Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ

Речная прогулка по Волге в Нижнем Новгороде — самый главный пункт во всех путеводителях для гостей города. На нашем катамаране вас ждут современные и стильные интерьеры, удобство и комфорт.

Вы полюбуетесь вдохновляющими пейзажами и увидите самые главные места Нижнего Новгорода: Кремль, Чкаловскую лестницу, Стрелку, красивые набережные, живописные берега, великолепные мосты.
Описание экскурсии

Увидеть Нижний Новгород с другого ракурса Речная прогулка по Волге в Нижнем Новгороде — самый главный пункт во всех путеводителях для гостей города.

Речная прогулка на Экоход

Ъ — это совершенно новый опыт речных путешествий для каждого. Издавна города строились и развивались вокруг рек, и Нижний Новгород не исключение. Именно поэтому все самые главные достопримечательности сосредоточены вокруг реки: Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница, Стрелка — место слияния Волги и Оки, красивые набережные, живописные берега, великолепные мосты… Все эти достопримечательности можно увидеть во время речной прогулки с воды, с прекрасного ракурса, и сделать отличные фотографии. Такой маршрут нельзя пропустить! У вас будет прекрасная возможность полюбоваться на Нижний Новгород с борта уникального катамарана на электродвижении. Новый, современный электрический катамаран, спущенный на воду в мае 2024 года, специально построен для Нижнего Новгорода, а на борту красуется надпись «Нижний Новгород — столица закатов».

За что ценят «Экоход

Ъ» все его гости? Современные и стильные интерьеры, удобство и комфорт, плавность и бесшумность хода, 100% экологичный транспорт на электродвижении, без выбросов углекислого газа. Это транспорт будущего, но у вас есть возможность понять все его преимущества уже сегодня. На борту работает бар, в салоне приятная атмосфера, а с верхней палубы открывается отличный обзор — речная прогулка с удовольствием на все 100%! Важная информация:
  • Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание! У причала №6 два входа.
  • Посадка на электрический катамаран Экоход.
  • Ъ 3 осуществляется у входа №2.
  • Льготы распространяются на (возьмите с собой документы для предоставления льгот): - детей от 6 до 12 лет (включительно); - студентов, при предъявлении студенческого билета; - членов многодетных семей при предъявлении соответствующего удостоверения; -пенсионеров, при предъявлении удостоверения; - сопровождающих школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников); - участников СВО, при предъявлении удостоверения.
  • Бесплатно на прогулки допускаются: - дети до 5 лет включительно; - ветераны ВОВ 1930 г. р. и старше по предъявлении удостоверения.
  • Обращаем ваше внимание, что дети до 5 лет без оформленных на них бесплатных билетов на рейс не допускаются.
  • К перевозке не допускаются: - пассажиры, не предъявившие билет; - пассажиры, не предъявившие право проезда по льготному тарифу; - дети до 14 лет без сопровождающих; - животные, кроме собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению.
  • Посадка начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления судна в рейс в порядке общей очереди.
  • Билет при посадке можно предъявить как в распечатанном виде, так и с экрана мобильного устройства.
  • Билет действует только на рейс, дату и время, указанные в нем. Сохраняйте билет до конца поездки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Стрелка
  • Чкаловская лестница
  • Кремль
  • Набережные и живописные берега
  • Мосты
Что включено
  • Прогулка на катамаране
Что не входит в цену
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6, вход № 2
Завершение: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
5
3
3
2
1
Е
поездка понравилась в целом, но хотелось бы чуть подольше и во время поездки хотелось бы слушать или аудиогида или хотя бы музыку негромкую
Д
Ребята, он электрический, поэтому идет по воде почти бесшумно! Очень новый катамаран: комфортабельный, уютный, чистый. Команда отличная. У нас не было экскурсовода, включили приятную музыку
С
Увидели вечерний Нижний Новгород, всё очень красиво, но прогулка просто с музыкой, без гида, поэтому только три звёздочки
А
Брали с семьёй билеты на вечерний рейс, чтобы посмотреть на город ночью. Нам очень понравилось, катамаран бесшумный, нам включили спокойную музыку и не спеша поплыли
Н
Просто поездка за 1000р - 1 час. За комфорт, чистоту и интерьер пять баллов. Цены приемлимые в баре. Чего не хватило: вместо музыки тихой можно было бы включить рассказ гида,
что проплываем, название, история места. Вам просто можно было один раз наговорить и крутить на маршруте. А так по сторонам какие-то достопримечательности о которых я ничего не знаю и стройка и толпы орущих детей. Ожидала большего.

О
Очень понравилось, были на верхней открытой палубе, от катамарана нет шума, экскурсовода хорошо слышно, отдельное ей спасибо за интересную и познавательную экскурсию о Нижнем Новгороде.
М
Всё понравилось!
Т
Т
При покупке билетов не обратили внимание на название экскурсии "Прогулочный рейс" и рассчитывали на голосовое сопровождение во время прогулки, но оказалось, что это просто прогулка. С учётом того, что в это время (12.08 20:00) уже достаточно темно, то кроме красиво светящихся огней города вряд ли что ещё увидите.
В целом, если хотите погулять на катамаране, то нормальная прогулка.
Е
Все нормально! Только после того как врлючили свет на палубе смотреть на красивые виды стало очень плохо
