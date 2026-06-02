Мы отправимся в путешествие по Волге и увидим Чкаловскую лестницу, кремль, Нижне-Волжскую набережную, собор Александра Невского и грандиозный стадион с нового ракурса. Насладимся ароматным чаем с традиционными городецкими пряниками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Во время прогулки гид расскажет:

почему место слияния Оки и Волги стало стратегическим и торговым центром — и как возник Нижний Новгород

как реки и ландшафт влияли на планировку, районы, переправы и пристани

какие легенды и факты связаны с Нижегородским кремлём, его стенами и башнями

почему Нижний называли «карманом России» и что это означало на практике

что собой представлял речной логистический центр 19 века

кто приезжал на Нижегородскую ярмарку и как город жил в ярмарочный сезон

что такое Стрелка и как менялась её роль

Конструкция нашего катера-катамарана минимизирует качку. Мы пройдём мимо главных панорам и гид проведёт экскурсию в формате живого диалога — без заученных фраз и скучных пауз.

Остановимся, чтобы оценить потрясающий вид на Стрелку — место слияния двух великих рек, устроим чаепитие с городецкими пряниками.

Организационные детали