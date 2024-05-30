Приглашаю вас на экскурсию по двум мирам: парадной улице Рождественской и босяцкой Кожевенной (Миллиошка из пьесы «На дне»). Я расскажу о столкновении социальных слоёв — жизни бедняков и элиты. Вы увидите шикарные купеческие дома и бывшие ночлежки, государственные конторы и рюмочные. Услышите историю города и узнаете его легенды.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
История улиц-соседок
Мы пройдём по улицам Рождественской и Кожевенной — Миллиошке. Расположенные рядом, они жили на контрасте: архитектурный блеск купеческих домов первой и порочный круг бедности второй. Я расскажу историю этих улиц и города: кто и зачем открыл читальню для босяков, какие здания спроектировал Шехтель, как связана жена местного скульптора с Эйнштейном, а Лужков с Мининым и Пожарским.
Легенды Нижнего
Вы узнаете об аферах нижегородских полицмейстеров, проклятии купцов Бугровых и Рукавишниковых и тайнах городских фонтанов. Услышите легенды о том:
- Почему Строгановская церковь закрылась сразу после освящения, и причём здесь Пётр I
- В каких домах живут привидения
- Где спрятаны комнаты с сокровищами
Вы увидите:
- Бугровскую ночлежку и чайную «Столбы»
- Строгановскую церковь, построенную в уникальном стиле «строгановское барокко»
- Купеческие усадьбы
- Дома с необычными историями
- И многое другое
Организационные детали
Маршрут экскурсии около 2,5 км. Можем скорректировать его по вашему желанию.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Нижнем Новгороде
Добрый день! Я — дипломированный экскурсовод, член ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области. А также городской блогер: обозреваю, изучаю и люблю Нижний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
30 мая 2024
Прогулка, вопреки названию, охватывает не только улицы Кожевенную и Рождественскую, но и интересные факты, касающиеся всего города и его длинной истории. Анатолий рассказывает очень увлечённо, в деталях, готов ответить на вопросы.
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