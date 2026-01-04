На нашей иммерсивной прогулке по центру Нижнего Новгорода вы станете героем приключения. Гид-проводник в тематическом образе проведёт вас сквозь время. Профессиональная озвучка и музыкальные акценты изолируют от городского шума.
А головоломки и квестовые задания превратят вас из слушателя в активного участника, который сам «добывает» ключи к городским тайнам.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- просторы Волги со смотровой площадки: город Бор, канатную дорогу и парящее вдали колесо обозрения.
- Верхне-Волжскую набережную, где фасады старинных особняков хранят молчаливые истории их владельцев.
- улочки исторического центра, куда редко ступает нога случайного прохожего.
- площадь Минина и Пожарского — плавильный котёл народной воли.
- Нижегородский кремль, неприступную крепость с видом на Стрелку.
- Чкаловскую лестницу, устремлённую к воде, как трамплин для подвигов.
Вам откроются ответы на необычные вопросы:
- какие тайники, призраки и сокровища скрывают стены нижегородских особняков.
- где в городе находится свой «парижский» квартал — Сен‑Жермен.
- действительно ли на Волге хозяйничали пираты.
- как обычный крепостной смог стать миллионером и что связывает купца с двором Романовых.
- где в архитектуре города притаилась Медуза Горгона.
- какая крупнейшая историческая загадка связана с Нижним Новгородом.
- как чашка чая и кофе помогли спасти перелёт Чкалова.
- в чём секрет нижегородского долголетия, позволяющего прожить сто лет.
- какую тайну Сталин прятал в Нижнем Новгороде.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная с небольшими остановками.
- С вами будет гид-проводник и помощник из нашей команды.
В стоимость включено:
- Оборудование — радиогид и наушники.
- Перекус в дорогу (злаковый батончик).
- Фотосъёмка (через 1-2 дня пришлём фото с прогулки в чат).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 16 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На смотровой площадке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Привет! Меня зовут Татьяна, и я – настоящая нижегородка, влюбленная в свой город до глубины души. Я верю, что Нижний Новгород – это не просто точка на карте, а целый
Отзывы и рейтинг
Йоланта
4 янв 2026
Экскурсия оказалась очень увлекательной, несмотря на холодную погоду)
Организаторам удалось создать атмосферу старого города с его тайнами и интересными заданиями, превращая его участников в героев городской истории)
Такой формат экскурсии точно подойдет для семейного отдыха!
Также нам удалось узнать много нового о Нижнем Новгороде, хотя сами с мужем частенько бываем в вашем городе)
Рекомендуем эту экскурсию для необычного и полезного времяпрепровождения!
