Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская

Узнать о шике, блеске, нищете и аферах Нижнего Новгорода
Приглашаю вас на экскурсию по двум мирам: парадной улице Рождественской и босяцкой Кожевенной (Миллиошка из пьесы «На дне»). Я расскажу о столкновении социальных слоёв — жизни бедняков и элиты. Вы увидите шикарные купеческие дома и бывшие ночлежки, государственные конторы и рюмочные. Услышите историю города и узнаете его легенды.
5
1 отзыв
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

История улиц-соседок

Мы пройдём по улицам Рождественской и Кожевенной — Миллиошке. Расположенные рядом, они жили на контрасте: архитектурный блеск купеческих домов первой и порочный круг бедности второй. Я расскажу историю этих улиц и города: кто и зачем открыл читальню для босяков, какие здания спроектировал Шехтель, как связана жена местного скульптора с Эйнштейном, а Лужков с Мининым и Пожарским.

Легенды Нижнего

Вы узнаете об аферах нижегородских полицмейстеров, проклятии купцов Бугровых и Рукавишниковых и тайнах городских фонтанов. Услышите легенды о том:

  • Почему Строгановская церковь закрылась сразу после освящения, и причём здесь Пётр I
  • В каких домах живут привидения
  • Где спрятаны комнаты с сокровищами

Вы увидите:

  • Бугровскую ночлежку и чайную «Столбы»
  • Строгановскую церковь, построенную в уникальном стиле «строгановское барокко»
  • Купеческие усадьбы
  • Дома с необычными историями
  • И многое другое

Организационные детали

Маршрут экскурсии около 2,5 км. Можем скорректировать его по вашему желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
30 мая 2024
Прогулка, вопреки названию, охватывает не только улицы Кожевенную и Рождественскую, но и интересные факты, касающиеся всего города и его длинной истории. Анатолий рассказывает очень увлечённо, в деталях, готов ответить на вопросы.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеУлицы и переулкиРождественская улицаПопулярные местаДля студентовЗимние

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
Сегодня в 17:30
11 июня в 15:00
1 500 за человека
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
67 отзывов
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города
Начало: На площади Народного единства
13 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 670 за всё до 10 чел.
Загадки улицы Рождественской
🚶 Пешая
Квест
2 часа
21 отзыв
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
12 июня в 10:00
13 июня в 13:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХорошоТам