Увидеть Нижний Новгород с другого ракурса Речная прогулка по Волге в Нижнем Новгороде — самый главный пункт во всех путеводителях для гостей города.

Речная прогулка на Экоход

Ъ — это совершенно новый опыт речных путешествий для каждого. Издавна города строились и развивались вокруг рек, и Нижний Новгород не исключение. Именно поэтому все самые главные достопримечательности сосредоточены вокруг реки: Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница, Стрелка — место слияния Волги и Оки, красивые набережные, живописные берега, великолепные мосты… Все эти достопримечательности можно увидеть во время речной прогулки с воды, с прекрасного ракурса, и сделать отличные фотографии. Такой маршрут нельзя пропустить! У вас будет прекрасная возможность полюбоваться на Нижний Новгород с борта уникального катамарана на электродвижении. Новый, современный электрический катамаран, спущенный на воду в мае 2024 года, специально построен для Нижнего Новгорода, а на борту красуется надпись «Нижний Новгород — столица закатов».

За что ценят «Экоход

Ъ» все его гости? Современные и стильные интерьеры, удобство и комфорт, плавность и бесшумность хода, 100% экологичный транспорт на электродвижении, без выбросов углекислого газа. Это транспорт будущего, но у вас есть возможность понять все его преимущества уже сегодня. На борту работает бар, в салоне приятная атмосфера, а с верхней палубы открывается отличный обзор — речная прогулка с удовольствием на все 100%! Важная информация: