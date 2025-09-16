Приглашаем вас на музыкальные вечера полюбоваться неспешно проплывающими берегами и послушать «живую» музыку в исполнении профессиональных музыкантов. Не упустите возможность сделать свой отдых или свидание особенным. Эта речная прогулка станет ярким воспоминанием, которое будет с вами надолго!
Описание экскурсии
Незабываемый вечер на воде:
музыка и завораживающие виды На комфортабельном электрическом судне «Экоход
Ъ» можно совместить речную прогулку и концерт «живой» музыки. Проведите вечер в приятной атмосфере на речной прогулке «Музыка на волжских волнах». Современные интерьеры, приятная атмосфера на борту без вибраций и шума, мировые хиты классической и инструментальной музыки в живом исполнении, прекрасные фото с открытой палубы, легкий обед и любимый напиток в баре — подарите себе и своим близким особенный вечер на борту электрохода. Восхитительные звуки скрипки, гитары, саксофона и эстрадного вокала создадут неповторимую атмосферу вечера. Вы сможете насладиться мировыми хитами классической и инструментальной музыки под звездным небом на реке. Прекрасная идея для свидания Музыкальная речная прогулка станет прекрасным подарком для вашего партнера на любой праздник или просто поводом порадовать родных необычным и запоминающимся вечером. Комфорт, сервис и развлекательная программа, предлагаемые на борту, помогут сделать ваше свидание или торжество особенным и увлекательным. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелка
- Чкаловская лестница
- Кремль
- Набережные и живописные берега
- Мосты
Что включено
- Прогулка на катамаране
- Музыкальный вечер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6, вход № 2
Завершение: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Важная информация
- Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание! У причала №6 два входа. Посадка на электрический катамаран ЭкоходЪ 3 осуществляется у входа №2
- Льготы распространяются на (возьмите с собой документы для предоставления льгот):
- Детей до 12 лет (включительно)
- Студентов, при предъявлении студенческого билета
- Членов многодетных семей при предъявлении соответствующего удостоверения
- Пенсионеров, при предъявлении удостоверения
- Сопровождающих школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников)
- Участников СВО, при предъявлении удостоверения
- К перевозке не допускаются:
- Пассажиры, не предъявившие билет
- Пассажиры, не предъявившие право проезда по льготному тарифу
- Дети до 14 лет без сопровождающих
- Животные, кроме собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению
- Посадка начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления судна в рейс в порядке общей очереди
- Билет при посадке можно предъявить как в распечатанном виде, так и с экрана мобильного устройства
- Билет действует только на рейс, дату и время, указанные в нем. Сохраняйте билет до конца поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Всё очень хорошо 👍
С
Катер красивый, чистый. Я ожидала, что он будет рестораном. Если хотите попить, закусить берите с собой. Если хотите увидеть достопримечательности, то лучше в светлое время кататься.
О
Прогулка на современном судне, но экскурсией назвать это трудно. На мой взгляд можно было добавить аудио запись о достостопримечательностях, мимо которых проплывали. Саксофона не было, была гитара.
Н
Ничего интересного, музыкальная программа это два гитариста, ночью ничего не видно, на верхней палубе места сначала заняты были, потом стало холодно, многие спустились вниз. Лучше бы на дневную прогулку поехали
Е
Очень испортило впечатление сервис, точнее его отсутствие. Даже тот факт, что нет на судне кухни, но базовые вещи как кофе думаю это лицо обслуживания. Персонал в количестве двух людей, которые
Я
Самая отвратительная прогулка на теплоходе из всех. Мы были на теплоходе
«Экоход» на двухчасовой экскурсии по
Нижнему Новгороду. Сервис на -1 уровне.
Верхняя палуба открытая, на улице +15, ветер после проливного дождя. Пледы
А
Ночной город - это сказка! Музыка супер!
Т
Убрала одну звезду за музыку.
Д
Отличная экскурсия, отличное настроение, прекрасные ночные виды Нижнего, отличная живая музыка и классный, современный катамаран. Однозначно рекомендую к посещению!
Е
Замечательная прогулка! Музыка огонь🤩.
