Отправляемся в четырёхчасовое новогоднее приключение! Нас ждёт квест с гидом-Снегурочкой по праздничным местам города, хороводы и игры с Дедом Морозом.
Затем — уютное чаепитие из самовара с угощениями и мастер-класс, где каждый создаст новогодний сувенир.
Главное чудо — доброе дело: дети напишут тёплые пожелания на открытках, которые мы передадим в детские дома. Праздник со смыслом и настоящим волшебством!
Описание квеста
Мы подготовили новогоднее приключение для школьных классов с экскурсией на автобусе, мастер-классом, хороводами, чаепитием из самовара и поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки. Вся программа — это четырёхчасовое путешествие, в котором шаг за шагом «находятся» пять чудес. Чудо традиции (квест-экскурсия)Это автобусно-пешеходная часть, но не скучная лекция «Посмотрите налево», а квест в сопровождении гида-Снегурочки. Путешествие пройдет по самым «новогодним» местам: начало у памятника Петру I, чтобы узнать, откуда вообще пошла традиция ставить ёлку 1 января. Затем — Нижегородская ярмарка, где когда-то звенели бубенцы, торговали сбитнем, а люди смеялись и катались на санях. А потом детям показывают место (сейчас это «Нижполиграф»), где более 100 лет назад управляющий Домом Трудолюбия Николай Фёдорович Киршбаум устроил первую в Нижнем благотворительную ёлку для детей, подарив им варежки и сладости. Чудо веселья (игры и хоровод)Детей на праздничной локации встречает Дед Мороз. Здесь будут хороводы, игры в «Купеческий торг» (с обменом пожеланиями), звон колокольчиков и просто смех. Чудо знания (квест и викторина)Вопросы здесь не «Какого цвета ёлка?», а настоящие: «Как звали человека, который устроил первую благотворительную ёлку?» или «В каком году в Городской Думе прошла первая официальная Горьковская ёлка?» Чудо мастерства (мастер-класс)После всех приключений на морозе собирается чудо мастерства. А начинается оно с тепла: все вместе идём в уютный и тёплый Центр Гостеприимства «Открой мир» на Минина, 1. Пьём горячий чай из настоящего самовара, с пряниками и сушками. А после этого дети своими руками создают новогоднюю поздравительную открытку и сувенир.
Чудо добра
Самое важное «чудо» — это чудо добра. На открытках, которые дети только что сделали, они пишут тёплые пожелания. Эти открытки будут переданы детям в детских домах. Ребёнок не просто узнаёт о добре — он совершает его. Он сам становится частью той самой «горьковской ёлки», о которой узнал час назад. Это и есть праздник со смыслом.
Даты проведения: 20, 21, 27, 28 декабря. Время 12:00, 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Петру I
- Нижегородская ярмарка
- Центр Гостеприимства «Открой мир»
Что включено
- Развлекательная программа для школьников
Место начала и завершения?
Нижний Новгород, ваше учебное заведение
Когда и сколько длится?
Когда: Даты проведения: 20, 21, 27, 28 декабря. Время 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
