Совершите прогулку на теплоходе по величественной Волге, чтобы ещё раз полюбоваться городом с другого ракурса.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ждет Отправьтесь на небольшую теплоходную прогулку по матушке-Волге. Вас ждет современный теплоход, изумительный вид любимого города с воды, теплый бриз, уютная обстановка ― все это подарит настоящее удовольствие! Важно знать • Пожалуйста будьте готовы предъявить билеты (оформляются на ваши ФИО), отправленные вам на почту. Только номер бронирования на Sputnik8 показать недостаточно.
- Длительность прогулки —1 час.
- На борту теплохода есть бар с алкогольными и безалкогольными напитками, а также меню.
- Запрещается употреблять принесенные с собой еду и напитки в ресторане и на борту.
Ежедневно
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 94 раза на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от 700 ₽
|Детский (4-12 лет)
|от 600 ₽
|Детский (до 4 лет)
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на теплоходе (1 час).
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Пл. Маркина, 15A, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 220 человек.
Важная информация
- Место отправления: Речной вокзал
- Пл. Маркина
- 15A
- Нижний Новгород
- Причал №4
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Комиссарова
27 июня 2024
Всё очень понравилось.
И
Ирина
26 июня 2024
A
Ale.suko
2 авг 2023
Все отлично! Побольше бы времени на прогулку, вместо 1 часа, сделать бы 2.
Н
Наталья
1 авг 2023
Прекрасные виды Нижнего Новгорода с теплохода. Классная прогулка по Волге
Л
Любовь
1 авг 2023
Ю
Юлия
1 авг 2023
Всё отлично… Просто всё…. Отлично
И
Ирина
30 июля 2023
Нам всё понравилось. Спасибо!
С
Субботкина
30 июля 2023
А
Анастасия
30 июля 2023
Сам теплоход удобный, чистый, приятный. Маршрут прогулки прекрасный.
Снизила балл за очень громкую музыку. Хотелось чего-то немного более тихого и романтичного. В итоге даже голова разболелась, а вокруг родители с маленькими детьми говорили, что громкая музыка детей напугала.
Снизила балл за очень громкую музыку. Хотелось чего-то немного более тихого и романтичного. В итоге даже голова разболелась, а вокруг родители с маленькими детьми говорили, что громкая музыка детей напугала.
А
Ангелина
24 июля 2023
Замечательная речная прогулка. Мы катались вечером и виды были красивейшие. Вечерний Новгород супер. Также понравилась атмосфера на теплоходе, музыка. Час пролетел незаметно
К
Кирилл
24 июля 2023
Все отлично
С
Сергей
24 июля 2023
Все было на высшем уровне 👍👍👍
Н
Наталия
22 июля 2023
Восхитительные виды!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Нижнего Новгорода на воде
Организуйте девичник, мальчишник или день рождения на комфортабельном катере Аргонавт. Насладитесь видами Нижнего Новгорода с воды и получите новые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
5 890₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода - исторические виды и уха
В путешествии вы увидите Нижегородский кремль, Канавинский мост и новый стадион. Услышите истории о торговом пути «из варяг в персы» и купеческих флотилиях
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
8 июля в 15:00
9 июля в 14:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
По Волге - на яхте Aquarius
С комфортом на борту и красивыми видами вокруг
Начало: На наб. Гребного канала
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
16 000₽ за всё до 5 чел.