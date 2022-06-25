Стрит-фуд и вино, блюда из волжской рыбы и тапасы — я помогу превратить вашу поездку в Нижний в настоящее гастро-приключение. Любой из пяти вариантов прогулки охватит 3-4 местных заведения — не просто распиаренных блогерами, а действительно достойных внимания. С меня продуманный маршрут, веселые истории и помощь в выборе самого-самого, а с вас — отличный аппетит!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гастрожизнь Нижнего изнутри

Я проработала в сфере общественного питания почти 10 лет: крутила шаурму и подавала устриц, занималась декором и варила кофе, помогала с выбором вина и жарила стейки. Поэтому смело стану вашим проводником в мир вкуса и образцового сервиса! Я расскажу о гастрокультуре Нижнего Новгорода, научу вас видеть изнанку каждого заведения, открою секреты вкусовых сочетаний, тонкости готовки блюд и особенности местной кухни.

Вкусный маршрут на ваш выбор

Я подготовила несколько гастромаршрутов по заведениям Нижнего Новгорода на любой вкус — вам осталось только выбрать для себя самый заманчивый! Каждый вариант включает в себя 3-4 заведения:

Нижегородская кухня : здесь вы попробуете специалитеты, посетите ресторанчики в бывших усадьбах и услышите историю местной кухни. Фермерские продукты, разносолы, блюда из сома или щуки, судаки или карася, а также локальное пиво — и всё это на самой душевной улице города.

: здесь вы попробуете специалитеты, посетите ресторанчики в бывших усадьбах и услышите историю местной кухни. Фермерские продукты, разносолы, блюда из сома или щуки, судаки или карася, а также локальное пиво — и всё это на самой душевной улице города. Стрит-фуд&пиво . Наш девиз: что вкусно, то не вредно — а вредно грустным быть! Я покажу, где готовят вкуснейшие буррито, сырные шарики, фиш&чипс, фалафель с хумусом, бургеры от нижегородских поваров.

. Наш девиз: что вкусно, то не вредно — а вредно грустным быть! Я покажу, где готовят вкуснейшие буррито, сырные шарики, фиш&чипс, фалафель с хумусом, бургеры от нижегородских поваров. Винный тур . На аперитив отведаем тапасы с бокалом красного под рассказы о вине, затем познакомимся с авторской кухней местных шефов, а завершим — десертом и крепленым вином.

. На аперитив отведаем тапасы с бокалом красного под рассказы о вине, затем познакомимся с авторской кухней местных шефов, а завершим — десертом и крепленым вином. Вегетарианская кухня . Вкусно, полезно и без мяса? Запросто! Пробуем фалафель с хумусом, зеленое карри и веганские десерты.

. Вкусно, полезно и без мяса? Запросто! Пробуем фалафель с хумусом, зеленое карри и веганские десерты. Интернациональная кухня — этот маршрут проходит по самым аутентичным заведениям Нижнего. Погружаемся в атмосферу Самарканда, оцениваем смелые сочетания специй и морепродуктов паназиатской кухни и, конечно, не обойдем стороной Кавказ.

Организационные детали