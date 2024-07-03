Как вы думаете, чем отличается яхта от катера? Правильно: льдогенератором, чтобы добавлять лёд в мартини:) Вы можете взять его (или любые другие напитки) и закуски с собой и устроить себе приятное путешествие. Уютная яхта, речные пейзажи, виды Нижнего и только близкие люди. В любое время года!

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

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Сергей Ваш представитель в Нижнем Новгороде

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание водной прогулки

Яхта Aquarius идеально подходит для обзорных экскурсий по Нижнему Новгороду в любой период. Судно отапливается, есть горячая вода, музыка, телевизор, отдельная каюта. Внутреннее пространство порадует вас комфортом и уютом.

Для более полного знакомства с богатейшей историей Нижнего Новгорода мы подготовили аудиогид, записанный с дипломированным гидом.

Примечательные места на маршруте:

Александровский сад

Благовещенский монастырь

Верхне-Волжская набережная

Набережная Федоровского

Нижегородская канатная дорога

Нижегородская ярмарка

Кремль

Цирк

Памятник Валерию Чкалову

Печерский монастырь

Рождественская улица

Рождественская церковь

Собор Александра Невского

Стадион «Нижний Новгород»

Чкаловская лестница

Организационные детали