Приглашаю вас на прогулку по Рождественской — улице-музею под открытым небом. Нас ждёт настоящее погружение в эпоху купеческого величия.
Мы увидим легендарный ночлежный дом Бугрова, доходные дома Переплетчикова и Пятова, мощь
Описание экскурсии
Рождественская — это старейшая улица Нижнего Новгорода. Жизнь здесь забурлила тогда же, когда и был основан наш славный город, в XIII веке. Отлично сохранившееся архитектурное наследие позволит не только проследить историю событий и лиц, но и полюбоваться высоким замыслом архитектурного стиля. Именно здесь ковалось богатство государства российского — не даром Нижний Новгород называли карманом России. Улица является продолжением знаменитой Ярмарки. Об истории ее возникновения и времени расцвета поговорим тоже. Заглянем также во дворы. Они не менее любопытны, чем парадная сторона улицы. Прогулка проходит в атмосфере предпраздничной суеты и волшебства — а значит мы не только окунемся в историю, но и в праздник! Поговорим о том, как нижегородцы отмечали зимние праздники в XIX в., кем наряжались, чем угощались, какими добрыми делами славилось наше купечество.
Во время прогулки мы пройдем не более 2-х км • Одевайтесь тепло, не забывайте варежки/перчатки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Народного единства
- Памятник Минину и Пожарскому
- Ночлежный дом Бугрова
- Доходный дом Переплетчикова
- Здание главной соляной конторы
- Промышленные корпуса Рукавишникова
- Доходный дом Пятова
- Площадь Маркина
- Блиновский Пассаж
- Строгановская церковь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Народного Единства, Нижегородский район, городской округ Нижний Новгород
Завершение: Строгановская церковь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Во время прогулки мы пройдем не более 2-х км
- Одевайтесь тепло, не забывайте варежки/перчатки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
