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Исторический Нижний в лучшем ракурсе: на катере по Волге + чаепитие

Оценить масштаб и красоту города - и послушать рассказ живого гида
Мы отправимся в путешествие по Волге и увидим Чкаловскую лестницу, кремль, Нижне-Волжскую набережную, собор Александра Невского и грандиозный стадион с нового ракурса. Насладимся ароматным чаем с традиционными городецкими пряниками.
5
18 отзывов
Исторический Нижний в лучшем ракурсе: на катере по Волге + чаепитие
Исторический Нижний в лучшем ракурсе: на катере по Волге + чаепитие
Исторический Нижний в лучшем ракурсе: на катере по Волге + чаепитие

Описание экскурсии

Во время прогулки гид расскажет:

  • почему место слияния Оки и Волги стало стратегическим и торговым центром — и как возник Нижний Новгород
  • как реки и ландшафт влияли на планировку, районы, переправы и пристани
  • какие легенды и факты связаны с Нижегородским кремлём, его стенами и башнями
  • почему Нижний называли «карманом России» и что это означало на практике
  • что собой представлял речной логистический центр 19 века
  • кто приезжал на Нижегородскую ярмарку и как город жил в ярмарочный сезон
  • что такое Стрелка и как менялась её роль

Конструкция нашего катера-катамарана минимизирует качку. Мы пройдём мимо главных панорам и гид проведёт экскурсию в формате живого диалога — без заученных фраз и скучных пауз.

Остановимся, чтобы оценить потрясающий вид на Стрелку — место слияния двух великих рек, устроим чаепитие с городецкими пряниками.

Организационные детали

  • Поедем на катере-катамаране. На борту: тент от дождя и солнца, холодильник для напитков, аудиосистема для гида, пледы, спасательные жилеты
  • В стоимость прогулки входит чаепитие
  • Ограничений по возрасту нет, но материал экскурсии может быть не очень интересен детям до 12 лет
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Её забронировали уже 37 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Набережной Гребного Канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 631 туриста
Я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать путешественникам. Интересно — это без избитых клише и занудных исторических лекций. Мои экскурсии — это прежде всего тёплое, живое
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и неформальное общение, чтобы за несколько часов вы смогли прожить все самые яркие, весёлые и трагические события из многовековой истории. Я и моя команда гидов, искренне увлечённых своим делом, будем рады стать вашими проводниками как на суше, в комфортабельной обзорной прогулке на машине и пешком, так и на воде, во время прогулки на катере или сап-досках по красотам Нижнего Новгорода и области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
1
3
2
1
Юлия
Я как любительница красивых закатов, и воды, очень рада, что не прошла мимо и здесь. Прекрасные виды с воды на город. Услада для моих глаз. Прекрасный гид Юлия, которая увлечено
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рассказывала о местных достопримечательностях. Напоили чаем, угостили местным пряником. А если вам будет холодно, то обязательно дадут теплые пледы. Аккуратный водитель. в жто Миранде все безопасно. Отдельная благодарность организатору Александру. Всех дождали. Рекомендую👍🏼. Единственный минус это время пролетело быстро.

Я как любительница красивых закатов, и воды, очень рада, что не прошла мимо и здесь. Прекрасные
Я как любительница красивых закатов, и воды, очень рада, что не прошла мимо и здесь. Прекрасные
Я как любительница красивых закатов, и воды, очень рада, что не прошла мимо и здесь. Прекрасные
Я как любительница красивых закатов, и воды, очень рада, что не прошла мимо и здесь. Прекрасные
Я как любительница красивых закатов, и воды, очень рада, что не прошла мимо и здесь. Прекрасные
Я как любительница красивых закатов, и воды, очень рада, что не прошла мимо и здесь. Прекрасные
Я как любительница красивых закатов, и воды, очень рада, что не прошла мимо и здесь. Прекрасные
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой тёплый и подробный отзыв! 😊 Очень рады, что прогулка по Волге подарила вам красивые виды, закатное
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настроение и приятные впечатления. Для нас особенно ценно, что вы отметили работу Юлии, аккуратность водителя, заботу о гостях и атмосферу безопасности на борту.

Обязательно передадим вашу благодарность Александру и всей команде. А то, что время пролетело быстро — пожалуй, лучший показатель, что прогулка удалась 😊

Будем рады снова увидеть вас на борту и показать ещё больше красоты с воды! 🚤🌅

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Лариса
Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне приятная прогулка по набережным до места встречи. Организатор Александр очень любезно пояснил все нюансы.
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Катер на компанию уютный, в то же время по ощущениям достаточно устойчивый. Детям наверное скучно будет находиться на одном месте больше часа, поэтому экскурсия больше подойдёт взрослым. Информации много, и очень интересной. Преподносится фоном к красивейшим видам на город и противоположный берег. В подарок вкусный чай, пряник и стильная открытка. Повезло с погодой, компанией и командой. Рекомендую от души;)

Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне
Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне
Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне
Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне
Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне
Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне
Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне
Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне+1
Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой подробный и душевный отзыв! Очень рады, что прогулка получилась именно релакс-путешествием — с красивыми видами, интересными
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историями и приятной атмосферой на борту.

Отдельное спасибо, что отметили удобство старта из яхт-клуба «Фрегат», работу Александра, уют и устойчивость катера, а также наши небольшие подарки — чай, пряник и открытку. Нам важно, чтобы экскурсия была не только познавательной, но и по-настоящему комфортной.

Здорово, что совпали и погода, и компания, и настроение! Будем рады снова видеть вас на наших водных прогулках по Нижнему Новгороду. Спасибо за рекомендацию от души! 😊

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О
Замечательная экскурсия, очень приятный гид и наш капитан, все хорошо организовано, интересно и познавательно рассказали про город и его историю, очень заботливые организаторы, напоили чаем с местными пряниками. Мы остались очень довольны, сервис на высоте 👍
Замечательная экскурсия, очень приятный гид и наш капитан, все хорошо организовано, интересно и познавательно рассказали про
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что прогулка прошла для вас комфортно, интересно и душевно. Нам приятно,
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что вы отметили работу гида, капитана и организацию — мы действительно стараемся, чтобы гости не только любовались видами с воды, но и узнавали Нижний Новгород с новой стороны.

Отдельно рады, что чай с местными пряниками добавили уюта в вашу прогулку. Будем счастливы снова видеть вас на борту! 🚤🌊

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Надежда
Очень понравилась экскурсия! Советую посмотреть город с воды, так как полный архитектурный облик некоторых мест можно оценить только с этого ракурса. Хотелось именно такого формата, душевного, теплого и почти индивидуального,
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чтобы задать кучу вопросов по теме и не очень) А если при этом выдают теплый плед, горячий чай и вкусный пряник, что еще нужно для полного туристического счастья!
Спасибо, постараемся вернуться к вам летом!

Очень понравилась экскурсия! Советую посмотреть город с воды, так как полный архитектурный облик некоторых мест можно
Очень понравилась экскурсия! Советую посмотреть город с воды, так как полный архитектурный облик некоторых мест можно
Очень понравилась экскурсия! Советую посмотреть город с воды, так как полный архитектурный облик некоторых мест можно
Александр
Александр
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв!

Очень рады, что формат прогулки оказался именно таким, как вам хотелось: душевным, уютным
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и почти индивидуальным. Нам важно, чтобы гости могли не только увидеть Нижний Новгород с воды, но и спокойно задать вопросы, пообщаться и почувствовать атмосферу города.

Вы абсолютно правы — с реки многие места открываются совсем иначе, и архитектурный облик города воспринимается по-новому. Приятно, что плед, горячий чай и пряник добавили прогулке уюта и туристического счастья!

Спасибо вам за добрые слова. Будем очень рады видеть вас летом — в тёплый сезон Нижний с воды особенно красив!

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Л
замечательная вечерняя прогулка с душевным чаепитием на Стрелке.
гид Наталья увлекательно, без сухих фактов, рассказывает об истории родного города.
после первой прогулки, заказала на следующий день вторую для мини-группы коллег.
замечательная вечерняя прогулка с душевным чаепитием на Стрелке.
замечательная вечерняя прогулка с душевным чаепитием на Стрелке.
замечательная вечерняя прогулка с душевным чаепитием на Стрелке.
замечательная вечерняя прогулка с душевным чаепитием на Стрелке.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! Очень рады, что вечерняя прогулка по Нижнему Новгороду оставила у вас приятные впечатления.

Наталье обязательно
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передадим ваши слова — для неё особенно ценно, что рассказ об истории родного города был интересным, живым и без «сухих фактов». Отдельное спасибо за доверие и за то, что уже на следующий день вы заказали вторую прогулку для мини-группы коллег — это лучшая оценка нашей работы.

Будем рады новым встречам и новым маршрутам вместе с вами!

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Т
Мы остались очень довольны, большое спасибо! Приятная водная прогулка с интересным рассказом, угостили чаем и вкусными пряниками👍
Мы остались очень довольны, большое спасибо! Приятная водная прогулка с интересным рассказом, угостили чаем и вкусными пряниками👍
Мы остались очень довольны, большое спасибо! Приятная водная прогулка с интересным рассказом, угостили чаем и вкусными пряниками👍
Мы остались очень довольны, большое спасибо! Приятная водная прогулка с интересным рассказом, угостили чаем и вкусными пряниками👍
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв! Очень рады, что водная прогулка вам понравилась, а рассказ оказался интересным и дополнил впечатления от
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видов с воды.

Отдельно приятно, что вы оценили наше чаепитие и пряники — стараемся создавать на борту уютную атмосферу. Будем рады снова видеть вас на прогулках! 👍

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