Сердце Нижнего Новгорода - Нижегородский Кремль

Нижегородский Кремль - самая могучая крепость средневековой Руси, её неприступный оплот, служивший...

Нижегородский Кремль – самая могучая крепость средневековой Руси, её неприступный оплот, служивший надёжной защитой от врагов на Востоке.

Нижегородский Кремль хранит массу интересных тайн и является кладезем с массой исторических вопросов.

Ответы на эти вопросы, дорогие гости, вы сможете узнать на моей авторской экскурсии по Кремлю.
Сердце Нижнего Новгорода - Нижегородский Кремль
Сердце Нижнего Новгорода - Нижегородский Кремль
Сердце Нижнего Новгорода - Нижегородский Кремль
Сердце Нижнего Новгорода - Нижегородский Кремль
Сердце Нижнего Новгорода - Нижегородский Кремль

Что вы увидите 🤩

  • Нижегородский Кремль
  • Дом военного генерал-губернатора
  • Старейший собор города - Михаила Архангела
  • Лучшая обзорная площадка Нижнего Новгорода
  • Мемориальный комплекс
  • Выставка образцов военной техники времён Великой Отечественной войны, Арсенал
  • Дом Советов
  • Обелиск Минину и Пожарскому
  • Нижегородская филармония
Нижегородский Кремль – самая неприступная крепость средневековой Руси, её могучий оплот, служивший на протяжении многих веков надёжной защитой от врагов на востоке страны. Нижегородский Кремль хранит массу интересных тайн и является кладезем ценнейших исторических и архитектурных артефактов. Познакомиться с ним вы сможете во время моей авторской двухчасовой экскурсии.
Вас ждет не только приятная прогулка по уникальному Нижегородскому Кремлю, обзор величественного сооружения, исторических памятников и живописной близлежащей территории, но и знакомство с его историей.

Темы и вопросы, которые мы затронем на нашей с вами экскурсии:

  • Занимательные факты и летописи;
  • Набеги многочисленных врагов, включая таинственных ушкуйников;
  • История героической обороны города с участием пушкаря Феди Литвича;
  • Как ученик знаменитого Леонардо да Винчи попал в Нижегородский Кремль;
  • Легенды Коромысловой башни;
  • Как олени Нижний Новгород спасли;
  • А еще вы узнаете, сколько часов в сутках было в старину на Руси!
Что входит
  • Вход на территорию Кремля
  • посещение туалетов
  • храмов и кафе.
Что не входит
  • Билеты в музеи на территории Кремля.
Начало и место завершения
Площадь Минина и Пожарского, у памятника Минину
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Михаил Ч.
Михаил Ч.
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