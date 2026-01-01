Групповая
Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Семёнов - столица золотой хохломы
Начало: Большая Покровская, 2
Расписание: По договоренности
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Мастер-класс по созданию ароматов для дома
Начало: Нижний Новгород, Дальняя 8
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
Начало: Площадь Горького у памятника Горькому
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
4700 ₽ за всё до 4 чел.
в Нижнем Новгороде в категории "8 марта" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
