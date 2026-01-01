Мои заказы

8 марта – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «8 марта» в Нижнем Новгороде, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
На автобусе
9 часов
48 отзывов
Групповая
Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
3500 ₽ за человека
Семёнов - столица золотой хохломы
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Семёнов - столица золотой хохломы
Начало: Большая Покровская, 2
Расписание: По договоренности
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мастер-класс по созданию ароматов для дома
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
Мастер-класс по созданию ароматов для дома
Начало: Нижний Новгород, Дальняя 8
5000 ₽ за человека
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
Начало: Площадь Горького у памятника Горькому
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
4700 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «8 марта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы;
  2. Семёнов - столица золотой хохломы;
  3. Мастер-класс по созданию ароматов для дома;
  4. «Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия.
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Нижегородский Кремль;
  3. Рождественская улица;
  4. Чкаловская лестница;
  5. Большая Покровская улица;
  6. Набережная;
  7. Кремль;
  8. Верхневолжская Набережная;
  9. Серафимо-Дивеевский монастырь;
  10. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в январе 2026
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "8 марта" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2026 год по теме «8 марта», 72 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март