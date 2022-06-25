Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду

Погрузиться в ресторанную культуру города и открыть интересные местные заведения с поваром

Стрит-фуд и вино, блюда из волжской рыбы и тапасы — я помогу превратить вашу поездку в Нижний в настоящее гастро-приключение.

Любой из пяти вариантов прогулки охватит 3-4 местных заведения — не просто распиаренных блогерами, а действительно достойных внимания.

С меня продуманный маршрут, веселые истории и помощь в выборе самого-самого, а с вас — отличный аппетит!
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Тематический гастро-тур по Нижнему Новгороду
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гастрожизнь Нижнего изнутри

Я проработала в сфере общественного питания почти 10 лет: крутила шаурму и подавала устриц, занималась декором и варила кофе, помогала с выбором вина и жарила стейки. Поэтому смело стану вашим проводником в мир вкуса и образцового сервиса! Я расскажу о гастрокультуре Нижнего Новгорода, научу вас видеть изнанку каждого заведения, открою секреты вкусовых сочетаний, тонкости готовки блюд и особенности местной кухни.

Вкусный маршрут на ваш выбор

Я подготовила несколько гастромаршрутов по заведениям Нижнего Новгорода на любой вкус — вам осталось только выбрать для себя самый заманчивый! Каждый вариант включает в себя 3-4 заведения:

  • Нижегородская кухня: здесь вы попробуете специалитеты, посетите ресторанчики в бывших усадьбах и услышите историю местной кухни. Фермерские продукты, разносолы, блюда из сома или щуки, судаки или карася, а также локальное пиво — и всё это на самой душевной улице города.
  • Стрит-фуд&пиво. Наш девиз: что вкусно, то не вредно — а вредно грустным быть! Я покажу, где готовят вкуснейшие буррито, сырные шарики, фиш&чипс, фалафель с хумусом, бургеры от нижегородских поваров.
  • Винный тур. На аперитив отведаем тапасы с бокалом красного под рассказы о вине, затем познакомимся с авторской кухней местных шефов, а завершим — десертом и крепленым вином.
  • Вегетарианская кухня. Вкусно, полезно и без мяса? Запросто! Пробуем фалафель с хумусом, зеленое карри и веганские десерты.
  • Интернациональная кухня — этот маршрут проходит по самым аутентичным заведениям Нижнего. Погружаемся в атмосферу Самарканда, оцениваем смелые сочетания специй и морепродуктов паназиатской кухни и, конечно, не обойдем стороной Кавказ.

Организационные детали

  • Расходы в каждом заведении оплачиваются дополнительно по меню: средний чек — примерно 500-700 руб. с человека.
  • Желательно надеть удобную обувь, ходить между заведениями будем много:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🍤Гастрономические

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