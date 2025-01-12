Приглашаю прочувствовать атмосферу новогодних праздников в сверкающем Нижнем Новгороде.
Мы прогуляемся по историческому центру города, полюбуемся сияющей огнями улицей Большая Покровская, увидим монументальный Нижегородский Кремль и услышим удивительные истории из прошлого.
Мы прогуляемся по историческому центру города, полюбуемся сияющей огнями улицей Большая Покровская, увидим монументальный Нижегородский Кремль и услышим удивительные истории из прошлого.
Описание экскурсииРождественская сказка в Нижнем Новгороде Как праздновали Рождество дворяне, купцы, босяки и институтки? Какие традиции безнадежно утрачены, а какие с нами до сих пор? Какой салат на нашем новогоднем столе считается самым пролетарским, что такое горьковские елки и какие подарки получали дети 100 лет назад? Ответы на эти вопросы вы найдете во время экскурсии по самому сердцу Нижнего Новгорода, где история и магия зимних праздников создают неповторимую атмосферу! Почувствуйте дух старинного купеческого города, укутанного в пушистое снежное одеяло и украшенного к светлому празднику. Нижегородский Кремль — величие и вечность Мы стартуем древней крепости, откуда открывается потрясающая панорама на заснеженную Стрелку и заволжские дали. Вы узнаете легенды и были Нижегородского кремля, услышите о его роли в защите Руси и прикоснетесь к стенам, которые помнят великих князей и смутные времена. Большая Покровская улица — ожившая рождественская открытка Мы начнем наше путешествие с главной пешеходной артерии города. Вы пройдете под сводами мерцающих гирлянд, мимо нарядных елей и сверкающих витрин. Воздух здесь наполнен запахом корицы, глинтвейна и свежей выпечки с рождественских ярмарочных точек. По пути нам будут встречаться знаменитые бронзовые скульптуры — «Городовой», «Фотограф», «Весёлая коза». На фоне праздничных декораций они выглядят особенно живо и готовы рассказать свои истории. Важная информация: Надевайте теплую многослойную одежду и удобную обувь — в Нижнем ветрено!
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижегородский Кремль
- Улица Большая Покровская
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Подъем на колокольню
- Сувениры
- Чай
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Нижний Новгород, Кремль, 4Б
Завершение: Улица Большая Покровская, д. 13
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Надевайте теплую многослойную одежду и удобную обувь - в Нижнем ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
12 янв 2025
Погуляли по зимнему Нижнему с пользой для ума. Открыл для себя город с новой,"вкусной" и праздничной стороны. Бронзовые фигуры на Покровке в гирляндах смотрятся особенно здорово. Получили массу удовольствия.
Е
Екатерина
7 янв 2025
Настоящее рождественское путешествие во времени! Ответили на все вопросы из анонса, даже больше. Традиции, которые канули в лету, и те, что живут, — всё объяснили доступно. Праздник стал понятнее и ближе.
А
Алексей
5 янв 2025
Короткая, но очень насыщенная экскурсия. Гид большая молодец, оживила историю забавными фактами и историями. Теперь смотрю на городские ёлки и украшения совсем другими глазами. Рекомендую семьям.
К
Кирилл
3 янв 2025
Интересный взгляд на историю через призму праздника. Прикоснуться к стенам Кремля, зная, какие рождественские традиции они "помнят" — это сильно. Формат экскурсии живой, не затянутый. Понравилось.
С
Светлана
30 дек 2024
Идеальный способ провести предновогодний день! Экскурсия как волшебный калейдоскоп: вот величие Кремля, вот ярмарка, вот трогательные детали быта. Узнали много любопытного о праздничном столе разных сословий. Очень понравилось!
О
Ольга
28 дек 2024
Коротко, информативно и очень празднично. Гид прекрасно показала контраст между купеческим и "босяцким" Рождеством. Запах глинтвейна на Покровке, истории про институток — всё сложилось в идеальную картинку. Спасибо!
А
Антон
23 дек 2024
Отличный маршрут по наряженному городу! Узнал про "горьковские ёлки" и пролетарский салат, о котором даже бабушка не слышала. Виды с Кремля зимой — просто сказка. Рекомендую для создания новогоднего настроения.
М
Марина
18 дек 2024
Погружение в атмосферу старого праздника получилось полным! Больше всего поразили истории о детских подарках прошлого. Обычная мандаринка была настоящим сокровищем — теперь буду ценить каждую на своём столе. Экскурсия очень душевная и познавательная.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСоцгород в Нижнем Новгороде
Узнайте историю Горьковского автозавода и его Соцгорода. Откройте для себя уникальные архитектурные стили и судьбы создателей
Начало: У метро «Парк культуры»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Узнайте секреты нижегородского метро: от самых широких станций до таинственных «необитаемых мест». Путешествие через 5 районов города
Начало: В районе площади М. Горького
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
По Волге - на яхте Aquarius: водная прогулка в Нижнем Новгороде
Яхта Aquarius - это комфорт, уют и незабываемые виды Нижнего Новгорода. Возьмите с собой напитки и закуски, наслаждайтесь аудиогидом и теплом на борту
Начало: На наб. Гребного канала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.