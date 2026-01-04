Мои заказы

Иммерсивная прогулка по Нижнему Новгороду

Целый багаж живых историй и фактов, которые не найти в стандартных путеводителях
На нашей иммерсивной прогулке по центру Нижнего Новгорода вы станете героем приключения. Гид-проводник в тематическом образе проведёт вас сквозь время. Профессиональная озвучка и музыкальные акценты изолируют от городского шума.

А головоломки и квестовые задания превратят вас из слушателя в активного участника, который сам «добывает» ключи к городским тайнам.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • просторы Волги со смотровой площадки: город Бор, канатную дорогу и парящее вдали колесо обозрения.
  • Верхне-Волжскую набережную, где фасады старинных особняков хранят молчаливые истории их владельцев.
  • улочки исторического центра, куда редко ступает нога случайного прохожего.
  • площадь Минина и Пожарского — плавильный котёл народной воли.
  • Нижегородский кремль, неприступную крепость с видом на Стрелку.
  • Чкаловскую лестницу, устремлённую к воде, как трамплин для подвигов.

Вам откроются ответы на необычные вопросы:

  • какие тайники, призраки и сокровища скрывают стены нижегородских особняков.
  • где в городе находится свой «парижский» квартал — Сен‑Жермен.
  • действительно ли на Волге хозяйничали пираты.
  • как обычный крепостной смог стать миллионером и что связывает купца с двором Романовых.
  • где в архитектуре города притаилась Медуза Горгона.
  • какая крупнейшая историческая загадка связана с Нижним Новгородом.
  • как чашка чая и кофе помогли спасти перелёт Чкалова.
  • в чём секрет нижегородского долголетия, позволяющего прожить сто лет.
  • какую тайну Сталин прятал в Нижнем Новгороде.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная с небольшими остановками.
  • С вами будет гид-проводник и помощник из нашей команды.

В стоимость включено:

  • Оборудование — радиогид и наушники.
  • Перекус в дорогу (злаковый батончик).
  • Фотосъёмка (через 1-2 дня пришлём фото с прогулки в чат).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 16 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На смотровой площадке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Привет! Меня зовут Татьяна, и я – настоящая нижегородка, влюбленная в свой город до глубины души. Я верю, что Нижний Новгород – это не просто точка на карте, а целый
читать дальше

мир, полный тайн и открытий. Я человек, который любит историю, психологию, квесты, фокусы, мистику, театральные постановки и следить за трендами. Можно ли все это внедрить в экскурсию? Конечно! Я всегда мечтала показать не просто красивые места, а дать почувствовать душу нашего города. Поэтому мои экскурсии – это нечто большее. Это настоящее приключение, где ВЫ сами становитесь его героем! На моих экскурсиях вы не просто слушаете, а действуете! А чтобы ваше погружение было полным и незабываемым, в этом помогают самые современные технологии. Нижний Новгород прекрасен, и моя миссия – показать вам его таким, чтобы вы навсегда сохранили его в своем сердце!

Отзывы и рейтинг

Й
Йоланта
4 янв 2026
Экскурсия оказалась очень увлекательной, несмотря на холодную погоду)
Организаторам удалось создать атмосферу старого города с его тайнами и интересными заданиями, превращая его участников в героев городской истории)
Такой формат экскурсии точно подойдет для семейного отдыха!
Также нам удалось узнать много нового о Нижнем Новгороде, хотя сами с мужем частенько бываем в вашем городе)

Рекомендуем эту экскурсию для необычного и полезного времяпрепровождения!

Все экскурсии в Нижнем Новгороде