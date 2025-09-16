стоят за барной стойкой. . Посадка людей полная. Выход на открытую палубу не обеспечен теплыми пледами, а это забота. За все время там не появился ни один сотрудник. Сама купила кофе, между прочим оно было теплым, что на верхней палубе вообще за секунду стало холодным. . Предусмотрено лишь одно мусорное ведро, в которое пришлось убирать самой. В нижней палубе из-за перепада температуры, все окна были запотевшие, через которые невозможно было наблюдать красоту Нижнего Новгорода. Стоимость билета равна стоимости билетов в г. Москва и есть с чем сравнить, но там есть обслуживание и пледы. Катались все как в консервной банке. Очень все испортило краски. Стоимость реальной поездки данной экскурсии-800 р и не более. Больше не поедем и всем буду рассказывать о минусах и ни одном плюсе