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На катамаране – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На катамаране» в Нижнем Новгороде, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Канатная дорога
На катамаране
1 час
51 отзыв
Групповая
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
«Посадка на электрический катамаран Экоход»
Завтра в 15:30
6 июн в 15:30
1200 ₽ за человека
Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ
На катамаране
1 час
25 отзывов
Групповая
Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
«У вас будет прекрасная возможность полюбоваться на Нижний Новгород с борта уникального катамарана на электродвижении»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1100 ₽ за человека
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
На катамаране
2 часа
10 отзывов
Групповая
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
«Посадка на электрический катамаран Экоход»
1 янв в 20:00
2 янв в 20:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Удобный пароходик, хороший гид - всё понравилось. Ещё нам повезло с погодой, было тепло и солнечно, думаю, в пасмурную погоду виды были бы не столь красивы.
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И
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Очень понравился катамаран! Идет тихо, плывет по воде, все новое. Прекрасный экскурсовод
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С
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Комфортно и интересно!
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А
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Экскурсия супер экскурсовод замечательный 👍
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Е
Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ
поездка понравилась в целом, но хотелось бы чуть подольше и во время поездки хотелось бы слушать или аудиогида или хотя бы музыку негромкую
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Д
Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ
Ребята, он электрический, поэтому идет по воде почти бесшумно! Очень новый катамаран: комфортабельный, уютный, чистый. Команда отличная. У нас не было экскурсовода, включили приятную музыку
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Ш
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Благодарю за доставленное удовольствие от экскурсии. Прекрасный гид Ирина, знающая и любящая свой город. Я первый раз в городе, много нового узнала.
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Е
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
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Д
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Благодарю за доставленное удовольствие от экскурсии. Прекрасный гид Ирина, знающая и любящая свой город. Я первый раз в городе, много нового узнала.
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Ю
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Комфортабельный катер, все хорошо, кроме:
Были с маленьким ребенком, погода была ветреная и холодная, не успели занять места снизу, пришлось идти
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на верхнюю открытую палубу, попросили плед, сказали такой услуги нет Хотелось бы, чтобы маленьким пассажирам находилось свободное место хотя бы в холодную погоду на нижней закрытой палубе, ну или хотя бы выдавали пледы

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Всего 86 отзывов в Нижнем Новгороде в категории "На катамаране"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На катамаране»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ;
  2. Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ;
  3. Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ».
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чкаловская лестница;
  2. Нижегородский Кремль;
  3. Рождественская улица;
  4. Набережная;
  5. Большая Покровская улица;
  6. Кремль;
  7. Стрелка;
  8. Верхневолжская Набережная;
  9. Золотое кольцо;
  10. Серафимо-Дивеевский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2026
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На катамаране" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 3000. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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