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Групповая
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
«Посадка на электрический катамаран Экоход»
Завтра в 15:30
6 июн в 15:30
1200 ₽ за человека
Групповая
Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
«У вас будет прекрасная возможность полюбоваться на Нижний Новгород с борта уникального катамарана на электродвижении»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1100 ₽ за человека
Групповая
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
«Посадка на электрический катамаран Экоход»
1 янв в 20:00
2 янв в 20:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Удобный пароходик, хороший гид - всё понравилось. Ещё нам повезло с погодой, было тепло и солнечно, думаю, в пасмурную погоду виды были бы не столь красивы.
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И
Очень понравился катамаран! Идет тихо, плывет по воде, все новое. Прекрасный экскурсовод
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С
Комфортно и интересно!
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А
Экскурсия супер экскурсовод замечательный 👍
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Е
Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ
поездка понравилась в целом, но хотелось бы чуть подольше и во время поездки хотелось бы слушать или аудиогида или хотя бы музыку негромкую
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Д
Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ
Ребята, он электрический, поэтому идет по воде почти бесшумно! Очень новый катамаран: комфортабельный, уютный, чистый. Команда отличная. У нас не было экскурсовода, включили приятную музыку
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Ш
Благодарю за доставленное удовольствие от экскурсии. Прекрасный гид Ирина, знающая и любящая свой город. Я первый раз в городе, много нового узнала.
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Е
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Д
Благодарю за доставленное удовольствие от экскурсии. Прекрасный гид Ирина, знающая и любящая свой город. Я первый раз в городе, много нового узнала.
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Ю
Комфортабельный катер, все хорошо, кроме:
Были с маленьким ребенком, погода была ветреная и холодная, не успели занять места снизу, пришлось идти
Были с маленьким ребенком, погода была ветреная и холодная, не успели занять места снизу, пришлось идти
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Всего 86 отзывов в Нижнем Новгороде в категории "На катамаране"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На катамаране»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На катамаране" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 3000. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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