Рождественская — это старейшая улица Нижнего Новгорода. Жизнь здесь забурлила тогда же, когда и был основан наш славный город, в XIII веке. Отлично сохранившееся архитектурное наследие позволит не только проследить историю событий и лиц, но и полюбоваться высоким замыслом архитектурного стиля. Именно здесь ковалось богатство государства российского — не даром Нижний Новгород называли карманом России. Улица является продолжением знаменитой Ярмарки. Об истории ее возникновения и времени расцвета поговорим тоже. Заглянем также во дворы. Они не менее любопытны, чем парадная сторона улицы. Прогулка проходит в атмосфере предпраздничной суеты и волшебства — а значит мы не только окунемся в историю, но и в праздник! Поговорим о том, как нижегородцы отмечали зимние праздники в XIX в., кем наряжались, чем угощались, какими добрыми делами славилось наше купечество. Важная информация:

Во время прогулки мы пройдем не более 2-х км • Одевайтесь тепло, не забывайте варежки/перчатки.