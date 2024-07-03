Как вы думаете, чем отличается яхта от катера? Правильно: льдогенератором, чтобы добавлять лёд в мартини:) Вы можете взять его (или любые другие напитки) и закуски с собой и устроить себе приятное путешествие. Уютная яхта, речные пейзажи, виды Нижнего и только близкие люди. В любое время года!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание водной прогулки
Яхта Aquarius идеально подходит для обзорных экскурсий по Нижнему Новгороду в любой период. Судно отапливается, есть горячая вода, музыка, телевизор, отдельная каюта. Внутреннее пространство порадует вас комфортом и уютом.
Для более полного знакомства с богатейшей историей Нижнего Новгорода мы подготовили аудиогид, записанный с дипломированным гидом.
Примечательные места на маршруте:
- Александровский сад
- Благовещенский монастырь
- Верхне-Волжская набережная
- Набережная Федоровского
- Нижегородская канатная дорога
- Нижегородская ярмарка
- Кремль
- Цирк
- Памятник Валерию Чкалову
- Печерский монастырь
- Рождественская улица
- Рождественская церковь
- Собор Александра Невского
- Стадион «Нижний Новгород»
- Чкаловская лестница
Организационные детали
- На борту для вас будут чай и кофе
- С собой можно взять любые продукты и напитки
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На наб. Гребного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 724 туристов
Мы любим яхтинг. Любим смотреть, как по-новому открывают нижегородцы свой родной город и как путешественники знакомятся с ним. Эти незабываемые закаты, отражение огней в воде. Необитаемые острова и закрытые бухты в центре на стрелке Оки и Волги. Будем рады подарить вам яркие впечатления!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
3 июля 2024
Спасибо организаторам речного отдыха по Волге! Отличная яхта, шкипер самый лучший, прогулка интересная, насыщенная, эмоции через край! Всем рекомендуем!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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