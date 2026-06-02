Мы отправимся в путешествие по Волге и увидим Чкаловскую лестницу, кремль, Нижне-Волжскую набережную, собор Александра Невского и грандиозный стадион с нового ракурса. Насладимся ароматным чаем с традиционными городецкими пряниками.
Описание экскурсии
Во время прогулки гид расскажет:
- почему место слияния Оки и Волги стало стратегическим и торговым центром — и как возник Нижний Новгород
- как реки и ландшафт влияли на планировку, районы, переправы и пристани
- какие легенды и факты связаны с Нижегородским кремлём, его стенами и башнями
- почему Нижний называли «карманом России» и что это означало на практике
- что собой представлял речной логистический центр 19 века
- кто приезжал на Нижегородскую ярмарку и как город жил в ярмарочный сезон
- что такое Стрелка и как менялась её роль
Конструкция нашего катера-катамарана минимизирует качку. Мы пройдём мимо главных панорам и гид проведёт экскурсию в формате живого диалога — без заученных фраз и скучных пауз.
Остановимся, чтобы оценить потрясающий вид на Стрелку — место слияния двух великих рек, устроим чаепитие с городецкими пряниками.
Организационные детали
- Поедем на катере-катамаране. На борту: тент от дождя и солнца, холодильник для напитков, аудиосистема для гида, пледы, спасательные жилеты
- В стоимость прогулки входит чаепитие
- Ограничений по возрасту нет, но материал экскурсии может быть не очень интересен детям до 12 лет
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Набережной Гребного Канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 631 туриста
Я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать путешественникам. Интересно — это без избитых клише и занудных исторических лекций. Мои экскурсии — это прежде всего тёплое, живое
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я как любительница красивых закатов, и воды, очень рада, что не прошла мимо и здесь. Прекрасные виды с воды на город. Услада для моих глаз. Прекрасный гид Юлия, которая увлечено
Александр
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой тёплый и подробный отзыв! 😊 Очень рады, что прогулка по Волге подарила вам красивые виды, закатное
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Отличное релакс-путешествие. Старт в яхт-клубе Фрегат. Можно добираться на машине. Для тех, кто любит гулять, вполне приятная прогулка по набережным до места встречи. Организатор Александр очень любезно пояснил все нюансы.
+1
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой подробный и душевный отзыв! Очень рады, что прогулка получилась именно релакс-путешествием — с красивыми видами, интересными
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О
Замечательная экскурсия, очень приятный гид и наш капитан, все хорошо организовано, интересно и познавательно рассказали про город и его историю, очень заботливые организаторы, напоили чаем с местными пряниками. Мы остались очень довольны, сервис на высоте 👍
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что прогулка прошла для вас комфортно, интересно и душевно. Нам приятно,
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Очень понравилась экскурсия! Советую посмотреть город с воды, так как полный архитектурный облик некоторых мест можно оценить только с этого ракурса. Хотелось именно такого формата, душевного, теплого и почти индивидуального,
Александр
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв!
Очень рады, что формат прогулки оказался именно таким, как вам хотелось: душевным, уютным
Очень рады, что формат прогулки оказался именно таким, как вам хотелось: душевным, уютным
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Л
замечательная вечерняя прогулка с душевным чаепитием на Стрелке.
гид Наталья увлекательно, без сухих фактов, рассказывает об истории родного города.
после первой прогулки, заказала на следующий день вторую для мини-группы коллег.
гид Наталья увлекательно, без сухих фактов, рассказывает об истории родного города.
после первой прогулки, заказала на следующий день вторую для мини-группы коллег.
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! Очень рады, что вечерняя прогулка по Нижнему Новгороду оставила у вас приятные впечатления.
Наталье обязательно
Наталье обязательно
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Т
Мы остались очень довольны, большое спасибо! Приятная водная прогулка с интересным рассказом, угостили чаем и вкусными пряниками👍
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв! Очень рады, что водная прогулка вам понравилась, а рассказ оказался интересным и дополнил впечатления от
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