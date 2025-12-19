Мы подготовили новогоднее приключение для школьных классов с экскурсией на автобусе, мастер-классом, хороводами, чаепитием из самовара и поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки. Вся программа — это четырёхчасовое путешествие, в котором шаг за шагом «находятся» пять чудес. Чудо традиции (квест-экскурсия)Это автобусно-пешеходная часть, но не скучная лекция «Посмотрите налево», а квест в сопровождении гида-Снегурочки. Путешествие пройдет по самым «новогодним» местам: начало у памятника Петру I, чтобы узнать, откуда вообще пошла традиция ставить ёлку 1 января. Затем — Нижегородская ярмарка, где когда-то звенели бубенцы, торговали сбитнем, а люди смеялись и катались на санях. А потом детям показывают место (сейчас это «Нижполиграф»), где более 100 лет назад управляющий Домом Трудолюбия Николай Фёдорович Киршбаум устроил первую в Нижнем благотворительную ёлку для детей, подарив им варежки и сладости. Чудо веселья (игры и хоровод)Детей на праздничной локации встречает Дед Мороз. Здесь будут хороводы, игры в «Купеческий торг» (с обменом пожеланиями), звон колокольчиков и просто смех. Чудо знания (квест и викторина)Вопросы здесь не «Какого цвета ёлка?», а настоящие: «Как звали человека, который устроил первую благотворительную ёлку?» или «В каком году в Городской Думе прошла первая официальная Горьковская ёлка?» Чудо мастерства (мастер-класс)После всех приключений на морозе собирается чудо мастерства. А начинается оно с тепла: все вместе идём в уютный и тёплый Центр Гостеприимства «Открой мир» на Минина, 1. Пьём горячий чай из настоящего самовара, с пряниками и сушками. А после этого дети своими руками создают новогоднюю поздравительную открытку и сувенир.

Чудо добра

Самое важное «чудо» — это чудо добра. На открытках, которые дети только что сделали, они пишут тёплые пожелания. Эти открытки будут переданы детям в детских домах. Ребёнок не просто узнаёт о добре — он совершает его. Он сам становится частью той самой «горьковской ёлки», о которой узнал час назад. Это и есть праздник со смыслом.