Нижегородский Кремль – самая неприступная крепость средневековой Руси, её могучий оплот, служивший на протяжении многих веков надёжной защитой от врагов на востоке страны. Нижегородский Кремль хранит массу интересных тайн и является кладезем ценнейших исторических и архитектурных артефактов. Познакомиться с ним вы сможете во время моей авторской двухчасовой экскурсии.
Вас ждет не только приятная прогулка по уникальному Нижегородскому Кремлю, обзор величественного сооружения, исторических памятников и живописной близлежащей территории, но и знакомство с его историей.
Темы и вопросы, которые мы затронем на нашей с вами экскурсии:
- Занимательные факты и летописи;
- Набеги многочисленных врагов, включая таинственных ушкуйников;
- История героической обороны города с участием пушкаря Феди Литвича;
- Как ученик знаменитого Леонардо да Винчи попал в Нижегородский Кремль;
- Легенды Коромысловой башни;
- Как олени Нижний Новгород спасли;
- А еще вы узнаете, сколько часов в сутках было в старину на Руси!