Точка сбора - непонятное место, рядом туалеты и хот-доги. Хотя бы хорошо, что стояли в тени.

2. Оплата. Почему бы на этапе бронирования или обзвона ваших гостей не предупредить об оплате на сайте или ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ. В нашем городе беда с интернетом, гости об этом не знают. Все идут в надежде на переводы в приложении или хотя бы на оплатой картой. На денежно-товарный разбор было потрачено порядка 20 минут от начала экскурсии.

3. Слышимость экскурсовода действительно страдает. Женщина пыталась идти к нам лицом, чтобы звук из колонки был направлен на нас. Однако уже на Рождественской эта возможность исчезла, мы бежали галопом за экскурсоводом, ничего слышно не было.

4. Начало и конец экскурсии. Начали мы с опозданием, потому что пытались оплатить билеты, найти интернет и так далее. Но каково было мое удивление, когда конец экскурсии затянулся на лишние 30 минут, а то и больше, так как далее мы уже не остались.

В целом, общее впечатление на 3.5/5.

Больше вопросов к организации сие мероприятия.