Длительность прогулки —1 час.

На борту теплохода есть бар с алкогольными и безалкогольными напитками, а также меню.

Запрещается употреблять принесенные с собой еду и напитки в ресторане и на борту.

Что вас ждет Отправьтесь на небольшую теплоходную прогулку по матушке-Волге. Вас ждет современный теплоход, изумительный вид любимого города с воды, теплый бриз, уютная обстановка ― все это подарит настоящее удовольствие! Важно знать • Пожалуйста будьте готовы предъявить билеты (оформляются на ваши ФИО), отправленные вам на почту. Только номер бронирования на Sputnik8 показать недостаточно.