Нижегородский Кремль – самая неприступная крепость средневековой Руси, её могучий оплот, служивший на протяжении многих веков надёжной защитой от врагов на востоке страны. Нижегородский Кремль хранит массу интересных тайн и является кладезем ценнейших исторических и архитектурных артефактов. Познакомиться с ним вы сможете во время моей авторской двухчасовой экскурсии.

Вас ждет не только приятная прогулка по уникальному Нижегородскому Кремлю, обзор величественного сооружения, исторических памятников и живописной близлежащей территории, но и знакомство с его историей.

Темы и вопросы, которые мы затронем на нашей с вами экскурсии: