей под открытым небом

А также роскошные доходные дома купцов и миллионеров, Строгановскую церковь и многое другое!

Вы услышите:

  • Как собиралось ополчение 1612 года
  • Какие царственные особы посещали Нижний Новгород и как они повлияли на облик и развитие города
  • Какие страсти кипели на территории Нижнего посада у реки
  • О печально известной соляной афере, которая «прославила» наших купцов далеко за пределами Нижнего Новгорода

Кузьма Минин и Пётр I, Горький и Пушкин, Александр Дюма и Льюис Кэрролл станут героями нашей экскурсии.

Организационные детали

  • Прогулка проходит с использованием усилителя голоса, чтобы вам было слышно каждое слово
  • Посещение музеев, проход по кремлёвской стене и фуникулёр — не входят в программу
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТИЦ (Нижегородский туристско-информационный центр), на территории Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 289 туристов
Наша компания — одна из ведущих туристических фирм в Нижнем Новгороде. На рынке мы с 1990 года. У нас свой штат гидов и лицензированная школа экскурсоводов. Каждая наша экскурсия — про любовь к родному городу.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века (Анастасия)Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века (Анастасия)Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века (Анастасия)Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века (Анастасия)Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века (Анастасия)Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века (Анастасия)Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века (Анастасия)Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века (Анастасия)Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века (Анастасия)Нижегородский кремль и улица Рождественская: прогулка сквозь века (Анастасия)
В
Вера
9 ноя 2025
01.11.25 г я посетила экскурсию Нижегородский кремль и улица Рождественская. Экскурсия длилась 2 часа. За это время я узнала много интересной информации. Экскурсовод очень эмоционально доносила исторические факты. Группа была небольшая, что создавало особою атмосферу беседы. Впечатления самые приятные от данной экскурсии. Всем, кто выберет ее обеспеченно хорошее настроение на целый день.
Л
Людмила
10 сен 2025
Экскурсия была великолепная, огромное спасибо гиду
М
Марина
28 авг 2025
Экскурсия не оправдала мои ожидания.
Вера
Вера
24 авг 2025
В общем и целом ожидали более интересный рассказ, нам показалось как то "рвано" перепрыгивая из темы в тему, потом вновь возвращаясь. Так же, практически, всё внимание было акцентированно на паре приехавшей из Москвы, не понятно почему, платили одинаково, и мы, например, приехали из Кинешмы, тоже не близкий путь. Организатор отработала на отлично, а вот с экскурсоводом нам не особо повезло
Марина
Марина
Ответ организатора:
Вера, мы сожалеем, что рассказ экскурсовода не соответствовал вашим ожиданиям и показался «рваным». Учтём ваше замечание о распределении внимания и
постараемся сделать все возможное, чтобы в будущем это не повторялось.
Рады слышать, что работа организатора оставила положительное впечатление. Мы обязательно передадим ваши комментарии команде, чтобы в следующий раз экскурсия была более сбалансированной и интересной для всех участников.

А
Анастасия
18 авг 2025
В целом, экскурсия базовая и подойдет гостям Нижнего Новгорода. Экскурсовод знающая и опытная. Однако ожидания от экскурсии оправдались не в полной мере. Что хотелось бы исправить, улучшить (по-моему скромному мнению):
1.
Точка сбора - непонятное место, рядом туалеты и хот-доги. Хотя бы хорошо, что стояли в тени.
2. Оплата. Почему бы на этапе бронирования или обзвона ваших гостей не предупредить об оплате на сайте или ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ. В нашем городе беда с интернетом, гости об этом не знают. Все идут в надежде на переводы в приложении или хотя бы на оплатой картой. На денежно-товарный разбор было потрачено порядка 20 минут от начала экскурсии.
3. Слышимость экскурсовода действительно страдает. Женщина пыталась идти к нам лицом, чтобы звук из колонки был направлен на нас. Однако уже на Рождественской эта возможность исчезла, мы бежали галопом за экскурсоводом, ничего слышно не было.
4. Начало и конец экскурсии. Начали мы с опозданием, потому что пытались оплатить билеты, найти интернет и так далее. Но каково было мое удивление, когда конец экскурсии затянулся на лишние 30 минут, а то и больше, так как далее мы уже не остались.
В целом, общее впечатление на 3.5/5.
Больше вопросов к организации сие мероприятия.

Марина
Марина
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Мы очень ценим мнение наших гостей, так как это помогает нам постоянно улучшать качество наших экскурсий.
Мы
рады, что наш экскурсовод произвел на вас впечатление своей осведомленностью и опытом. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам увлекательные и познавательные путешествия по Нижнему Новгороду.
Касательно ваших замечаний:
1. По нашему мнению точка сбора самая подходящая, потому что находится сразу у входа в Кремль, рядом с Туристским информационным центом и до экскурсии есть время ознакомится с другими достопримечательностями города, так же у наших гостей есть возможность сходить в туалет перед экскурсией.
2. Мы приносим извинения за путаницу с оплатой. В этот день в Нижнем Новгороде был День города, и проблемы с интернетом были именно из-за этого. На будущее будем учитывать наличие мероприятий города в день проведения экскурсии.
3. Слышимость действительно является важным аспектом экскурсии, и мы работаем над улучшением этой части.
4. Из-за того, что были проблемы с оплатой и начало экскурсии сместилось, экскурсовод провел полноценную 2-часовую экскурсию. Мы считаем, что сократить экскурсию было бы неправильным решением.

О
Оксана
17 авг 2025
Добрый день. Все понравилось. Большое спасибо.
А
Анастасия
14 авг 2025
Ольга прекрасно провела экскурсию. Замечательный теплый человек, много знаний.
С
Светлана
12 авг 2025
Экскурсия была по Кремлю и улице Рождественской не понравилась совсем. Экскурсовода было очень плохо слышно. Экскурсовод была с микрофоном, но наушники нам не выдали. Если она шла впереди группы, а
нас было где то 20 человек, то ничего не было слышно. Рассказ был не интересным и не запоминающимися. Стоимость экскурсии на 1 человека не большая, но очень пожалели,что взяли такую экскурсию. Моя семья и ещё несколько человек с экскурсии ушли раньше, не стали дожидаться окончания. Не советую…

Марина
Марина
Ответ организатора:
Светлана, мы сожалеем о том, что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий.
Мы принимаем Ваши замечания во внимание и примем соответствующие меры
для улучшения качества наших услуг.
Мы стремимся сделать каждую экскурсию интересной и увлекательной, и нам очень жаль, что в этот раз это не удалось. У экскурсовода большой опыт и много положительных отзывов. Ваше мнение имеет большое значение, и мы передадим ваши отзывы команде, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Е
Екатерина
10 авг 2025
Хорошая экскурсия, как базовая при посещении города. Все понравилось
О
Оксана
27 июл 2025
Грамотный экскурсовод. Интересная экскурсия по исторической части города.
Анастасия
Анастасия
8 июн 2025
Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.
Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.
Тамара
Тамара
5 мая 2025
Замечательная экскурсия по Кремлю и ул. Рождественской. Интересный рассказ гида, малоизвестные факты истории города. Было познавательно и любопытно. Город понравился, спасибо.
Т
Татьяна
4 мая 2025
Доброго дня! Брали экскурсию 1 мая 2025 года по кремлю и улице Рождественской. Нашим гидом была Лариса. Сразу видно, человек влюблен в свой город и профессию! Экскурсия была очень интересная,
мы многое узнали о истории города, прошли интернсным маршрутом. Но, очень не хватало радиогида, на улице было шумно и ветренно и чтобы услышать информацию нужно было не отходить от гида больше, чем на пол метра, а когда в группе больше 10 человек, это очень проблематично.

А
Александр
28 апр 2025
Не смотря на холодную погоду, экскурсия была очень познавательной и увлекательной, два часа пролетели незаметно, спасибо огромное экскурсоводу Ольге Владимировне, много интересного узнал про Нижний Новгород, обязательно вернусь в этот город.
М
Марта
10 фев 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Ольга мастер своего дела! Было интересно узнать много уникальных фактов о Нижнем Новгороде! Спасибо большое!

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

