Я проработала в сфере общественного питания почти 10 лет: крутила шаурму и подавала устриц, занималась декором и варила кофе, помогала с выбором вина и жарила стейки. Поэтому смело стану вашим проводником в мир вкуса и образцового сервиса! Я расскажу о гастрокультуре Нижнего Новгорода, научу вас видеть изнанку каждого заведения, открою секреты вкусовых сочетаний, тонкости готовки блюд и особенности местной кухни.
Я подготовила несколько гастромаршрутов по заведениям Нижнего Новгорода на любой вкус — вам осталось только выбрать для себя самый заманчивый! Каждый вариант включает в себя 3-4 заведения: