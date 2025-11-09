Прогулка по Нижегородскому кремлю и улице Рождественской - это уникальная возможность окунуться в историю России.
Участники экскурсии узнают о событиях 1612 года, увидят величественные памятники архитектуры, такие как Собор Архангела Михаила
Участники экскурсии узнают о событиях 1612 года, увидят величественные памятники архитектуры, такие как Собор Архангела Михаила
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю кремля
- 🏙️ Прогулка по Рождественской улице
- 🗣️ Увлекательные рассказы о прошлом
- 👑 Истории царственных особ
- 🏛️ Архитектурные памятники
Что можно увидеть
- Нижегородский кремль
- Колокольня Спасо-Преображенского собора
- Собор Архангела Михаила
- Панорамная площадка кремля
- Площадь Народного Единства
- Улица Рождественская
- Строгановская церковь
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Нижегородский кремль — оборонительное сооружение, на территории которого 15 памятников истории и архитектуры
- Колокольню Спасо-Преображенского собора
- Собор Архангела Михаила. Мы посетим шатровый храм первой половины 17 века
- Панорамную площадку кремля. С неё открывается потрясающий вид на заволжские дали и знаменитую Стрелку
- Площадь Народного Единства, где стоит памятник Минину и Пожарскому
- Улицу Рождественскую — музей под открытым небом
А также роскошные доходные дома купцов и миллионеров, Строгановскую церковь и многое другое!
Вы услышите:
- Как собиралось ополчение 1612 года
- Какие царственные особы посещали Нижний Новгород и как они повлияли на облик и развитие города
- Какие страсти кипели на территории Нижнего посада у реки
- О печально известной соляной афере, которая «прославила» наших купцов далеко за пределами Нижнего Новгорода
Кузьма Минин и Пётр I, Горький и Пушкин, Александр Дюма и Льюис Кэрролл станут героями нашей экскурсии.
Организационные детали
- Прогулка проходит с использованием усилителя голоса, чтобы вам было слышно каждое слово
- Посещение музеев, проход по кремлёвской стене и фуникулёр — не входят в программу
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТИЦ (Нижегородский туристско-информационный центр), на территории Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 289 туристов
Наша компания — одна из ведущих туристических фирм в Нижнем Новгороде. На рынке мы с 1990 года. У нас свой штат гидов и лицензированная школа экскурсоводов. Каждая наша экскурсия — про любовь к родному городу.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Вера
9 ноя 2025
01.11.25 г я посетила экскурсию Нижегородский кремль и улица Рождественская. Экскурсия длилась 2 часа. За это время я узнала много интересной информации. Экскурсовод очень эмоционально доносила исторические факты. Группа была небольшая, что создавало особою атмосферу беседы. Впечатления самые приятные от данной экскурсии. Всем, кто выберет ее обеспеченно хорошее настроение на целый день.
Л
Людмила
10 сен 2025
Экскурсия была великолепная, огромное спасибо гиду
М
Марина
28 авг 2025
Экскурсия не оправдала мои ожидания.
Вера
24 авг 2025
В общем и целом ожидали более интересный рассказ, нам показалось как то "рвано" перепрыгивая из темы в тему, потом вновь возвращаясь. Так же, практически, всё внимание было акцентированно на паре приехавшей из Москвы, не понятно почему, платили одинаково, и мы, например, приехали из Кинешмы, тоже не близкий путь. Организатор отработала на отлично, а вот с экскурсоводом нам не особо повезло
Марина
Ответ организатора:
Вера, мы сожалеем, что рассказ экскурсовода не соответствовал вашим ожиданиям и показался «рваным». Учтём ваше замечание о распределении внимания и
А
Анастасия
18 авг 2025
В целом, экскурсия базовая и подойдет гостям Нижнего Новгорода. Экскурсовод знающая и опытная. Однако ожидания от экскурсии оправдались не в полной мере. Что хотелось бы исправить, улучшить (по-моему скромному мнению):
1.
1.
Марина
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Мы очень ценим мнение наших гостей, так как это помогает нам постоянно улучшать качество наших экскурсий.
Мы
Мы
О
Оксана
17 авг 2025
Добрый день. Все понравилось. Большое спасибо.
А
Анастасия
14 авг 2025
Ольга прекрасно провела экскурсию. Замечательный теплый человек, много знаний.
С
Светлана
12 авг 2025
Экскурсия была по Кремлю и улице Рождественской не понравилась совсем. Экскурсовода было очень плохо слышно. Экскурсовод была с микрофоном, но наушники нам не выдали. Если она шла впереди группы, а
Марина
Ответ организатора:
Светлана, мы сожалеем о том, что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий.
Мы принимаем Ваши замечания во внимание и примем соответствующие меры
Мы принимаем Ваши замечания во внимание и примем соответствующие меры
Е
Екатерина
10 авг 2025
Хорошая экскурсия, как базовая при посещении города. Все понравилось
О
Оксана
27 июл 2025
Грамотный экскурсовод. Интересная экскурсия по исторической части города.
Анастасия
8 июн 2025
Прекрасная прогулка! Экскурсовод профессионал в своём деле. Рекомендую.
Тамара
5 мая 2025
Замечательная экскурсия по Кремлю и ул. Рождественской. Интересный рассказ гида, малоизвестные факты истории города. Было познавательно и любопытно. Город понравился, спасибо.
Т
Татьяна
4 мая 2025
Доброго дня! Брали экскурсию 1 мая 2025 года по кремлю и улице Рождественской. Нашим гидом была Лариса. Сразу видно, человек влюблен в свой город и профессию! Экскурсия была очень интересная,
А
Александр
28 апр 2025
Не смотря на холодную погоду, экскурсия была очень познавательной и увлекательной, два часа пролетели незаметно, спасибо огромное экскурсоводу Ольге Владимировне, много интересного узнал про Нижний Новгород, обязательно вернусь в этот город.
М
Марта
10 фев 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Ольга мастер своего дела! Было интересно узнать много уникальных фактов о Нижнем Новгороде! Спасибо большое!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Квест
Увлекательный квест по купеческой истории Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу прошлого, решая логические задачи и творческие задания, исследуя тайны Рождественской улицы и её купеческой истории
Начало: Площадь Маркина
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
от 9400 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижегородский кремль: история и мифы
Погрузитесь в атмосферу древности, узнав секреты и легенды Нижегородского кремля. Откройте для себя тайны его стен и башен, прикоснитесь к истории
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 16:30
23 ноя в 12:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
Прогулка по контрастным улицам Нижнего Новгорода: парадной Рождественской и босяцкой Кожевенной. Узнайте о жизни бедняков и элиты, легендах и истории города
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 6350 ₽ за всё до 12 чел.