Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Приглашаю прочувствовать атмосферу новогодних праздников в сверкающем Нижнем Новгороде.



Мы прогуляемся по историческому центру города, полюбуемся сияющей огнями улицей Большая Покровская, увидим монументальный Нижегородский Кремль и услышим удивительные истории из прошлого. 5 8 отзывов

Наталья Ваш гид в Нижнем Новгороде Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно с 10:00 до 20:00 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Рождественская сказка в Нижнем Новгороде Как праздновали Рождество дворяне, купцы, босяки и институтки? Какие традиции безнадежно утрачены, а какие с нами до сих пор? Какой салат на нашем новогоднем столе считается самым пролетарским, что такое горьковские елки и какие подарки получали дети 100 лет назад? Ответы на эти вопросы вы найдете во время экскурсии по самому сердцу Нижнего Новгорода, где история и магия зимних праздников создают неповторимую атмосферу! Почувствуйте дух старинного купеческого города, укутанного в пушистое снежное одеяло и украшенного к светлому празднику. Нижегородский Кремль — величие и вечность Мы стартуем древней крепости, откуда открывается потрясающая панорама на заснеженную Стрелку и заволжские дали. Вы узнаете легенды и были Нижегородского кремля, услышите о его роли в защите Руси и прикоснетесь к стенам, которые помнят великих князей и смутные времена. Большая Покровская улица — ожившая рождественская открытка Мы начнем наше путешествие с главной пешеходной артерии города. Вы пройдете под сводами мерцающих гирлянд, мимо нарядных елей и сверкающих витрин. Воздух здесь наполнен запахом корицы, глинтвейна и свежей выпечки с рождественских ярмарочных точек. По пути нам будут встречаться знаменитые бронзовые скульптуры — «Городовой», «Фотограф», «Весёлая коза». На фоне праздничных декораций они выглядят особенно живо и готовы рассказать свои истории. Важная информация: Надевайте теплую многослойную одежду и удобную обувь — в Нижнем ветрено!

Ежедневно с 10:00 до 20:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Нижегородский Кремль

Улица Большая Покровская Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Подъем на колокольню

Сувениры

Чай Где начинаем и завершаем? Начало: Россия, Нижний Новгород, Кремль, 4Б Завершение: Улица Большая Покровская, д. 13 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Надевайте теплую многослойную одежду и удобную обувь - в Нижнем ветрено Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.