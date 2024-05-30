Приглашаю вас на экскурсию по двум мирам: парадной улице Рождественской и босяцкой Кожевенной (Миллиошка из пьесы «На дне»). Я расскажу о столкновении социальных слоёв — жизни бедняков и элиты. Вы увидите шикарные купеческие дома и бывшие ночлежки, государственные конторы и рюмочные. Услышите историю города и узнаете его легенды.

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за 1-4 человека или 675 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

История улиц-соседок

Мы пройдём по улицам Рождественской и Кожевенной — Миллиошке. Расположенные рядом, они жили на контрасте: архитектурный блеск купеческих домов первой и порочный круг бедности второй. Я расскажу историю этих улиц и города: кто и зачем открыл читальню для босяков, какие здания спроектировал Шехтель, как связана жена местного скульптора с Эйнштейном, а Лужков с Мининым и Пожарским.

Легенды Нижнего

Вы узнаете об аферах нижегородских полицмейстеров, проклятии купцов Бугровых и Рукавишниковых и тайнах городских фонтанов. Услышите легенды о том:

Почему Строгановская церковь закрылась сразу после освящения, и причём здесь Пётр I

В каких домах живут привидения

Где спрятаны комнаты с сокровищами

Вы увидите:

Бугровскую ночлежку и чайную «Столбы»

Строгановскую церковь, построенную в уникальном стиле «строгановское барокко»

Купеческие усадьбы

Дома с необычными историями

И многое другое

Организационные детали

Маршрут экскурсии около 2,5 км. Можем скорректировать его по вашему желанию.